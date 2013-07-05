Александр Емельяненко одержал победу нокаутом над бразильцем Гелке

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Жозе Родриго Гелке. Встреча в рамках турнира "PROFC 49" состоялась 4 июля в подмосковных Химках.

Как признался россиянин, он остался доволен тем, что от него бразильцу "хорошенько досталось". "Я действовал по ситуации. У меня была задача - выиграть досрочно. А как - неважно", - цитирует ИТАР-ТАСС слова Емельяненко.

Следующий бой Емельяненко состоится в конце августа. Российский боец пока не знает своего соперника, но, по его словам, скорее всего, это будет американец. В ноябре Емельяненко ждет поединок с хорватским бойцом Мирко Филиповичем.