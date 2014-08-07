Дикие звери в каменных джунглях: каких животных заводят москвичи

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Змеи в многоквартирных домах нередко заползают в гости к соседям, в подвалах находят леопардов, а по заводам бегают рыси. Этим уже никого не удивишь - города заселяют все больше диких животных. M24.ru выяснило, кого из представителей мировой фауны можно держать в квартирах и каких законов нужно придерживаться их хозяевам.

Главное - не мешать соседям

Зеленая куфия. Фото: M24.ru

В России содержание диких зверей в домах регламентируется несколькими законами. Как рассказала M24.ru президент центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова, один из них - "О животном мире" - запрещает содержать в квартирах животных редких исчезающих видов и занесенных в Красную книгу.

Покупка редких видов животных также регулируется конвенцией о международной торговле представителями дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения – CITES, которая начала действовать в 1975 года. Под охрану CITES попадает примерно пять тысяч видов.

Однако редких диких животных все же можно купить и даже держать рядом с собой. "Ограничений по заведению тех или иных животных в квартирах и загородных домах в принципе нет. Главное – чтобы они не мешали соседям звуками и запахами", - рассказала M24.ru президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская. Но держать дома редких зверей можно только в том случае, если они были разведены в неволе, куплены в специальных питомниках, зоопарках и с соответствующими документами, отмечает эксперт.

Кого же предпочитают капризные москвичи? Так, в квартирах можно встретить все виды попугаев и обезьян. Самыми популярными из экзотических представителей у жителей столицы являются неядовитые змеи ярких расцветок – например, полозы, которых специально выводят в неволе. Впрочем, некоторые коллекционеры заводят и ядовитых, в том числе и пауков.

"Необходимо создать для них условия тропиков или той зоны, откуда змея родом, поддерживать температуру и влажность, - рассказывает Валерий Андреев, у которого в квартире обитают пять змей: радужный удав, индийская (очковая змея) кобра, зеленая куфия, индийская гадюка и ядовитый паук-птицеед. - За условиями нужно следить каждые 4-6 часов. Чтобы постоянно кормить змей, приходится разводить и содержать мышей. И это при том, что змеи могут обходиться без еды около полугода. С ядовитыми змеями приходится общаться в перчатках. Ты должен знать на шаг вперед ее каждое движение. Это своеобразный дзен: внимательность, полная осознанность и концентрация на каждом моменте."

В столичных квартирах можно найти черепах редких видов, длинноухих лис и редких кошачьих – в основном, рысей, отмечают эксперты. Последних разводят в зверосовхозах. Например, в Балашихе 1,5-месячных котят с документами сейчас можно купить за 2 тысячи долларов, говорит Ильинская.

Житель Хамовников обнаружил метровую змею в собственной ванне

Если же человек купил редкое животное, охраняемое конвенцией CITES, и у него нет документов на зверя, он может попасть под статью УК.

Там есть несколько моментов, касающиеся животных. Одна из статей касается "Незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами РФ". Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или лишить зарплаты за два года. Может быть применено и более суровое наказание - до трех лет тюрьмы. Должностных лиц могут засадить и на 5 лет со штрафом в 2 млн рублей. Если же в купле-продаже зверя участвовало несколько человек, им грозит до 7 лет тюрьмы за коллективный сговор.

Документы также пригодятся, если животное убежит и его поймают специальные службы, отметила Ильинская. Хозяина попросят предъявить документы на питомца. Если их не окажется, зверя не вернут. Эксперт рассказала, как в 2009 году на Проспекте Мира работники ее центра правовой зоозащиты поймали на заводе рысь. На следующий день дикую кошку показали по телевидению, и за ней пришел хозяин с документами.

Хозяину леопарда по кличке Лина, которого на прошлой неделе нашли в подвале одного из домов на улице Зорге, повезло меньше. Мужчина выгуливал свою "киску" во дворе, причем та вовсю прыгала по деревьям. После жалоб соседей леопарда отвезли в центр реабилитации диких животных Подмосковья, поскольку хозяин так и не предоставил документы.

При покупке также лучше сохранить чек, советуют эксперты, хотя редких диких животных зачастую покупают без документов в интернете.

В какие часы нельзя лаять

Фото: M24.ru

Для московских кошатников и собачников есть свои "Временные правила содержания собак и кошек". Согласно этому документу, животных нельзя содержать в местах общего пользования: кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и на балконах. В столичном кодексе об административных правонарушениях за это предусмотрены штрафы – до 2000 рублей. Также хозяевам стоит следить за лаем своих питомцев - он запрещен на улице и в доме после 10 часов вечера и до 8 утра.

В течение двух недель после покупки животных нужно зарегистрировать. О покупке собаки, потере или смерти нужно сообщить в жилищно-эксплуатационные организации по месту жительства. В случае гибели хозяин должен сдать труп животного в ветеринарную клинику и сдать удостоверение животного. Выбрасывать его нельзя.

Собак также нужно ежегодно перерегистрировать и делать прививки против бешенства с 3-месячного возраста независимо от породы. Если собака или кошка покусает человека или другое животное, владельцы питомцев должны сообщать об этом в ближайшие государственные ветклиники и привезти туда животных в течение 10 дней.

Если человек по какой-то причине не может дальше содержать своего питомца, он должен передать его другому владельцу или сдать в ветеринарное учреждение.

В 2010 году в кодексе об административных правонарушениях появились штрафы за оставление фекалий животных, как в Европе. Однако они не могут утилизироваться в общих баках, а специальных контейнеров, как на Западе, у нас нет, отметила Новожилова.

В КоАП Москвы также отмечается, что появление с собакой без поводка может обернуться для хозяина штрафом до 3 тысяч рублей. Если же по вине домашнего животного погибнет другой питомец, хозяина первого ждет штраф до 5 тысяч рублей. Это касается не только пушистых любимцев.

За жестокое обращение с животными можно самому попасть в клетку

Фото: ИТАР-ТАСС

Еще одна статья в уголовном кодексе - "Жестокое обращение с животными". По этой статье за умышленное жестокое обращение с животными могут наложить штраф до 80000 рублей или лишить зарплаты за шесть месяцев. Другое наказание – год исправительных работ или арест до шести месяцев.

Если же истязателей было несколько или они действовали по предварительному сговору, их могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или приговорить к заключению на срок до двух лет.

Жестокость по отношению к братьям нашим меньшим наказывается и по столичному кодексу об административных правонарушениях. Так, жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, влечет штраф до 2500 рублей, для организаций – до 20 тысяч. Также наказывается содержание или транспортировка животного, приводящие к потере его здоровья.

Для зверей закон не писан

Фото: ИТАР-ТАСС

Однако комплексного закона о защите животных до сих пор нет, рассказала M24.ru Ирина Новожилова. Она отметила, что закон о жестоком обращении с животными пытались ввести еще в 2000 году. Законопроект прошел все три слушания в Госдуме и Совете Федерации. Однако так и не вступил в силу, поскольку попал в период между уходом Бориса Ельцина и приходом Владимира Путина.

Этот закон охватывал все пять сфер: животноводство, пушное звероводство, домашних животных-компаньонов, эксперименты над животными и развлечения. В марте 2008 года комитет Госдумы по экологии снял его с повестки дня, сославшись на имеющиеся законодательные нормы: закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", где априори не может быть и речи о животных. А также закон о животном мире, в котором животные представлены, в основном, в понятии "ресурс".



В 2011 году неожиданно появился законопроект "О содержании домашних животных". Однако в нем остались только правила, касающиеся животных-компаньонов, и фактически исчезли четыре основных сферы использования человеком животных. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме, но до сих пор так и не был принят.

"Я не удивлюсь, если в квартире окажутся сумчатые виды австралийских животных, - говорит Новожилова. - Человеческое эго не знает предела: когда-то оно породило зоопарки, чтобы люди могли из любопытства посмотреть на животных разных климатических зон, естественно, ценою их здоровья. Сейчас каждый хочет иметь дома свой зоопарк. Планета рискует вскорости лишиться всех своих обитателей".

Евгения Гусева