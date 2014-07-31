Минприроды просит МВД забрать из московской квартиры леопарда

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Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской направил телеграмму главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой помочь в освобождении леопарда, незаконно находящегося в жилом доме на севере Москвы, сообщает пресс-служба министерства.

По информации Минприроды, 29 июля сотрудники полиции, прокуратуры и департамента природопользования столицы провели проверку по адресу: улица Зорге, дом 6, корпус 1. В этом помещении расположена компания "Альфа-Легион". Документация, подтверждающая законность владения животным, и правовые основания содержания леопарда представлены не были. На месте также отсутствовал владелец животного.

При этом сотрудники организации оказали сопротивление при попытке изъятия леопарда, закрыв дверь в помещение, где находилось животное. В результате был составлен протокол наложения ареста, леопард оставлен на ответственное хранение представителю "Альфа-Легион".

Глава Минприроды попросил главу МВД России взять ситуацию с расследованием всех обстоятельств приобретения животного под особый контроль.

Аналогичный случай был зафиксирован минувшей весной. Львицу, перевозимую из Москвы в купе, сняла с поезда транспортная полиция в ночь на 22 мая на станции "Екатеринбург пассажирский". Девятимесячное животное по документам значилось кошкой. Животное находилась в клетке, но затем женщина, сопровождавшая его, выпустила львицу. Та повела себя неспокойно, и женщина закрыла ее в купе, после чего животному сделали усыпляющий укол и посадили в коробку, а позднее обнаружили мертвым.