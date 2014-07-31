Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

31 июля 2014, 18:03

Минприроды просит МВД забрать из московской квартиры леопарда

животные чп Минприроды леопарды

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской направил телеграмму главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой помочь в освобождении леопарда, незаконно находящегося в жилом доме на севере Москвы, сообщает пресс-служба министерства.

По информации Минприроды, 29 июля сотрудники полиции, прокуратуры и департамента природопользования столицы провели проверку по адресу: улица Зорге, дом 6, корпус 1. В этом помещении расположена компания "Альфа-Легион". Документация, подтверждающая законность владения животным, и правовые основания содержания леопарда представлены не были. На месте также отсутствовал владелец животного.

При этом сотрудники организации оказали сопротивление при попытке изъятия леопарда, закрыв дверь в помещение, где находилось животное. В результате был составлен протокол наложения ареста, леопард оставлен на ответственное хранение представителю "Альфа-Легион".

Глава Минприроды попросил главу МВД России взять ситуацию с расследованием всех обстоятельств приобретения животного под особый контроль.

Ссылки по теме

Аналогичный случай был зафиксирован минувшей весной. Львицу, перевозимую из Москвы в купе, сняла с поезда транспортная полиция в ночь на 22 мая на станции "Екатеринбург пассажирский". Девятимесячное животное по документам значилось кошкой. Животное находилась в клетке, но затем женщина, сопровождавшая его, выпустила львицу. Та повела себя неспокойно, и женщина закрыла ее в купе, после чего животному сделали усыпляющий укол и посадили в коробку, а позднее обнаружили мертвым.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать