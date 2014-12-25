Осторожно, бешенство: что нужно знать об опасном вирусе

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В районе Хорошево-Мневники на северо-западе города до 18 февраля объявлен карантин по бешенству. Случаи введения карантина на территории "старой" Москвы очень редки. Всего же в прошлом году на территории Москвы было выявлено 15 случаев бешенства животных. M24.ru рассказывает, что нужно знать об опасном вирусе, чтобы защитить себя и своих животных.

Бешенство (гидрофобия) - это вирусное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного. Оно характеризуется тяжелым поражением нервной системы и, как правило, заканчивается летальным исходом. Вирус бешенства обнаруживается в слюне, слезах и моче. Он погибает при нагревании до 56 градусов за 15 минут, а при кипячении - за 2 минуты, чувствителен к прямым солнечным лучам, этанолу и ко многим дезинфектантам, однако устойчив к низким температурам, фенолу и антибиотикам.

Фото: ТАСС

После проникновения в организм вирус бешенства распространяется по нервным окончаниям, поражая практически всю нервную систему. При этом наблюдаются отек, кровоизлияние, дегенеративные и некротические изменения нервных клеток головного и спинного мозга.

Заразиться можно как от диких, так и от домашних животных, контактировавших с больными. Переносят вирус: волки, лисицы, шакалы, еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши, грызуны, собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот. Больше всего для человека опасны лисы и бездомные собаки за городом в весенне-летний период. Животных считают заразными 3-10 дней до появления признаков болезни и далее в течение всего периода заболевания. Они, как правило, отличаются обильным слюно- и слезотечением, а также сильной боязнью воды.

Болезнь передается не только от укусов, но и при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистую. Бывали даже случаи заражения воздушно-капельным путем, через пищу, воду и через плаценту в период беременности. Кроме того, зафиксировано несколько случаев заражения людей бешенством в результате операций по трансплантации органов.

От укуса до начала заболевания в среднем проходит 30-50 дней, хотя инкубационный период может длиться 10-90 дней, а в редких случаях более года. Причем чем дальше место укуса от головы, тем больше инкубационный период.

Врачи выделяют 3 стадии болезни: начальную, стадию возбуждения и паралитическую. Первая начинается с общего недомогания, головной боли, небольшого повышения температуры, мышечных болей, сухости во рту, снижения аппетита, болей в горле, сухого кашля, также может быть тошнота и рвота. В месте укуса появляется жжение, покраснение, тянущие боли, зуд, повышенная чувствительность. При этом больной подавлен, замкнут, отказывается от еды, у него возникает необъяснимый страх, тоска, тревога, депрессия. Характерны также бессонница, кошмары, обонятельные и зрительные галлюцинации.

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Стадия возбуждения наступает через 1-3 дня. У больного появляется беспокойство, тревога. Но самое характерное для этой стадии - приступы водобоязни. Чувство ужаса возникает у них при попытке питья и даже при виде и звуке льющейся воды. Человек становится раздражительным, возбудимым и очень агрессивным. Во время приступов больные кричат и мечутся, могут ломать мебель, проявляя нечеловеческую силу, кидаться на людей. Отмечается повышенное пото- и слюноотделение.

Еще через 2-3 дня наступает третья стадия заболевания – больной успокаивается, исчезает страх и приступы. У людей возникает надежда на выздоровление, однако после этого резко повышается температура тела - до 40-42 градусов, начинается паралич конечностей и черепных нервов, нарушения сознания, судороги. Смерть наступает от паралича дыхания или остановки сердца. Таким образом, продолжительность заболевания редко превышает неделю.

Методов лечения от бешенства еще не придумано - если началась первая стадия, больной, скорее всего, умрет. Хотя в мире известны единичные случаи излечения. Предотвратить болезнь можно, убив ее в зародыше, с помощью специальной вакцины иммуноглобулина. Она вводится не позднее 14-го дня от момента укуса. Вакцину вводят внутримышечно 5 раз: в день инфицирования, затем на 3-й, 7-й, 14-й и 28-й день. ВОЗ рекомендует еще и 6-ю инъекцию через 90 дней после первой.

Вакцинацию прекращают, если выясняется, что животное, которое укусило человека, здорово. Некоторым людям приходится ставить прививки из-за их профессий (ветеринары, кинологи, охотники). Вторую вакцину им ставят через год после первой, а затем через каждые 5 лет.

В случае укуса необходимо немедленно промыть пораженное место с мылом. Причем мыть надо довольно интенсивно, в течение 10 минут. Глубокие раны рекомендуется промывать с помощью шприца или катетера. Однако не стоит прижигать раны или накладывать швы. После этого надо сразу обратится в ближайший травмпункт и провести курс прививок.

В стационаре могут оставить человека в особенно тяжелом состоянии, прививающегося повторно, имеющего заболевания нервной системы или аллергию, беременных, а также лиц, привитых другими прививками в течение последних двух месяцев. На время вакцинации и полгода после нее нужно исключить из употребления спиртные напитки, нельзя переутомляться, переохлаждаться или перегреваться. Вопрос о продолжении курса прививок решается после обследования невропатологом, терапевтом и рабиологом.

Фото: ТАСС

Чтобы защитить своих питомцев от бешенства, в первую очередь, рекомендуется ставить им соответствующие вакцины. Во время массовой вакцинации ветеринары принимают четвероногих пациентов бесплатно. Весной иммунизацию необходимо провести за две недели до выезда хозяев с животными за город. Кроме того, стоит обучать собак, выгуливать их только в установленных местах и в намордниках.

Диагноз "бешенство" животным ставят после ряда лабораторных экспертиз. При выявлении случая заражения в населенных пунктах объявляют карантин, запрещаются выставки собак и кошек, прекращается торговля домашними животными, запрещается их вывоз за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных.

При этом ветеринары обязаны провести поквартирный обход местных жителей и умертвить всех больных бешенством животных. Покусавшие людей звери могут быть помещены в изоляцию на 30 дней, и если диагноз не подтвердится, их могут вернуть хозяевам.