Посетители Московского зоопарка смогут увидеть детеныша такина

Фото: moscowzoo.ru
У посетителей Московского зоопарка появилась возможность увидеть детеныша такина, сообщает пресс-служба учреждения.
Как утверждают в пресс-службе, пара такинов попала в Москву из Пекинского зоосада. Сейчас молодому такину уже больше месяца.
Сейчас в вольере Московского зоопарка его можно наблюдать вместе с матерью. Животное примечательно, в первую очередь, тем, что оно занесено в международную Красную книгу.
История вопросаТакин - парнокопытное млекопитающее, покрытое толстой золотистой шкурой, темнеющей к низу живота. Рога у самцов и самок напоминают рога буйвола - у основания они близко поставлены, расширены и уплощены, отходят сначала в стороны, закрывая лоб, затем изгибаются вверх-назад.
Такин водится в бамбуковых лесах на высотах от 2 до 4,5 тысяч метров. Он распространен в горах северо-востока Индии, Тибета, Непала, провинций Сычуань и Шэньси Китая.
Млекопитающее является активным дневным животным. Такины собираются в маленькие группы летом и собираются в стада до ста особей зимой, старые самцы ведут уединенный образ жизни.
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