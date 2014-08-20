Посетители Московского зоопарка смогут увидеть детеныша такина

Фото: moscowzoo.ru

У посетителей Московского зоопарка появилась возможность увидеть детеныша такина, сообщает пресс-служба учреждения.

Как утверждают в пресс-службе, пара такинов попала в Москву из Пекинского зоосада. Сейчас молодому такину уже больше месяца.

Сейчас в вольере Московского зоопарка его можно наблюдать вместе с матерью. Животное примечательно, в первую очередь, тем, что оно занесено в международную Красную книгу.