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10 января 2017, 00:01

Общество

Стандарты окрашивания домашних животных хотят прописать в Москве

Фото: Zuma/ТАСС/Impact Press Group

В Москве хотят прописать стандарты окрашивания домашних животных и ограничить количество учреждений, которые предоставляют эту услугу. Об этом m24.ru рассказала председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

В частности, она предлагает ограничить перечень учреждений, которые смогут оказывать такую услугу, и выдавать им разрешения. Например, лицензии получат ветклиники. "Если разрешать красить животных, то краска должна быть из растительных компонентов, а не из химических", – отметила депутат.

Владельцы должны будут получать в местах окрашивания специальную справку, в которой указаны дата, место окрашивания, тип краски и вид животного. Это поможет контролировать действия владельца, добавила она.

"Сегодня животное по гражданскому кодексу – это имущество, и владелец может покрасить его так, как ему захочется. Подумаем также, можно ли подвергать животное покраске, ввести ли запрет на краску ради этического воспитания и гуманного отношения к животному", – сказала Зотова.

После обсуждения в Мосгордуме соответствующие поправки будут внесены в законопроект о содержании домашних животных.

В Госдуме также обсудят запрет на покраску животных. "Пока неясно, действительно ли краска является вредной для животных. Но необходимо повысить ответственность тех, кто их содержит", – заметил член комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Василенко.

Запрет на покраску домашних питомцев действует в законодательстве нескольких стран. Например, итальянский закон запрещает красить шерсть питомцев в разные цвета. Штраф для владельца может составить до 500 евро. В американском штате Огайо действует запрет на изменение цвета кроликов, цыплят и утят. Сейчас существуют специальные краски для животных, они считаются более безопасными для шерсти и кожи животного. Впрочем, не все хозяева покупают нужную краску. Некоторые люди также считают окрашивание питомцев проявлением жестокости.

В России сегодня нет единого законодательства о животных. В Москве и ряде других крупных городов действуют временные правила содержания домашних питомцев. За жестокое обращение с животными в стране предусмотрен штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, а максимальное наказание по этой статье – шесть месяцев ареста. Торговлю экзотическими животными регулируют только положения "Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения" (СИТЕС). Конвенция запрещает продажу животных, занесенных в Красную книгу. Однако документ направлен лишь на защиту редких видов от вымирания в дикой природе, действие конвенции не распространяется на животных, рожденных в неволе. Тем не менее, у владельца экзотического животного должны быть документы о ввозе или приобретении на территории страны, справка от ветеринара и регистрационное свидетельство.

Сложная процедура выдачи разрешений и справок не нужна, необходимо ввести полный запрет на покраску питомцев, считает главный врач ветлечебницы "Фауна" Наталья Юферева.

"У животных есть естественный цвет шерсти, их окрашивание – это издевательство над зверем. Нужно просто запретить это делать, потому что любой препарат, который наносится на шерсть, все равно содержит химический компонент. Краски только с натуральным составом не бывает", – заявила Юферева.

При этом степень вреда оценить очень сложно: это серьезное затратное расследование, которым вряд ли кто-нибудь займется, добавила она.

"У животных другая степень чувствительности – она гораздо ниже, чем у человека. Краска может вызвать раздражение и много других неприятных последствий. А у нас красят как раз нежных, болезненных животных. Дворняг и овчарок обычно не красят. Потом идут к нам лечиться", – подчеркнула специалист.

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Ветеринар Крылатской ветеринарной клиники Дмитрий Дмитриев не поддержал инициативу депутата.

"Краски для животных безвредны. Можно красить в любые цвета, это не нанесет зверям никакого ущерба. Кроме того, красят нечасто и какие-то отдельные участки", – уточнил Дмитриев.

Обычно владельцы сами заботятся о составе вещества, краской для автомобиля на собаке рисовать не будут, заключил собеседник m24.ru.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/113]Как правильно получить паспорт домашнего животного[/URLEXTERNAL]
Госдума на данный момент разрабатывает законопроект о правилах содержания и выгула животных. Депутаты собираются прописать нормы работы контактных зоопарков, усилить наказание за жестокое обращение с животными до лишения свободы на пять лет и обязать хозяев выгуливать собак без намордника только в специальных зонах. Кроме того, депутаты предлагают создать комиссии по соблюдению прав животных в приютах, обязать россиян выгуливать собак бойцовских пород в отдельных загонах, а также прописать контактным зоопаркам и гостиницам для животных нормы работы.

Столичная дума, в свою очередь, готовит свои поправки к законопроекту. Предлагалось запретить перевозку животных в машине без удерживающих устройств, работу контактных зоопарков вне природных территорий. Помимо этого, готовится законопроект о правилах содержания диких животных в квартирах москвичей. Всех экзотических животных разделят на группы. Каких-то разрешат держать дома, а остальных потребуют вернуть в естественную среду или перевезти в контактный зоопарк.

Сюжет: Как работает власть
животные Госдума Мосгордума законы общество Зоя Зотова окрашивание

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