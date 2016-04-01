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Общество

01 апреля 2016, 13:27

Котопарочка уничтожила урожай бананов в "Аптекарском огороде"

животные коты кошки Аптекарский огород парки и пешеходные зоны

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Коты, проживающие в "Аптекарском огороде", уничтожили первый в этом году урожай бананов, сообщает пресс-служба сада. Под угрозой традиционная осенняя раздача фруктов посетителям.

"Недавно мы собрали урожай бархатного банана и выложили мякоть с семечками высыхать на блюдце. Когда я зашел в оранжерею, большая часть была съедена, а рядом с местом преступления довольно облизывалась черепаховая кошка. Там же черный кот дожевывал кусочек банана", – делится подробностями происшествия куратор тропических растений Виталий Аленкин.

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

По его словам, кое-что все-таки осталось – видимо, косточки плодов пришлись ворам не по вкусу. Однако традиционный осенний розыгрыш бананов оказался под угрозой – неясно, хватит ли оставшихся семян для посадки.

Как уточнили в пресс-службе ботанического сада, черепаховая кошка и черный кот постоянно находятся вместе – чаще всего их видят у Субтропической оранжереи. Их ежевечерние свидания часто наблюдают сотрудники сада.

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Коты "Аптекарского огорода" уже устраивали бесчинство по месту жительства в декабре прошлого года. Тогда пьяные животные облепили грядку с валерианой и отказывались покидать ее.

Чуть позже выяснилось, что они являются потомками царских котов времен Петра I. Сад был основан по воле Петра I в 1706 году, тогда же в парке появились первые коты. Они переселились сюда после закрытия кремлевских амбаров. В то же время здесь начали сажать валериану.

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