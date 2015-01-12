Выставка французского рисунка работает в ГМИИ имени Пушкина

"Афиша": В ГМИИ им. Пушкина проходит выставка французского рисунка

Выставка "Рисунки французских мастеров из музея Альбертина" работает в ГМИИ имени Пушкина до 15 февраля, сообщает телеканал "Москва 24".

Музей Альбертина находится в Вене и является настоящей сокровищницей графических произведений искусства.

В фондах Пушкинского музея есть много живописных работ французских мастеров, поэтому часть привезенных из музея Альбертина произведений решили включить в постоянную экспозицию. Так, рисунок Никола Пуссена выставили рядом с его картиной.

"Рисунок требует от зрителя усилия, вдумчивого медитативного анализа. Не всем это интересно. Есть прекрасный способ привлечь внимание к рисункам – выставлять их вместе с живописью", - рассказал куратор выставки Хайнц Видауэр.

Такой способ позволяет наглядно продемонстрировать, как менялся и формировался стиль художника.



Выставка дает полное представление о многообразии техник и жанров французского рисунка.

Кураторы выставки постарались отразить различные художественные течения: от маньеризма и барокко до классицизма, романтизма и реализма.

Экспозиция включает 84 работы крупнейших мастеров конца XVI – середины XIX века: Никола Пуссена, Клода Лоррена, Франсуа Буше, Жана-Батиста Греза, Жана-Оноре Фрагонара, Гюбера Робера, Жака-Луи Давида, Жана Огюста Доминика Энгра. Посетители увидят пейзажи, композиции на мифологические и библейские сюжеты, жанровые зарисовки, иллюстрации.

Вход на выставку – 300 рублей.