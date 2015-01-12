Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

12 января 2015, 13:17

Выставка французского рисунка работает в ГМИИ имени Пушкина

живопись выставки экспозиции рисунки ГМИИ им. А. С. Пушкина

"Афиша": В ГМИИ им. Пушкина проходит выставка французского рисунка

Выставка "Рисунки французских мастеров из музея Альбертина" работает в ГМИИ имени Пушкина до 15 февраля, сообщает телеканал "Москва 24".

Музей Альбертина находится в Вене и является настоящей сокровищницей графических произведений искусства.

В фондах Пушкинского музея есть много живописных работ французских мастеров, поэтому часть привезенных из музея Альбертина произведений решили включить в постоянную экспозицию. Так, рисунок Никола Пуссена выставили рядом с его картиной.

"Рисунок требует от зрителя усилия, вдумчивого медитативного анализа. Не всем это интересно. Есть прекрасный способ привлечь внимание к рисункам – выставлять их вместе с живописью", - рассказал куратор выставки Хайнц Видауэр.

Такой способ позволяет наглядно продемонстрировать, как менялся и формировался стиль художника.


Выставка дает полное представление о многообразии техник и жанров французского рисунка.

Кураторы выставки постарались отразить различные художественные течения: от маньеризма и барокко до классицизма, романтизма и реализма.

Экспозиция включает 84 работы крупнейших мастеров конца XVI – середины XIX века: Никола Пуссена, Клода Лоррена, Франсуа Буше, Жана-Батиста Греза, Жана-Оноре Фрагонара, Гюбера Робера, Жака-Луи Давида, Жана Огюста Доминика Энгра. Посетители увидят пейзажи, композиции на мифологические и библейские сюжеты, жанровые зарисовки, иллюстрации.

Вход на выставку – 300 рублей.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать