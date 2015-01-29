Онкобольным дадут рецепты на обезболивающие при выписке из хосписов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Онкобольным будут выдавать рецепты на обезболивающие средства после выписки из хосписа. Соответствующий приказ издал столичный департамент здравоохранения.

Лекарственные препараты можно будет получить в течение пяти дней.

В начале января депздрав совместно с благотворительными фондами "Вера" и "Подари жизнь" провел проверки столичных медицинских учреждений. По итогам проверок власти заявили о необходимости лучше информировать врачей и пациентов о правилах оформления рецептов на обезболивающие, в том числе, наркосодержащие препараты.

Кроме того, амбулаторные и стационарные медучреждения, помогающие больным с хронической болью, должны взаимодействовать более эффективно, считают представители депздрава.

Отметим, в июле 2013 года вступил в силу приказ минздрава России, который должен был улучшить ситуацию с обеспечением пациентов наркосодержащими обезболивающими. Кроме врача-онколога право назначать подобные препараты - бупренорфин, морфин, фентанил - получили участковые терапевты и все узкие специалисты. Врачам разрешили самостоятельно определять потребность в обезболивании, выбирать и назначать лекарство.