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Общество

29 января 2015, 20:30

Онкобольным дадут рецепты на обезболивающие при выписке из хосписов

здравоохранение медицина онкобольные хосписы обезболивающие

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Онкобольным будут выдавать рецепты на обезболивающие средства после выписки из хосписа. Соответствующий приказ издал столичный департамент здравоохранения.

Лекарственные препараты можно будет получить в течение пяти дней.

В начале января депздрав совместно с благотворительными фондами "Вера" и "Подари жизнь" провел проверки столичных медицинских учреждений. По итогам проверок власти заявили о необходимости лучше информировать врачей и пациентов о правилах оформления рецептов на обезболивающие, в том числе, наркосодержащие препараты.

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Кроме того, амбулаторные и стационарные медучреждения, помогающие больным с хронической болью, должны взаимодействовать более эффективно, считают представители депздрава.

Отметим, в июле 2013 года вступил в силу приказ минздрава России, который должен был улучшить ситуацию с обеспечением пациентов наркосодержащими обезболивающими. Кроме врача-онколога право назначать подобные препараты - бупренорфин, морфин, фентанил - получили участковые терапевты и все узкие специалисты. Врачам разрешили самостоятельно определять потребность в обезболивании, выбирать и назначать лекарство.

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