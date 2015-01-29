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Общество

29 января 2015, 17:49

Прокуратура завела более 50 дел после проверок в аптеках СВАО

здравоохранение аптеки повышение цен прокурорские проверки медицина

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Прокуратура СВАО возбудила 54 дела об административных правонарушениях после проверок в аптеках округа. Инспекторы совместно с сотрудниками столичного депздрава проверили цены на жизненно необходимые лекарства в 16 аптечных пунктах, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

В нескольких аптеках цены на препараты были завышены.

Так, в аптеке ООО "Медико" на проспекте Мира с завышенной надбавкой продавались лекарства "Цефотаксил", "Финлепсил", "Галазолин". С максимально допустимой наценкой в 28 процентов реализовывались глазные капли "Лекролин". Таблетки "Кандинорм Форте" продавались с наценкой в 28,48 процента.

Также некоторые аптеки не соблюдали условия хранения лекарств и торговали просроченными препаратами.

Дела против аптек-нарушителей возбуждены по следующим статьям кодекса об административных правонарушениях:

  • Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением - штраф до 40 тысяч рублей;
  • Нарушение правил продажи отдельных видов товаров - штраф до 30 тысяч рублей;
  • Нарушение порядка ценообразования - штраф для юрлиц в двукратном размере излишне полученной выручки за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года;
  • Нарушение требований пожарной безопасности - штраф до 200 тысяч рублей;
  • Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур - штраф до 30 тысяч рублей;
  • Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с опасными веществами - штраф до 250 тысяч рублей;
  • Нарушение иных прав потребителей (например, отказ в предоставлении необходимой информации) - штраф до 20 тысяч рублей.

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Ранее стало известно, что неоправданно дорогие лекарства продавались в аптеках компаний "Аптека 2012" и "Фармацевт", а также в аптеках ООО "Гамма" и ООО "Маяк" Северо-Восточного округа. Наценка в семи аптеках этих компаний составила в среднем 40 процентов, то есть, превысила максимально разрешенную законодательством.

Кроме того, лекарства стоили больше положенного в аптеках ООО "Авиценна", ООО ЦСР и в торговой сети "Аптечка". При этом в аптеках ЦСР и "Аптечка" нарушения носили незначительный характер, но в аптеке "Авиценна" выявлены существенные завышения максимальной надбавки - от 33 до 55 процентов.

Напомним, столичная прокуратура начала проверку аптек с 26 января. Ведомство искало случаи завышения цен на лекарства, входящие в список жизненно важных медикаментов.

По закону максимальная надбавка для жизненно важного препарата стоимостью до 50 рублей не может быть больше 32 процентов. Если цена лекарства у производителя - от 50 до 500 рублей, то максимальная надбавка может составлять 28 процентов. Надбавка для препаратов дороже 500 рублей не может превышать 15 процентов.

Перечень жизненно необходимых лекарств утверждается Правительством России. В список входит около 600 препаратов, предназначенных для больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также для пациентов после трансплантации органов и (или) тканей. Кроме того, перечень включает лекарства, назначаемые по решению врачебных комиссий медицинских организаций. С помощью списка государство регулирует цены на лекарственные средства.

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