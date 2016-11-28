Двадцать психоневродиспансеров откроются в Москве в 2017 году

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Двадцать новых психоневродиспансеров откроются в Москве в 2017 году, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения. Тем самым их общее число увеличится до сорока.

Представители ведомства отметили, что увеличение числа диспансеров кардинально улучшит оказание психиатрической помощи пациентам, которые не находятся в стационаре.

Для выполнения этой задачи город выделяет дополнительные помещения, в том числе – на Вишняковском проезде. Остальные места для размещения диспансеров выделят в районах, где на данный момент нет доступа к амбулаторной психиатрической помощи.