Составлен портрет пользователя "Активного гражданина"

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Организаторы сервиса "Активный гражданин" составили среднестатистический портрет пользователя. Им оказался молодой мужчина в возрасте 25 до 34 лет, рассказала журналистам на пресс-конференции в среду начальник контрольного управления мэра и правительства Москвы Елена Шинкарук.
Пользователи этой возрастной категории составляют почти половину от всех "активных граждан". Еще четверть юзеров – молодые люди от 18 до 24 лет. На вопросы сервиса также отвечают москвичи в возрасте от 35 до 44 лет (17 процентов). Меньше всего среди "активных гражданин" москвичей старше 54 и младше 18 лет - всего 6 процентов. При этом мужчины голосуют в опросах сервиса чаще, чем женщины - они составляют 59 процентов аудитории.
Всего же в опросах уже приняли участие уже более 250 тысяч москвичей.
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За время работы сервиса москвичи успели повлиять на несколько решений городских властей, в том числе департамента торговли и услуг. Как рассказал глава ведомства Алексей Немерюк, 80 процентов "активных граждан" поддержали предложение освободить город от ларьков и палаток. Также 85 процентов москвичей заявили, что довольны городской политикой по ограничению пива в ларьках.
Помимо этого, подавляющему большинству пользователей понравилась идея о развитии мобильной сезонной торговли - например, мороженым с велосипедов. Почти столько же – 84 процента – хотят, чтобы в столице появилось больше магазинов в шаговой доступности. Также москвичи отвечали на вопросы о работе ярмарок выходного дня. Почти половина опрошенных высказались за продажу там овощей и фруктов.
"Активный гражданин""Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.
Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также через инфоматы в поликлиниках и в МФЦ. Недавно появилась новая версия мобильного приложения "Активный гражданин", пользователи которой могут отслеживать судьбу каждого референдума по e-mail, push или sms. Им приходят оповещения о запуске голосования, его результатах, принятых и исполненных решениях.