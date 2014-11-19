Минздрав опроверг сообщения о завершении национальной онкологической программы

Фото: M24.ru

Министерство здравоохранения не завершало национальную онкологическую программу, появившиеся в СМИ сообщения об этом не соответствуют действительности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

В ведомстве подчеркнули, что национальная онкологическая программа - обобщенное понятие, которое включает ряд государственных программ федерального и регионального уровня.

"Некоторые из этих программ, действительно, уже завершились. Однако важно понимать, что все эти программы были направлены на повышение уровня оснащенности медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь", - отметили в пресс-службе.

"Ни в одну из них не входило обеспечение больных онкологическими заболеваниями медицинской помощью или лекарственными средствами. Поэтому завершение какой-либо из этих программ не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для населения", - заявили в Минздраве.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Минздрав РФ сообщала, что в России свернут государственную программу по борьбе с онкологией.

Госпрограмма по борьбе с онкологией появилась в России в 2009 году. За пять лет государство выделило на нее 47 миллиардов рублей. На эти деньги, как пишет издание, закупили и установили 400 тысяч единиц медицинского оборудования: рентгенологические приборы, магнитно-резонансные томографы, видеоэндоскопические комплексы.

За пять лет, по данным Минздрава, смертность от рака в России сократилась лишь на один процент. Но, по словам медиков, проблема заключается не в государственной программе, а в непрофессионализме врачей, которые не могут выявить рак на ранней стадии.