Осенью во всех поликлиниках столицы появятся электронные медкарты

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Электронные медицинские карты появятся во всех поликлиниках Москвы уже этой осенью. Кроме того, планируется, что электронным также станет больничный лист, сообщает в своем Twitter столичный департамент информационных технологий.

В настоящее время в Северо-Западном округе города также тестируется сервис, который в будущем позволит в режиме онлайн оповещать пациентов о готовности анализов.

Введение электронных медкарт и больничных листов позволит уменьшить количество бумаг и документов, которые в настоящее время вынуждены заполнять врачи.

К единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), в рамках работы которой появятся электронные нововведения, уже подключены 614 медучреждений столицы, в том числе 86 амбулаторных центров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя главы департамента здравоохранения города Алексея Хрипуна.

Как записаться к врачу через ЕМИАС

По его словам, эти центры представляют собой объединенные поликлиники: вместе с филиалами это - более 400 учреждений. Также создано 250 автоматизированных рабочих мест, правилам пользования системой обучены около 20 тысяч медработников.

С помощью ЕМИАС любой москвич может дистанционно записаться на прием к врачу.

По словам Хрипуна, 6 миллионов москвичей хотя бы раз записывались к врачу с помощью системы, 3,7 миллионов из них обратились через интернет, всего в системе на настоящий момент 66 миллионов записей.

Как прикрепиться к поликлинике

В 2014 году терминалы ЕМИАС установят на отремонтированных объектах и объектах на территории Новой Москвы. Также появятся и новые функции: электронная амбулаторная карта, электронный рецепт, электронный больничный лист. Пациенты смогут оставлять свое мнение о враче и клинике и получать рекомендации по SMS.

"Мы поставили перед собой цель исключить рецепт в бумажной форме - в том виде, в котором он есть. Сергей Собянин в конце прошлого года дал поручение завершить эту работу до конца 2014 года, соответственно, к этому моменту она и будет завершена", - цитирует МИА "Россия сегодня" заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Владимира Макарова. По его словам, отмена бумажных рецептов позволит медучреждениям экономить более 100 миллионов рублей в год.