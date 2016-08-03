Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

03 августа 2016, 14:15

Более 350 млн рублей дополнительно выделили на паллиативную помощь в Подмосковье

здравоохранение дополнительное финансирование паллиативная помощь неизлечимо больные медицина

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 350 миллионов рублей дополнительно выделили на паллиативную помощь в Подмосковье. Всего на эти цели на год выделено 940 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, с начала года в регионе открыли семь отделений на 11 коек и 14 кабинетов, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. Кроме того, подобную помощь оказывают семь выездных служб.

Обучение во вопросам оказания паллиативной помощи в этом году прошли 50 врачей и 70 медсестер.

Власти Москвы планируют в этом году развивать паллиативную помощь. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Специализированная паллиативная помощь пришла в буквальном смысле домой к пациенту в виде патронажной бригады, и эту патронажную помощь мы будем развивать и в 2016 году. На 50 процентов увеличилось количество таких выездов в 2015 году", – рассказал глава депздрава. По словам Хрипуна, количество паллиативных кабинетов в городских поликлиниках выросло в 10 раз.

Он напомнил, что сеть из 54 кабинетов паллиативной помощи была развернута в прошлом году. За год работы сети помощь получили 11,4 тысячи пациентов.

Паллиативная терапия помогает справиться с болью и продлить жизнь тем пациентам, чье заболевание не поддается лечению. Врачи, работающие в этой сфере, обезболивают пациентов, оказывают психологическую поддержку больным и их родственникам, а также пытаются научить их спокойному отношению к смерти.

Кроме того, в паллиативных центрах работают специалисты по решению юридических вопросов, связанных с тяжелой болезнью и смертью.

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать