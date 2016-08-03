Более 350 млн рублей дополнительно выделили на паллиативную помощь в Подмосковье

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Более 350 миллионов рублей дополнительно выделили на паллиативную помощь в Подмосковье. Всего на эти цели на год выделено 940 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, с начала года в регионе открыли семь отделений на 11 коек и 14 кабинетов, оказывающих паллиативную медицинскую помощь. Кроме того, подобную помощь оказывают семь выездных служб.

Обучение во вопросам оказания паллиативной помощи в этом году прошли 50 врачей и 70 медсестер.

Власти Москвы планируют в этом году развивать паллиативную помощь. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Специализированная паллиативная помощь пришла в буквальном смысле домой к пациенту в виде патронажной бригады, и эту патронажную помощь мы будем развивать и в 2016 году. На 50 процентов увеличилось количество таких выездов в 2015 году", – рассказал глава депздрава. По словам Хрипуна, количество паллиативных кабинетов в городских поликлиниках выросло в 10 раз.

Он напомнил, что сеть из 54 кабинетов паллиативной помощи была развернута в прошлом году. За год работы сети помощь получили 11,4 тысячи пациентов.

Паллиативная терапия помогает справиться с болью и продлить жизнь тем пациентам, чье заболевание не поддается лечению. Врачи, работающие в этой сфере, обезболивают пациентов, оказывают психологическую поддержку больным и их родственникам, а также пытаются научить их спокойному отношению к смерти.

Кроме того, в паллиативных центрах работают специалисты по решению юридических вопросов, связанных с тяжелой болезнью и смертью.