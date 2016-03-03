Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2016, 16:29

Общество

В Москве появятся бригады медпомощи детям от 7 лет

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В столице создадут выездные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь на дому детям старшего возраста, сообщаетАгентство "Москва" со ссылкой на главу столичного Депздрава Алексея Погонина.

Такое решение приняли по итогам краудсорсинг-проекта "Детские поликлиники". Как заявил Погонин в ходе заседания комиссии Мосгордумы, сотрудники бригад также будут выдавать родителям специальные обучающие брошюры с рекомендациями по уходу за детьми. Кроме того, в будущем планируется создать календарь прививок.

В Москве подвели итоги краудсорсинг-проекта "Детские поликлиники"

Напомним, краутсординг-проект "Детские поликлиники" проводился с 25 января по 8 февраля 2016 года на сайте crowd.mos.ru. В приняли участие 12 тысяч москвичей, приславших более 10 тысяч предложений по улучшению работы детских поликлиник. Многие из них собираются реализовать, в частности, появление детских аниматоров во всех поликлиниках Москвы.

Краудсорсинг-проект "Детские поликлиники"

Ранее m24.ru сообщало, параллельно с проектом в ряде детских медучреждений проводилась апробация отдельных элементов, которые в дальнейшем могут войти в Московский стандарт их работы. К ним относятся: создание отдельных хранилищ медицинских карт, кабинетов "здорового ребенка" (профилактика заболеваний у детей раннего возраста) и "здоровое детство" (выдача медицинских справок и других документов здоровым детям), а также превращение традиционной регистратуры в современную зону ресепшн.

Ссылки по теме


здравоохранение дети детские поликлиники медицина улучшение работы бригады краудсорсинг-проект

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика