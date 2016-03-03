В Москве появятся бригады медпомощи детям от 7 лет

В столице создадут выездные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь на дому детям старшего возраста, сообщаетАгентство "Москва" со ссылкой на главу столичного Депздрава Алексея Погонина.

Такое решение приняли по итогам краудсорсинг-проекта "Детские поликлиники". Как заявил Погонин в ходе заседания комиссии Мосгордумы, сотрудники бригад также будут выдавать родителям специальные обучающие брошюры с рекомендациями по уходу за детьми. Кроме того, в будущем планируется создать календарь прививок.

Напомним, краутсординг-проект "Детские поликлиники" проводился с 25 января по 8 февраля 2016 года на сайте crowd.mos.ru. В приняли участие 12 тысяч москвичей, приславших более 10 тысяч предложений по улучшению работы детских поликлиник. Многие из них собираются реализовать, в частности, появление детских аниматоров во всех поликлиниках Москвы.

Ранее m24.ru сообщало, параллельно с проектом в ряде детских медучреждений проводилась апробация отдельных элементов, которые в дальнейшем могут войти в Московский стандарт их работы. К ним относятся: создание отдельных хранилищ медицинских карт, кабинетов "здорового ребенка" (профилактика заболеваний у детей раннего возраста) и "здоровое детство" (выдача медицинских справок и других документов здоровым детям), а также превращение традиционной регистратуры в современную зону ресепшн.