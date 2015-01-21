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Законы

21 января 2015, 18:35

Торговым сетям запретят поборы за места на полках с поставщиков

законы оплата поставщики торговые сети

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий крупным сетевым магазинам брать плату с поставщиков за доступ на полки.

Поправками предлагается установить запрет на включение услуг за реализацию договора и продвижение товаров в договор их поставки. То есть в договоре будет фиксироваться только стоимость самого товара без дополнительных поборов.

Кроме того, ограничивается суммарный объем всех выплат поставщика ритейлеру, в том числе плата за приобретение и продвижение товаров.

Как рассказала M24.ru руководитель комитета поддержки производителей товаров и услуг "Московской ассоциации предпринимателей" Алина Слободова, если закон будет принят, то борьба производителя с ритейлерами облегчится.

"Бывает такие ситуации, когда сами ритейлеры гоняются за производителями, когда не хватает качественных недорогих российских товаров", - добавила эксперт.

По словам Слободовой, такой меры достаточно давно ждали производители, но ритейлеров нельзя обязать брать производителей насильно.

Обременения, которые сегодня несет российский производитель, ограничивают возможности развития производства и снижения цены, считает один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. "Мы устраняем эти дискриминационные практики, тем самым создавая дополнительные условия для роста и развития отечественного производства продуктов питания", - приводит слова Яровой ТАСС.

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Напомним, ранее срок рассмотрения торговыми сетями новых цен на все категории товаров и направления ответа поставщику сократили до 14 дней. Соответствующий меморандум московские ритейлеры подписали 19 декабря. Прежде срок рассмотрения уведомлений от поставщиков об изменении цен составлял 45 дней.

Данные изменения необходимы в связи с высокой волатильностью и трудной предсказуемостью динамики курсовой стоимости рубля", - отмечали в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли.

Таким образом поставщик будет оперативно получать информацию о том, устраивают ли ритейлеров его новые цены, а ритейлеры, в свою очередь, смогут быстрее реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке. Кроме того, не будет происходить "замораживания" отгрузок продукции по той причине, что поставщик не готов поставлять дешевле.

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