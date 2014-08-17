Начался прием уведомлений о втором гражданстве

ФМС начинает принимать уведомления о втором гражданстве

Федеральная миграционная служба 17 августа начинает принимать от россиян уведомления о втором гражданстве, сообщает телеканал "Москва 24".

Сообщить о наличии иностранного паспорта и предоставить необходимые документы можно на почте и в отделения ФМС.

Подать уведомление граждане могут только на территории России. По закону, сделать это нужно в течение 60 дней после въезда в страну или получении второго гражданства. Случаи, когда человек не успевает сделать это в срок, в ФМС обещают рассматривать в индивидуальном порядке.

Сокрытие второго гражданства влечет за собой уголовную ответственность. А за просрочку в оформлении документов полагается серьезный штраф - в 200 тысяч рублей или 400 часов общественных работ.

Второе гражданство юридической силы на территории России не имеет: так, отслужившие в армии другой страны будут обязаны пройти военную службу в РФ.

Напомним, в июне 2014 года Владимир Путин подписал закон о двойном гражданстве. За нарушение предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.