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Экономика и предпринимательство

25 июля 2014, 18:32

Места на московских кладбищах не будут сдаваться в аренду

законопроекты кладбища законы захоронения экономика и предпринимательство

В поправках к закону о захоронении речи об аренде не ведется - Немерюк

Места на столичных кладбищах не будут сдаваться в аренду, сообщило 25 июля Агентство "Москва", ссылаясь на слова главы департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

Напомним, что 24 июля министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников заявил, что Москва совместно с Московской областью готовит ряд соответствующих изменений в федеральный закон "О захоронении".

Алексей Немерюк опроверг это заявление. "Никакой речи об аренде, а тем более платной аренде мест под захоронения в данном законе не ведется", - цитирует Агентство "Москва" его слова. Глава департамента напомнил, что согласно действующему законодательству каждому гражданину РФ предоставляется право безвозмездно получить участок на кладбище по месту своей прописки, а готовящийся законопроект затронет только заброшенные захоронения.

Также Алексей Немерюк сообщил, что в ближайшие пять лет территория столичных кладбищ увеличится на 150 гектаров. Такое сообщение опубликовало агентство "Интерфакс". Глава департамента также отметил, что в настоящее время проблем с местами под захоронения нет. "Все обращающиеся получают земельные участки", - цитирует агентство слова Алексея Немерюка.

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