Закон о запрете хостелов в многоквартирных домах одобрен Госдумой

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Законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах приняли в первом чтении депутаты Госдумы.

Поправку в закон вынесла на обсуждение Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по ЖКХ, еще в сентябре 2015 года. По мнению депутатов, мини-отели нарушают права жильцов смежных квартир.

Ранее m24.ru сообщало, что все хостелы Москвы должны проходить обязательную классификацию. По данным за март 2016 года, в Москве работает 352 мини-гостиниц, 70 процентов из них располагаются в жилых домах.

В объектах нежилого фонда находится 116 хостелов, большинство из них так и не прошли процедуру классификации. Согласно нормативам, хостел, расположенный в жилом доме, должен иметь отдельный вход. На одного постояльца может приходиться не менее четырех квадратных метров, на 15 человек – минимум один санузел, душевая кабинка и умывальник. В помещении обязаны быть чайник и кулеры для воды.

В целом гостиничный фонд столицы готовится к принятию в 2018 году гостей чемпионата мира по футболу.