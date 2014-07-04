Закон о создании информационной системы ЖКХ принят Госдумой

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Законопроект о создании специальной информационной системы ЖКХ принят Госдумой в третьем чтении 4 июля.

Согласно документу, с 1 февраля 2016 года на специальном сайте будет размещаться информация о числе зарегистрированных граждан в доме, о мерах соцподдержки отдельных граждан, о разработанных энергопрограммах, данные о стоимости услуг ЖКХ и их качестве.

Новой базой данных смогут воспользоваться органы власти, юридические и физические лица, советы многоквартирных домов, а также индивидуальные предприниматели. Кроме того, создадут специальные виртуальные комитеты.

Информационная система ЖКХ должна стать базой данных нового поколения, которая обеспечит полноту, достоверность и актуальность информации о состоянии дел в сфере ЖКХ, необходимой для выполнения задач, возложенных на Минрегионразвития России, органы государственной власти субъектов России и органы местного самоуправления.

Добавим, что закон направлен на повышение уровня информированности граждан по вопросам предоставления услуг ЖКХ и эффективности оказания услуг населению и организациям.