"Когда деревья были большими": спецпоказ к 95-летию Юрия Никулина

Старый добрый фильм – по хорошему поводу

Дата: 19 декабря в 19:00.

Место: библиотека киноискусства имени С.М. Эйзенштейна (Каретный ряд, дом 5/10, строение 2).

Кадр из фильма "Когда деревья были большими"

Ради чего идти: роль в фильме "Когда деревья были большими" (1961) – одна из немногих не комических ролей в кинокарьере Юрия Никулина. Бывший фронтовик Иорданов, ставший алкоголиком, решает выдать себя за отца девушки-сироты – чтобы она о нем заботилась. Осчастливленная появлением отца, сирота прощает Иорданову и пьянство, и безделье, Идеальный, казалось бы, план рушится, столкнувшись с совестью главного героя.



Вход: бесплатно.

Подробности – на странице мероприятия в Facebook.