Фестивали февраля: Боб Марли, космос и handmade

Боб Марли. Фото: bobmarley.com

Редакция Интерактивной афиши Москвы 2do2go.ru сделала подборку самых интересных фестивалей февраля – реггей-культура, космос, hand made и профессиональная косметика.

Начнем с фестиваля реггей-культуры, который посвящен памяти Боба Марли. Он пройдет в пятницу, 8 февраля, в клубе Milk. Сразу на двух сценах соберутся самые известные зарубежные и отечественные музыканты, вдохновленные раста-музыкой. Хедлайнеры мероприятия - ветеран английской раггамаффин-сцены Tippa Irie и ярчайший дуэт современной dub-сцены из Бристоля Dubkasm.

Перейдем от реггей к космосу. Арт-Маркет «Космос Рядом» - самое необычное мероприятие февраля. Здесь можно будет отправиться в настоящее космическое путешествие по бескрайним просторам творчества, исследовать и находить отражение собственной вселенной, которая есть внутри каждого из нас.

В программе путешествия – маркет уникальных вещей, живые выступления музыкантов, танцевальная площадка, чайная, театральные выступления, творческие мастер-классы, выставка художников и многое другое. Ярмарка пройдет 2 февраля в Центре развития «Открытый мир».

Приобрести вещи для души и тела можно на HandMade маркете «Арт-Квартал», который состоится 16 февраля в «Ого-городе». Гостей ярмарки ждут: сувениры, необычная одежда, украшения из натуральных материалов, книги, необычные и милые вещицы для дома, мыло ручной работы и полезная косметика, уютные игрушки, всякие мелочи для интерьера, интересные аксессуары, handmade штучки со всего света.

Выставка красоты ждет гостей 16 и 17 февраля в концертном зале гостиницы «Космос». Консультации гостям окажут лучшие стилисты, имиджмейкеры, визажисты, парикмахеры, косметологи, диетологи и друге специалисты. Также участников ждут профессиональный макияж, плетение косичек, роспись хной, косметика из разных стран, профессиональная косметика, косметика ручной работы, кисти для макияжа, маникюрные наборы и многое другое.