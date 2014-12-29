В 2015 году в Музее Москвы пройдут выставки об истории транспорта и дизайнерах

Музей Москвы. Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Музей Москвы представил культурную программу на будущий год. Так, в 2015 в музее пройдут выставка о Вике Газинской, Денисе Симачеве и других молодых дизайнерах, экпозиция, посвященная истории общественного транспорта и многое другое.

Город победителей

Какой была Москвы и ее жители в военные годы, расскажет выставочный проект, приуроченный к 70-летию победы.

Даты проведения: апрель-декабрь





Мода: нулевой отсчет

Экспозиция расскажет о новом поколении дизайнеров моды: от Дениса Симачева до Виктории Газинской. В центре выставки - мода, которая рождается здесь и сейчас.

Даты проведения: апрель-май





Драмы на остановках

Выставка рассказывает об истории общественного транспорта в Москве и о том, что было до личных автомобилей и метрополитена.

Даты проведения: апрель-май





Азбука Музея Москвы

Музей Москвы представит лучшие объекты из собственной коллекции, рассказывающие о городе, его обитателях и музее, который посвящен Москве. Экспонаты Музея Москвы покажут зрителю впервые.

Даты проведения: август-ноябрь





Сергей Челноков "Открытие коллекции"

Фотовыставка работ фотографа-любителя Сергея Челнокова познакомит с черно-белыми снимками начала XX столетия.

Даты проведения: сентябрь





Напомним, сейчас в музее проходит выставка "Советское детство". Авторы проекта собрали более тысячи экспонатов из 60-80-х годов прошлого века – игрушки, мебель, одежду, книги, фотографии. Экспозиция работает до 15 марта.