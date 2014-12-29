Главные культурные события 2014-го по версии руководителей парков и музеев

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Каким был 2014-й для деятелей культуры? Мы пообщались с руководителями "Музея Москвы", "Мосгорпарка", Российской государственной библиотеки для молодежи и проекта "Культура в ИЦ "Сколково" - Алиной Сапрыкиной, Мариной Люльчук, Ириной Михновой и Еленой Пантелеевой - и узнали, какие городские события в сфере искусства им запомнились ярче всего.

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

Место : "Манеж" : "Манеж" Время: 15-18 октября ФОТОРЕПОРТАЖ



Алина Сапрыкина, директор Музейного объединения "Музей Москвы": "Одним из ярких событий культурной жизни Москвы в уходящем году был Форум "Культура. Взгляд в будущее". Мне кажется, получился очень удачный фестиваль интересного формата и масштаба.

Это и выставка, и образовательная, и развлекательная, и дискуссионная площадка, которая собрала всех важнейших деятелей культуры, а также большое количество международных экспертов. Для Музея Москвы "Культура. Взгляд в будущее" стал особенным событием еще и потому, что на форуме мы презентовали основные положения своей новой концепции развития и организовали серию круглых столов "Идеальный Музей Москвы".

В его рамках мы вместе с художниками, архитекторами, краеведами, городскими активистами и просто горожанами обсуждали, каким именно должен стать музей нашего города".

Марина Люльчук, директор "Мосгорпарка": "Департамент культуры в октябре провел Первый московский международный форум "Культура. Взгляд в будущее". Это площадка, где встретились представители разных сфер культурной жизни не только России, но и западных стран, обменялись опытом и обсудили возможные векторы дальнейшего развития культуры.

Мы смогли услышать мнения и пожелания жителей, которые участвовали в секциях форума и задавали вопросы. Этот форум - яркий пример открытого диалога, который необходим для эффективного развития нашей культурной жизни".

Ольга Захарова, директор Парка Горького: "Одним из важных культурных событий этого года в городе я считаю Московский Международный культурный форум, он показал необходимость диалога московских и международных культурных организаций, а также открытость и желание города слушать и реализовывать новые все более масштабные проекты".

Еще одно событие Алины Сапрыкиной

директор Музейного объединения "Музей Москвы"

"Советское детство"

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

Что : выставка : выставка Место: Музей Москвы Время: С 28 ноября 2014 года по 15 марта 2015 года (еще есть шанс посмотреть) ФОТОРЕПОРТАЖ





"Если говорить о главном событии Музея Москвы, то для меня это, пожалуй, выставка "Советское детство".

К этой выставке мы готовились больше года, собирали экспонаты, разрабатывали проект. На выставке мы показываем мир советского ребенка со времен оттепели до начала перестройки, вспоминаем, как и чем жили дети в этот период: от домашних игрушек и шпаргалок под партой, до создания Дворцов пионеров и "рая" Детского мира.

В итоге выставка получилась очень доброй, теплой, предновогодней. Посмотреть и вспомнить "Советское детство" ежедневно приходят несколько сотен человек. Многие посетители теперь просят сделать ее частью нашей будущей постоянной экспозиции".

Топ событий Ольги Захаровой

директор Парка Горького

"Жизель"

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Что : балет, который показали под открытым небом : балет, который показали под открытым небом Место: Парк Горького Время: 17 мая ФОТОРЕПОРТАЖ





"На мой взгляд, одним из главных событий года в Парке Горького стал балет "Жизель", который мы поставили под открытым небом во время "Ночи в парке". На него пришло более пятнадцати тысяч зрителей.

Это был прорыв, впервые люди показали такую заинтересованность к проведению спектаклей на открытом воздухе. Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко согласился на этот эксперимент и впервые поставил спектакль под открытым небом, за что мы ему очень благодарны.

Для реализации постановки необходимо было прогреть сцену до определенной температуры, которая бы позволила балеринам выступать. Смена декораций проходила во время перерыва между первым и вторым действием прямо на глазах у зрителей. Постановка пользовалась невероятным успехом - в этот день яблоку было негде упасть. Люди сидели не только на трибунах, но и на газонах у экранов. Для того чтобы посмотреть этот знаменитый балет гости приезжали даже из других городов".

Участие Парка Горького в "Днях Москвы в Вене"

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Время : 8-17 сентября

: 8-17 сентября



"Не менее важным для нас стало участие в "Днях Москвы в Вене" с проектом "Путешествующий парк" - команда Парка Горького выехала в австрийскую столицу и представила венцам Pop Up Gorky Park на Михаэлерплац, одной из главных площадей города. Мы стали первым российским парком, представившим страну на мировом уровне.

Участие в подобном проекте привлекло внимание большого количества западных СМИ и помогло совершить большой шаг в развитии отношений с другими парками международного уровня".

Кроме того, в этом году территория парка увеличилась, к нам присоединили озелененные территории МГУ. За 2014 год проведен капитальный ремонт одиннадцати зданий, в том числе отреставрирован исторический туалет, спроектированный архитектором Власовым в 1930-х годах. Выполнены капитальный ремонт набережных и благоустройство двух прудов – Пионерского и Андреевского. Теперь эти пространства стали камерными и романтическими и будут использоваться в том числе для театральных выступлений.

Сделано масштабное озеленение - мы высадили 364 дерева, 9,84 тысячи кустарников и 45,6 тысяч многолетников".

Ролик #ВАУКАТОК

Время : ноябрь

: ноябрь



"Не менее важным событием для парка стал вирусный ролик #ВАУКАТОК, который за четыре дня собрал более 95 тысяч просмотров.

На мой взгляд, оценивать результат работы парка лучше людям, которые приходят сюда каждый день, ведь благодаря именно им в этом году мы попали в топ-5 популярных геотегов в мире по версии Instagram, обогнав Лувр и Красную площадь. Мы понимаем, что люди доверяют нашему вкусу, и это важно".

Топ событий Марины Люльчук

директор ГКУ "Мосгорпарк"

День города

Фото: m24.ru / Юлия Накошная

Место : Москва : Москва Время: первые выходные сентября ФОТОРЕПОРТАЖИ





"В этом году День города в парках, без сомнения, был лучшим из тех, что мы делали. Получилось ярко и масштабно: были фестивали современной музыки ("Афиша.Волна" в Таганском парке и европейские исполнители в Парке искусств МУЗЕОН), театральные постановки Большого театра и молодых, но уже популярных театральных трупп, шоу Славы Полунина, мюзиклы, поэтические чтения, дизайнерские маркеты, спортивные соревнования. А закончилось все фейерверком".

Конкурс на концепцию развития "Сокольников"

Фото: m24.ru

Место : парк " : парк " Сокольники Время: 19 мая





"19 мая был объявлен международный конкурс на подготовку концепции развития территории парка "Сокольники". Победил проект российского Wowhaus, британского Groundlab и "Урбаники" из Санкт-Петербурга, он ляжет в основу общей концепции развития территории в течение следующих 15 лет.

Всего рассматривалось 66 конкурсных работ из разных стран".

Парки "Садовники" и "Сиреневый сад"

Фото: m24.ru

Место : на юге столицы и востоке : на юге столицы и востоке Время: в сентябре открылся комплексно обновленный парк "Садовники", а в октябре - "Сиреневый сад". ФОТОРЕПОРТАЖ





"В 2014 году мы открыли после комплексного благоустройства два парка - "Садовники" и "Сиреневый сад". Этими проектами мы гордимся, они взяли золото и серебро на Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Парк "Садовники" городские медиа уже назвали "лучшим парком за пределами центра". "Сиреневый сад" - это сад-сиренгарий, где собрана самая большая и уникальная коллекция сирени в Москве. Там будет очень красиво в мае, когда все зацветет.

В новом году мы будем наполнять эти парки контентом - регулярными занятиями и мероприятиями".

Первое лето на Крымской набережной

Фото: m24.ru

Место : в центре Москвы : в центре Москвы Время: обновленная набережная открылась в октябре прошлого года, так что лето 2014 действительно стало для нее "дебютным" ФОТОРЕПОРТАЖ





"Лето 2014 года стало первым для обновленной Крымской набережной. И она стала центром притяжения для москвичей и гостей города. Там проходили регулярные занятия по йоге и пленеры на свежем воздухе, занятия для детей, концерты музыкантов - от классических до современных исполнителей, экскурсии, открытые лекции и многое другое".

Новый исторический каток

Фото: m24.ru / Игорь Иванко

Что : каток, на котором воспроизведена атмосфера XX века : каток, на котором воспроизведена атмосфера XX века Место: в парке Победы на Поклонной горе Время: каток открылся 21 декабря





"На Поклонной горе мы впервые залили каток с искусственным льдом. И он стал одним из самых необычных в городе - здесь воспроизведена атмосфера начала ХХ века. На катке можно взять костюм того времени напрокат, чтобы полностью погрузиться в атмосферу, сфотографироваться, перекусить в местном трактире, прокатиться на карусели и прогуляться по торговым рядам".

Будущее набережных Москвы-реки

Фото: m24.ru / Евгения Смолянская

Власти Москвы объявили победителя Власти Москвы объявили победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки 11 декабря. Победитель - компания "Меганом" - планирует построить в столице сеть причалов и речных парков. Ориентиром для новой модели развития водного пространства послужит образ порта.





"В этом году активно начали обсуждать развитие набережных в нашем городе. Прошел конкурс на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке.

Победил в нем архитектор Юрий Григорян, в прошлом году разработавший нам концепцию благоустройства Гончаровского парка, а в этом году работающий над проектами в Парке Горького. В следующем году в наших парках мы тоже планируем развивать зоны отдыха у воды и набережные".

Открытие обновленной смотровой площадки на Воробьевых

Фото: park-gorkogo.com

Место : на Воробьевых горах : на Воробьевых горах Время: 22 декабря





"Осенью этого года главная смотровая площадка города закрылась на ремонт и вновь открылась для посетителей в конце декабря. Мы сделали подсветку на баллюстраде, отремонтировали дорожное покрытие, установили интерактивную карту Москвы в гранитном мощении с мерцающей подсветкой".

"Ночь искусств"

Фото: m24.ru / Александр Авилов

Место : на разных площадках Москвы : на разных площадках Москвы Время: 3 ноября ФОТОРЕПОРТАЖ





"В начале ноября прошла московская "Ночь искусств", в которой приняли участие 250 учреждений культуры города. Вход для посетителей был бесплатным. Свободно можно было посетить московские музеи, библиотеки, арт-кластеры и культурные центры. Ночные мероприятия продолжают быть популярными, как и "Ночь в парке", которую мы проводим в мае".

Запуск "Активного гражданина"

Скриншот главной страницы портала ag.mos.ru





Время : 21 мая : 21 мая За участие в проекте горожане могут получать бонусы и подарки





"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая. Сервис дает горожанам возможность путем голосования напрямую влиять на жизнь города.

На "Активный гражданин" постоянно выносятся вопросы, связанные с развитием парков. Так жители участвовали в определении будущего наполнения ландшафтного парка "Митино".

Топ событий Ирины Михновой

директор Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации

"Библионочь"

Фото: m24.ru / Татьяна Уханова

Место : Россия : Россия Время: 25 апреля ФОТОРЕПОРТАЖ





"Прежде всего, хочется выделить "Библионочь". Начали эту социокультурную акцию московские библиотеки, ее сразу подхватили библиотеки всей страны. Как правило, в библиотечных мероприятиях принимают участие издатели, писатели, актеры, музыканты, художники, политики.

Эти феерические действия - а в том году темой стал "Перевод времени" (понимай, как хочешь) - организуют молодые библиотекари и волонтеры. В них участвует преимущественно молодежь".

"Тотальный диктант"

Фото: m24.ru / Сергей Куксин

Место : Россия : Россия Время: 12 апреля





"А вот иная - тоже общероссийская - акция: "Тотальный диктант". Изначально он проводился на площадках учебных заведений. РГБМ была первой библиотекой, подключившейся к этой акции. В этом году к этой акции подключилось уже около 70 библиотек страны, в том числе и московских.

С нашей точки зрения, в силу определенной дистанцированности от формального образования, именно публичные библиотеки в дальнейшем станут основными базами для проведения акции, приобретающей всеобщую популярность среди людей всех возрастов. Скажем больше: проверять свою грамотность, участвуя в "Тотальном диктанте", становится новым молодежным трендом. А значит, он свою просветительную, образовательную функцию выполнит безусловно".

Форум "Селигер-2014"

Фото: m24.ru

Место : на озере Селигер : на озере Селигер Время: 13 июля - 29 августа ФОТОРЕПОРТАЖ





"Нельзя не выделить в качестве яркого события нашей профессиональной жизни тематическую смену "Библиотекарь будущего" на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Селигер 2014". Впервые за 10 лет в нем приняли участие сразу 200 молодых библиотекарей.

Главной задачей было не только выявление и консолидация молодых специалистов библиотечной сферы, но и практическое "встраивание" их в общее молодежное движение страны. Организаторами смены были, помимо Росмолодежи, Министерство культуры России, Российская библиотечная ассоциация, РГБМ и московская Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова. Есть договоренность с Росмолодежью и Министерством культуры России о продолжении библиотечной смены в следующем году – уже не на озере Селигер, а в Крыму".

Фестиваль "КомМиссия"

Фото: m24.ru / Юлия Телегина

Место : РГБМ : РГБМ Время: с 31 октября по 2 ноября





"Что касается собственно Российской государственной библиотеки для молодежи, то из массы интересных и ярких мероприятий хотелось бы выделить известный в стране и за рубежом Международный фестиваль рисованных историй "КомМиссия". В этом году он проходил на базе РГБМ и собрал более 5 тысяч посетителей: художников, сценаристов, издателей, книготорговцев и читателей.

Кстати, специалисты РГБМ выступали также партнерами фестиваля Comic Con, который состоялся в "Крокус Экспо" в начале октября и собрал более 100 тысяч посетителей".

Открытие Музея электронной книги

Фото предоставлено пресс-службой РГБМ

Место : РГБМ : РГБМ Время: 14 октября





"Хотелось бы упомянуть открытие в рамках Всероссийского молодежного библиотечного конвента первого в стране Музея электронной книги.

Здесь можно увидеть историю книги в непрерывности ее развития, не только ретроспективно, но и с анализом современных тенденций и с проекцией в будущее. Глиняные таблички и металлические футляры для свитков (эдакие "флешки древности"), редкие книги и музыкальные шкатулки, перфолента и поисковая картотека на спицах, ферритовые диски и Zip-дискеты, флешки и картридеры… У каждого посетителя есть возможность не только пройтись вдоль витрин с аудиогидом, но и совершить виртуальный тур по книжной истории, благодаря установленному в зале iPad.

Также в музее есть "живые" ридеры, с которыми может поработать любой желающий, а редкие издания содержат QR-коды, по которым эти книги можно скачать в электронном виде".

Образование Совета по русскому языку при президенте

Фото: m24.ru / Юлия Иванко

"Было бы несправедливо не упомянуть о таких значимых для страны и для Москвы в ближайшей и долгосрочной перспективе событиях, как образование при президенте Совета по русскому языку. Для нас важно, что в него, помимо большого числа специалистов из образовательной сферы, вошли два библиотекаря – директора Российской государственной библиотеки для молодежи и Российской государственной детской библиотеки.

Для библиотечной отрасли определенную значимость имеет и появление Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, подписанного Министром культуры России Владимиром Мединским. Этот рекомендательный стандарт адресован органам власти, принимающим ответственные решения по развитию публичных библиотек страны.

Очень надеемся, что в следующем году будут приняты, наконец Основы государственной культурной политики России, столь необходимые для развития отрасли в стране".

Топ событий Елены Пантелеевой

руководитель проекта "Культура в ИЦ "Сколково"

"Мы приняли участие в таком значимом событии как Культурный форум в ЦВЗ "Манеж".

Акцент на современное искусство, которое является хорошим проводником бренда "сделано в Сколкове", был опробован в рамках паблик-арт-проекта и совместных лекций ученых и художников.

В целом, самым масштабным проектом 2014 года можно считать европейскую биеннале Manifesta, прошедшую в Санкт-Петербурге. Из мировых проектов хочу отметить без преувеличения грандиозное событие - первую за четверть века ретроспективу Казимира Малевича в лондонской галерее Tate Modern".

Анна Теплицкая, Екатерина Кадушкина