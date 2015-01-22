Выставка рентгеновских снимков открывается в Биологическом музее Тимирязева

Фрагмент работы Чанг Тэ-Саба. Фото: kultura.mos.ru

27 января в Биологическом музее имени Тимирязева откроется выставка рентгеновских фотографий людей и природных объектов. Все их сделал врач из Южной Кореи Чанг Тэ-Саб.

Некоторое время назад специалист по рентгеновской диагностике Чанг Тэ-Саб решил расширить сферу применения рентгеновских лучей. Так, богатая фантазия и безупречный вкус позволили превратить метод медицинской диагностики в высокотехнологичное искусство.

Сейчас все свободное от профессиональных обязанностей время профессор Чанг проводит у компьютера. Он систематизирует оцифрованные снимки и, используя графические редакторы, создает свои изображения.

В экспозиции в Биологическом музее будет представлено более пятидесяти работ Чанг Тэ-Саба. Выставка проработает до 1 марта.

Стоимость билетов в выставочный комплекс - от 80 рублей.

