Ко Дню памяти жертв Холокоста в Москву привезут "список Шиндлера"

Фото: .facebook.com/pages/Неделя-памяти-в-Москве

С 15 по 30 января в Москве пройдет "Неделя памяти" - серия выставок, спектаклей и прочих программ, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и 70-летию освобождения узников Освенцима ("Аушвица") советскими солдатами.

Как M24.ru сообщили в фонде "Холокост", в рамках "Недели памяти" в Москву привезут копию знаменитого "списка Шиндлера" – перечня фамилий, с помощью которого немецкий промышленник Оскар Шиндлер во время Холокоста спас почти 1200 евреев, предоставив им работу на своих заводах. На какой площадке в столице можно будет увидеть документ, пока неизвестно.

Отметим, что всего на настоящий момент известно о четырех сохранившихся копиях подлинного "списка Шиндлера". Две из них находятся в израильском мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", одна - в Мемориальном музее Холокоста и еще одна - в частных руках. Считается, что оригинальных копий всего было семь.

Фото предоставлено пресс-службой музея Великой Отечественной войны / Андрей Лебедев

15 января в музее Центральном музее Великой Отечественной войны, кроме того, откроется выставка "Немецкий нацистский лагерь смерти – концлагерь "Аушвиц". На ней можно будет увидеть предметы, предоставленные как самим московским музеем, так и польским музеем "Аушвиц-Биркенау", центром и фондом "Холокост", Музеем еврейского наследия и Холокоста.

В частности, в экспозицию войдут брошюра Der Untermensch ("Недочеловек"), издававшаяся в Германии в 1941-1942 годах, молитвенник из еврейского гетто, фотографии, медали советских солдат, фуражку советского генерал-лейтенанта, женскую сумку и детские сандалии, принадлежавшие попавшим под гонения евреям, а также другие вещи. Можно будет увидеть документальный фильм "Освобождение Освенцима", снятый оператором Красной армии Александром Воронцовым.

С 20 по 27 января посетителей музея ждут групповые театрализованные экскурсии по экспозиции (ежедневно с 16.30 до 19.30).

26 января в 16.30 в музее пройдет мемориальный вечер-реквием, посвященный Дню памяти жертв Холокоста. 27 января во всех синагогах Москвы по погибшим прочтут поминальную молитву - Кадиш.

Подробнее с программой "Недели памяти" можно ознакомиться здесь.