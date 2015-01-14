Шляпы Мадонны и Леди Гаги можно увидеть на выставке дизайнера Филипа Трейси

До 28 января в особняке Черткова на Мясницкой улице проходит выставка британского дизайнера головных уборов Филипа Трейси. Выставка называется "Шляпы в XXI веке" и знакомит с самыми необычными работами Трейси за двадцать пять лет работы.

Так, в рамках экспозиции зритель увидит шляпы, созданные для Мадонны, Леди Гаги и Сары Джессики Паркер. Шляпы Филипа Трейси известны нестандартным дизайном с использованием перьев, металлов, меха, драгоценных камней, искусственных и живых цветов.

Сам Трейси уверен, что шляпа - это больше чем предмет гардероба и именно они способны до неузнаваемости изменить женщину.

Отметим, место для проведения выставки, старинный особняк дворянина Александра Черткова, дизайнер выбрал лично.

Кроме того, в рамках экспозиции проходят лекции и экскурсии, с расписанием которых можно ознакомиться по ссылке.

Выставка проходит по адресу улица Мясницкая, дом 7. Стоимость билетов - 500 рублей в будни и 600 рублей в выходные.