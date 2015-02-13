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Культура

13 февраля, 11:40

В Artplay на гигантские экраны спроецируют картины Моне и Гогена

выставки художники Artplay мультимедиа

В Artplay открылся мультимедийный выставочный центр

13 февраля в Artplay открывается крупнейший в России мультимедийный выставочный центр - его площадь составляет более 4 тысяч квадратных метров. Здесь на огромные экраны будут в высочайшем разрешении проецироваться картины Моне, Кандинского, Гогена и других мастеров, сообщает пресс-служба Artplay.

Рассмотреть величайшие произведения искусства в деталях помогут более 70 современных кинопроекторов. Отметим, что площадка разбита на два независимых пространства, одно из которых расположилось на крыше центра дизайна.

В мультимедийном центре планируется проводить различные выставки, первые из них посвятили искусству XIX-XX веков. Зрители могут посетить экспозиции "Великие модернисты. Революция в искусстве" и "От Моне до Сезанна. Французские импрессионисты".

В рамках "Великих модернистов" покажут проекции полотен Климта и Мунка, Гогена и Лотрека, Кандинского и Малевича. Экспозиция "От Моне до Сезанна" познакомит с наиболее известными импрессионистами - от Анри Тулуз-Лотрека до Поля Сезанна. Гостей Artplay также ждут композиции Дебюсси, Чайковского и Оффенбаха в качестве музыкального сопровождения и различные аудиовизуальные эффекты.

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Выставки открыты до 31 мая.

Напомним, что год назад в Москве работал проект "Ван Гог. Ожившие полотна". Шедевры Ван Гога представили в виде красочных проектов – работы художника перенесли на стены, пол и потолок. Всего в экспозиции было около 3 тысяч динамичных изображений. На выставке показали не только картины, но и фотографии XIX века, а также письма художника.

Кроме того, летом была представлена аналогичная выставка проекций полотен Сальвадора Дали.

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