Фрактальная концепция бытия: трэш-арт из Сети в галерее "Богородское"

13 февраля в галерее "Богородское" откроется выставка "Салон кино категории Б". На две недели пространство галереи превратится в кинотеатр с пуфиками, ростовыми фигурами, кинопостерами и даже красным занавесом. В эти дни здесь будут показывать самые популярные в интернете видеоролики и треш-видеоарт.

Кураторы проекта – Алина Глазун и Александр Журавлев – ответили на вопросы M24.ru о будущей выставке, а администраторы одного из участников экспозиции - паблика "Попустилище" - рассказали о фрактальной концепции бытия.

Паблик "Попустилище" - об участии в выставке и о себе Фото: vk.com/inbein - Начнем с будущей выставки "Салон кино категории Б". Как понимаю, в экспозицию входит в основном видеоарт. У вас же в группе акцент сделан на иллюстрациях. Что вы в итоге представите? - Помимо иллюстраций в нашем сообществе мы также публикуем gif-изображения, яркие и насыщенные motion-картинки. На выставке мы представим их компиляцию с тематическим музыкальным сопровождением. - Почему вы решили принять участие в этой выставке? - Мы постоянно в поиске новых возможностей для реализации наших идей. В прошлом году мы уже сотрудничали с объединением "Выставочные Залы Москвы" на другой площадке, в "Измайлово", получилось здорово. Как только получили от кураторов предложение поучаствовать в новой выставке – согласились, не раздумывая. Фото: vk.com/inbein - Расскажите о себе. Кто вы? Арт-группа? Чем вы занимаетесь "вне искусства"? - Мы - многомерная нейросекта рептилойдов, которые хотят вечное лето и летнюю вечность, чтобы слиться с ней в танце бесконечных фрактализаций. "Вне искусства" - не бывает, ибо все есть искусство, оно во всем и состоит из самого себя. Фрактальная концепция бытия. - Сначала появилось сообщество, а уже потом оно вышло в оффлайн? Или создание сообщества – один из способов продвинуть свое творчество? - Сообщество первично, материя вторична. - Кто автор арт-работ в сообществе? - Автор рисунков в сообществе - эгрегор и архетипы. Коллективное осознание, ведь всё, что сейчас есть в этом мире - результат интерференции мыслей за всё время существования человечества. - Какой во всем этом смысл? - Главный посыл - вдохновляйся и вдохновляй. Чтобы всем было норм. Развитие неизбежно, все еще когда-то было и обязательно уже когда-то будет.

Фото: пресс-служба галереи "Богородское"

Кураторы

О создании выставки

Александр Журавлев. Фото: пресс-служба галереи "Богородское"

Александр Журавлев:

"Люди целыми днями смотрят в Сети разные смешные и необычные видео. Эти видео - часть интернет-культуры. И ее влияние ощущается повсюду - спросите об этом ваших детей, которые учатся сейчас в школе. В последнее время мы (я и Алина Глазун) стали замечать, что это влияние распространяется и на сферу современного искусства.

Довольно давно художники пользуются приемами работы с видео, эстетикой стихийно сложившейся в интернет-среде. Так и получилась выставка - часть работ - видео современных художников: Дима Кавко, Протей Темен и Алексей Рюмин, Петр Кирюша, Роман Мокров, Сергей Рожин, Дмитрий Рязанов, часть - сообществ из соцсетей : "Попустилище", "Мультеки", "Сэйдиснилю".

Если смотришь видео и не знаешь, что автор уже давно существует в контексте современного искусства, то зачастую не понятно, что это: случайное видео из случайного "Инстаграмма" (Петр Кирюша, Дмитрий Рязанов), вирусный ролик, который стал частью интернет-фольклора (Алексей Рюмин, Дима Кавко) или все же это видео, которое заведомо создавалось как произведение искусства.

Особым гостем, участником выставки, станет эстонский художник Marko Mäetamm, которого представляет галерея Temnikova & Kasela. Marko Mäetamm неоднократно участвовал в Венецианской биеннале, и вообще очень известный в Эстонии художник. Его видео, мастерски сделанные "на коленке", позволяют проникнуть в небезынтересный мир женатого, семейного мужчины среднего возраста".

Алина Глазун. Фото: пресс-служба галереи "Богородское"

Алина Глазун:

"Название выставки, "Салон кино категории Б", было придумано совместно с художниками-участниками. Бытует мнение, что видеоарт - жанр довольно сложный и слишком эстетский для восприятия неподготовленным зрителем, так как это должно быть что-то безусловно нудное, затянутое и скорее всего непонятное.

Бывает и так, но мы выбрали тот срез видеоарта, который не заигрывает с артхаусом и не боится быть плохо сделанным, впасть в веселый идиотизм интернет-роликов или выглядеть как пародия самого на себя.

Кстати, на выставке будет не только видео: мы показываем объекты-плакаты Анны Ходорковской, постеры и ростовые фигуры сообщества "Мультеки" и другие объекты связанные с темой кино".

Фото: пресс-служба галереи "Богородское"

О профессионалах и любителях

Александр Журавлев:

"Это наша задача - соединять людей. Одна из функций искусства заключается именно в этом. Разделение на профессионалов и непрофессионалов в современном искусстве не так важно. Но соединяя людей из разных сред (в данном случае оффлайн и онлайн) мы показываем каждому из них, как они выглядят со стороны, из другой реальности. У всех есть разные возможности, но если будут общие взгляды, то это может привести к плодотворному сотрудничеству".

О публике

Александр Журавлев:

"В первую очередь выставка будет интересна учащимся (студентам и школьникам), молодым людям от 18 до 30 лет, их много у нас в районе. Также, традиционно, мы рассчитываем на интерес со стороны профессионального сообщества - когда-нибудь большинство интернет-авторов мы увидим и в коммерческих галереях и на крупных событиях в области современного искусства (тех же биеннале). Если это случится, мы будем считать свои обязательства перед ними выполненными".

Об оффлайне и онлайне

Фото: пресс-служба галереи "Богородское"

Александр Журавлев:

"У админов сообществ есть проблема, которую условно можно назвать проблемой "50 тысяч подписчиков" (у кого-то больше). Представьте - у вас сообщество с оригинальным контентом и 50 тысяч подписчиков, которое отбирает много времени, но на котором вы не можете ничего заработать, не превращая его в отстойник для рекламы.

Что дальше? Дальше мы предлагаем как один из вариантов - выход в реальную жизнь. Только вообразите, сколько всего интересного в области культуры можно сделать с таким количеством почитателей! А начать можно с выставки. Мы меняем лайки на непосредственное участие в общем деле, подписчиков на комьюнити, состоящее из реальных людей. Это со стороны админов. Со стороны подписчиков - это встреча со "звездами" (теми же администраторами). Выставка их любимого сообщества - это положительная оценка их вкуса ("Мам, я же тебе говорил, что они крутые, у них даже выставка в галерее открывается, можно я пойду? - Нет, сиди, учи, тебе еще матан пересдавать!") и возможность общаться вживую с теми, кто разделяет их вкус. Это бесценно.

Фото: пресс-служба галереи "Богородское"

О кинотеатре с интернет-роликами

Александр Журавлев:

"Думаю, мы можем сделать постоянную экспозицию в Государственной Третьяковской Галерее, если в этом будет необходимость, в зале "Интернет-культуры Рунета". Но в районных галереях делать что-то постоянное нельзя, иначе вернемся к тому, что было до создания объединения "Выставочные Залы Москвы" - галереи показывали практически одних и тех же художников на протяжении многих лет и потеряли на этом большую часть публики, потому что культурные запросы изменились или появились новые. Мы сейчас работаем над формой события, которое бы повторялось один или два раза в год, возможно, это будет фестиваль интернет-культуры и сочувствующих".

Выставка продлится с 13 февраля по 1 марта. Стоимость билетов – 50 рублей. Льготный билет – 20 рублей.