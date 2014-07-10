Художник Игорь Смирнов: "Газета без карикатуры - машина без колес"

Игорь Смирнов. Фото: М24

На днях в Российской академии художеств открылась выставка карикатуриста Игоря Смирнова, приуроченная к 70-летию мастера. Еще в советские годы художник выбрал направление "философской карикатуры", которому продолжает следовать по сей день. Росчерком карандаша Смирнов обнажаете людские несовершенства: чревоугодничество, меркантильность, подобострастие, равнодушие. На днях в Российской академии художеств открылась выставка карикатуриста Игоря Смирнова, приуроченная к 70-летию мастера. Еще в советские годы художник выбрал направление "философской карикатуры", которому продолжает следовать по сей день. Росчерком карандаша Смирнов обнажаете людские несовершенства: чревоугодничество, меркантильность, подобострастие, равнодушие. В разные годы работы Игоря Смирнова публиковались в "Комсомольской правде", "Известиях", "Московских новостях", "Литературной газете", "Крокодиле", "Веселых картинках". Художник иллюстрировал книги О. Генри, Сергея Михалкова, Эдуарда Графова.





В интервью M24.ru Игорь Смирнов рассказал, как работал в условиях советской цензуры, почему прекратил сотрудничество с "Крокодилом", где ищет сюжеты для рисунков и какую книгу нужно прочесть начинающим карикатуристам.

Фото: М24

- Игорь Алексеевич, давайте перенесемся в прошлое. Почему вы выбрали именно жанр карикатуры?

- Выбор был неосознанным. Я учился в московской средней художественной школе напротив Третьяковки. Любил рисовать рожицы, смешных человечков, шаржи на друзей, учителей. Потом у нас начала выходить газета и мне доверили рисовать карикатуры. Осознанно заниматься карикатурой я начал лет в 20.

Я не против живописи. Но в пейзаже, в натюрморте ты многого не скажешь. А карикатура содержит философскую мысль. И лично мне, как художнику, это развязывает руки. Можно написать огромную статью, а можно сделать одну карикатуру, со множеством закамуфлированных идей.

- Речь о маскировке в советские годы?

- Во времена СССР философская карикатура была не в почете. Нельзя было трогать нашу власть. И я нашел выход из этой ситуации, стал делать серию про Дон Кихота. На все вопросы цензоров отвечал, что это не советский герой, а значит, никаких параллелей проводить не стоит.

Но один рисунок все же долго не разрешали публиковать. Я нарисовал Дон Кихота со знаменем на копье. Это знамя закрыло герою глаза, и он фактически ослеп. Карикатуру не пропускали, потому что считали, что знамя – красное, хотя на самом деле оно было черно-белым.

Фото: М24

- Ваша первая работа была опубликована в 1971 году. Расскажите о сюжете рисунка.

- Тогда мои карикатуры приняли "Комсомолка" и "Красная звезда". Первая карикатура была против войны во Вьетнаме. А рисунок был такой: руки военного трясут решето, а в нем солдаты. Их просеивают, как муку. И в одну сторону из решета летят доллары, а в другую кресты. Это результат того, что остается от войны: убитые люди и деньги.

Через много лет я увидел карикатуры англичанина Стейнберга и чуть с ума не сошел. Моя карикатура с решетом была практически точной копией его ранней работы 1945 года, хотя на момент создания рисунка я не был знаком с творчеством Стейнберга.

- Какие карикатуры опубликовали в "Комсомольской правде"?

- Из трех принесенных мною рисунков замгалвного редактора Григорий Суренович Оганов, который и сам рисовал, принял два. Он сказал, что мои карикатуры ему нравятся и попросил номер телефона, чтобы заказывать новые рисунки для газеты. А я на тот момент купил кооперативную квартиру, телефон в ней еще не установили. Когда Оганов узнал, что у меня нет телефона, то вызвал секретаршу и продиктовал ей письмо: "Срочно нашему корреспонденту-художнику нужно установить телефон для связи и работы с редакцией". В то время боялись радио, газет, телевидения. Поэтому в тот же день у меня, первого в доме, появился телефон. Поставил его в коридоре, потому что приходили звонить все соседи.

Фото: М24

- Как вам работалось в одном из главных сатирических журналов СССР – "Крокодиле"?

- В "Крокодиле" была своя специфика: придумывали темы, потом их давали известным художникам, чтобы те рисовали карикатуры. А я не давал, придумывал сам и рисовал сам. И в один момент руководству это не понравилось. Так прекратилось наше сотрудничество.

- Игорь Алексеевич, какая бывает карикатура?

- Карикатура – это вещь синтетическая. Она может быть и философская, и бытовая, и политическая. Художник может использовать черный юмор или обычный.

- Как нарисовать хорошую карикатуру?

- Самая хорошая карикатура – та, которую придумал, еще не нарисовал, но она тебе уже нравится. А иногда нарисуешь и думаешь: "Не то". Я все время недовольный. Если я буду доволен, это конец.

- Но все-таки, есть ли закон для создания карикатуры?

- Правило одно – не навреди. Нельзя изображать человеческие страдания, рисовать калек. Хотя есть черный юмор, где допускаются некоторые подобные вещи.

Фото: М24

- Чем советская карикатура отличается от современной?

- В Советском Союзе была идеология, целенаправленность. Советские карикатуристы поднимали народ. Сейчас этого нет. Раньше власть чтила и уважала карикатуристов. У Кукрыниксов, у каждого из трех, было по семь сталинских премий. Нас сейчас государство вообще не замечает. Карикатура превратилась в обыденную элитную услугу.

Юбилейная выставка карикатур Игоря Смирнова открылась в столице

Я 20 лет пытался организовать в Москве музей карикатуры. Ходил по разным инстанциям вместе с художником Борисом Ефимовым. Я объездил полмира, везде есть такие музеи, людям нужен юмор. А на наше предложение ответили: "Нет помещения для музея". Это в Москве-то и нет помещения!

- Игорь Алексеевич, а за работой современных карикатуристов вы следите? Может, кого-то выделяете?

- Леша Меринов рисует замечательные карикатуры в "Московском комсомольце". Это, кстати, единственная газета, которая работает по-современному. Другие газеты без карикатур, что неправильно. Европейская газета без карикатуры не выходит, это все равно, что продавать машину без колес. Газета не может быть без сатиры, юмора. А наши главные редакторы считают карикатуру лишней головной болью, им легче поставить фотографию.

Фото: М24

- С какими изданиями вы сейчас сотрудничаете?

- С несколькими журналами во Франции. В России - это 2-3 финансовых журнала. Журнал Story иногда мне заказывает шаржи. Еще есть "Учительская газета", для которой я рисую вот уже 40 лет.

- Вы продолжаете делать иллюстрации для книг?

- Да. Из недавнего – вышла книга моего друга, юмориста Эдуарда Графова. Мои иллюстрации – это все равно карикатуры. Я уже не могу сделать обычный пейзаж.

Фото: М24

- Чем отличается книжная карикатура от карикатуры газетной?

- Нет большой разницы.

- Получается, все ваше творчество сосредоточено на карикатуре?

- Кроме карикатур я много пишу акварелью, пишу натюрморты, пейзажи, портреты. То есть работаю и в реалистическом жанре.

- Игорь Алексеевич, что вы можете посоветовать начинающим карикатуристам?

- Во-первых, изучить историю. В свое время я бегал по библиотекам, листал пыльные журналы. Сейчас проще, есть интернет. Важно быть наблюдателем, повсюду ходить с блокнотом и рисовать.

И еще советую почитать книжку Бориса Ефимова "Школьникам о карикатуре и карикатуристах".



Алла Панасенко