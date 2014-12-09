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Культура

09 декабря 2014, 12:09

Фотографии из календаря "Пирелли" выставят в Мультимедиа Арт Музее

выставки Мультимедиа Арт Музей фотографии фотографы экспозиции

Фото: mamm-mdf.ru

С 18 декабря по 1 февраля в Мультимедиа Арт Музее будет работать выставка календаря "Пирелли" за 2015 год. Посетители увидят снимки фотографа Стивена Мейзела.

"В работе над календарем приняла участие гуру fashion-индустрии – знаменитая Карин Ройтфельд, возглавлявшая французский Vogue в течение десяти лет. Она вдохновила Мейзела на создание провокационных, чувственных, дерзких образов при помощи использования латекса в качестве элемента костюмов моделей", - сообщили в МАММ.

По словам Мейзела, он хотел создать не концептуальный календарь, а 12 фотографий с главной героиней – женщиной.

Календарь "Пирелли" выходит вот уже 50 лет. За это время в нем публиковались известных фотографов, в числе которых Герб Ритц, Питер Линдберг, Хельмут Ньютон, Сара Мун, Анни Лейбовиц, Марио Тестино, Карл Лагерфельд, Патрик Демаршелье.

На страницах календаря можно было увидеть фото самых красивых моделей и актрис: Софи Лорен, Моники Белуччи, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Натальи Водяновой, Пенелопы Крус.

В этом году в календарь попали Джиджи Хадид, Кэндис Хаффин, Кэролин Мерфи и Камерон Рассел, Изабели Фонтана, Адриана Лима, Ракель Циммерман, Карен Элсон, Джоан Смоллс, Наталья Водянова, Саша Лусс и Анна Эверс.

Первое издание "Пирелли" увидело свет в 1964 году. В календаре опубликовали работы официального фотографа The Beatles Роберта Фримана. Принцип календаря – качественные высокохудожественные снимки.

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