Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

05 августа 2014, 16:59

Выставки японских мастеров открылись в Галерее классической фотографии

выставки Япония фотографии фотографы Галерея Классической Фотографии

"Афиша": В Галерее классической фотографии работают японские выставки

В Галерее классической фотографии открылись две выставки фотографов из Японии. В экспозиции включены портреты японцев от Дзюнити Такахаси и снимки фотомастеров, наблюдавших за жизнью Тохоку, сообщает телеканал "Москва 24".

Выставка "Тохоку: природа, люди, жизнь" - это фотоотчет девяти фотографов, наблюдавших за жизнью района на севере Японии. В 2011 году Тохоку сильно пострадал в результате землетрясения. Однако на выставке посетители не увидят ни одного драматического снимка.

Природу, местных жителей, учреждения культуры фотографы снимали с середины прошлого века.

Серия фотографий "Японцы" Дзюнити Такахаси включает порядка тысячи портретов людей. Такахаси, который занимается фотографией с 1989 года, в России выставляется впервые. Долгое время мастер жил в Нью-Йорке, где и начал размышлять над тем, чем японцы отличаются от представителей других национальностей.

"Как результат этих размышлений, возник проект Nippon-jin. В нем собраны портреты людей разного возраста и самых разных профессий: от служащих банков до простых рабочих. Выставка с успехом показывалась в Нью Йорке, Сингапуре, Сиднее, на Тайване, в Японии и Австралии", - отметили в галерее.

Обе выставки открыты до 7 сентября со среды по воскресенье. Посещение с 12.00 до 21.00. Билет – 300 рублей, льготный – 150 рублей.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать