Выставки японских мастеров открылись в Галерее классической фотографии

"Афиша": В Галерее классической фотографии работают японские выставки

В Галерее классической фотографии открылись две выставки фотографов из Японии. В экспозиции включены портреты японцев от Дзюнити Такахаси и снимки фотомастеров, наблюдавших за жизнью Тохоку, сообщает телеканал "Москва 24".

Выставка "Тохоку: природа, люди, жизнь" - это фотоотчет девяти фотографов, наблюдавших за жизнью района на севере Японии. В 2011 году Тохоку сильно пострадал в результате землетрясения. Однако на выставке посетители не увидят ни одного драматического снимка.

Природу, местных жителей, учреждения культуры фотографы снимали с середины прошлого века.

Серия фотографий "Японцы" Дзюнити Такахаси включает порядка тысячи портретов людей. Такахаси, который занимается фотографией с 1989 года, в России выставляется впервые. Долгое время мастер жил в Нью-Йорке, где и начал размышлять над тем, чем японцы отличаются от представителей других национальностей.

"Как результат этих размышлений, возник проект Nippon-jin. В нем собраны портреты людей разного возраста и самых разных профессий: от служащих банков до простых рабочих. Выставка с успехом показывалась в Нью Йорке, Сингапуре, Сиднее, на Тайване, в Японии и Австралии", - отметили в галерее.

Обе выставки открыты до 7 сентября со среды по воскресенье. Посещение с 12.00 до 21.00. Билет – 300 рублей, льготный – 150 рублей.