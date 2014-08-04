Выставка-исследование "Стены для людей" открывается на Автозаводской

Фото: facebook.com/vzmos

5 августа в галерее "Пересветов переулок" на Автозаводской открывается интерактивный выставочно-исследовательский проект "Стены для людей". Психологи и социологи представят результаты анализа арт-объектов, в создании которых приняли участие жители Даниловского района.

В течение двух недель организаторы "Стен для людей" проводили исследование: горожанам предложили посетить шесть интерактивных зон, на которые разбили пространство выставочного зала, и принять участие в формировании арт-объектов. Жители района прокладывали на картах любимые маршруты, "общались" с прохожими и рассказывали о любимых улицах.

В зоне "Гений места" располагается карта Даниловского района, нарисованная профессиональными художниками. На ней жители магнитами отмечали любимые места: красным – интересные, зеленым – приятные и так далее.

Зона "Где-то это видел" оборудована двумя ячейками: в одной находятся названия различных объектов, расположенных на территории района, во втором – их фотографии. Жители соотносили содержимое ящичков друг с другом, объект ежедневно анализировался психологами и социологами, а затем "обнулялся".

"Голоса улиц" позволили горожанам пообщаться в специальных интерактивных "окошках", куда можно было вписывать различные реплики. На стене этой зоны жители Даниловского района составили масштабный диалог-комикс.

Фото: facebook.com/vzmos

В пространстве "Скажите, пожалуйста…" удалось послушать прохожих, отвечавших на вопросы о Даниловском районе. Здесь расположены плееры, на которые записаны разговоры организаторов с людьми, "пойманными" на улицах. Там же находится диктофон, на который можно записать ответные реплики.

"Пути дней" - еще одна карта Даниловского района. На ней жители нитками прокладывали любимые маршруты.

Самый широкий простор для творчества предоставили в зоне "Вот была история". На стене этого зала горожане изображали все, что хотели – писали стихи, рисовали картинки, делились историями.

Социологи и психологи, проанализировав результаты творческого исследования, подготовили инфографику, из которой можно будет узнать о любимых жителями местах Даниловского района, маршрутах и объектах. Красочно оформленные выводы исследования удастся найти в выставочном зале до закрытия проекта, которое состоится 10 августа.

Фото: facebook.com/vzmos

5 августа психологи и социологи проведут для всех желающих экскурсию по выставке и подробно расскажут о результатах исследования. Организаторы отмечают, что посетители интерактивной экспозиции, несмотря на то, что этап исследования окончен, тоже смогут "оставить свой след" в проекте.



"Результаты исследования организаторы выставки планируют презентовать потенциальным застройщикам Даниловского района. Например, они покажут им территории, где наблюдается наибольшая посещаемость", - рассказала M24.ru представительница выставочного зала "Пересветов переулок". Она добавила, что 12 августа планируется провести круглый стол с жителями района и застройщиками. На нем и будут презентованы результаты проекта.

Выставка открыта с 5 до 10 августа, вход свободный, время работы галереи - со вторника по воскресенье с 11.00 до 20.00. Открытие выставки состоится 5 августа в 19.00, для участия нужно зарегистрироваться здесь.