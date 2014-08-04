В Москве пройдет выставка, посвященная Софье Толстой

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22 августа в государственном музее Л.Н.Толстого откроется выставка под названием "Софья Толстая. Узоры жизни". Мероприятие приурочено к 170-летию со дня рождения жены великого писателя Софьи Толстой, сообщает пресс-служба музея.

На выставке будут представлены редкие фотографии, сделанные Софьей Толстой, ее личные вещи, образцы рукоделия, живописные работы, рукописи сочинений. На фотографиях запечатлены Лев Толстой, дети, внуки, многие семейные события и эпизоды из жизни. Кроме того, в экспозицию выставки вошли фотографии Льва Толстого с Максимом Горьким, Ильей Репиным.

"Софья Андреевна была сильной, неординарной личностью — она обладала независимым характером, огромной жизненной энергией, необыкновенным трудолюбием, разносторонними художественными дарованиями. С. А. Толстая подарила мужу 13 детей и дождалась рождения 31 внука и 1 правнука. Она отдала свою жизнь служению близким людям", - говорится в сообщении организаторов выставки.

Выставка продлится до 21 декабря 2014 года.