Завершились дебаты кандидатов в депутаты от 28-го избирательного округа

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 28 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 28-го избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Кирилл Каров (ЛДПР), Владимир Куимов (КПРФ), Михаил Антонцев ("Единая Россия"), Алексей Яблоков ("Яблоко"), Марина Мирошина ("Справедливая Россия").

Во вступительном слове кандидаты в депутаты рассказали о себе и представили основные тезисы своих предвыборных программ. Кирилл Каров отметил, что будет добиваться "порядка" в жизни москвичей. Владимир Куимов признался, что его волнуют планы по развитию транспортной инфраструктуры округа. Михаил Антонцев подчеркнул, что доверие москвичей "вооружило его на то, чтобы стать достойным" депутатом.

В свою очередь, Алексей Яблоков сообщил, что идет в Мосгордуму, чтобы заниматься проблемами экологии. Марина Мирошина заявила, что главными проблемами округа являются Царицынский рынок, строительство Юной рокады, а также аквапарка.

Участники дебатов обсудили полномочия муниципальных депутатов, строительство магистрали в районе Москворечье-Сабурово, ротацию кадров, а также проблемы экологии в городе.

После этого кандидаты произнесли заключительное слово, в котором обратились к избирателям и еще раз отметили главные тезисы своей политической программы.

Избирательный округ № 28 Районы: Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон Кандидаты: Антонцев Михаил Иванович

Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Жармуханов Николай Люкманович

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГРАС". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Каров Кирилл Николаевич

Родился в 1993 году, живет городе Красногорск, Московская область. Работает в префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России". Куимов Владимир Михайлович

Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр досуга и спорта "Вертикаль". Занимает должность директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Мирошина Марина Геннадьевна

Родилась в 1963 году, живет в Москве. Военный пенсионер. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Яблоков Алексей Владимирович

Родился в 1933 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ науки Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова. Занимает должность советника РАН. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.