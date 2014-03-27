Столичные муниципалитеты поддержали инициативу проведения праймериз

Муниципалитеты поддержали проведение народных предварительных выборов

Муниципалитеты столицы поддержали инициативу проведения народных предварительных выборов. Участники заседания Совета муниципальных образований считают, что праймериз станут стимулом для кандидатов, сообщает телеканал "Москва 24".

"Тот, кто будет проводить интенсивную, глубокую, тяжелую работу, - тот уже зарабывает себе электорат. Люди, поддержавшие его 8 июня, придут голосовать за своего кандидата и 14 сентября. За это время электорат может серьезно увеличиться", - заявил председатель Совета муниципальных образований Москвы Алексей Шапошников.

Напомним, предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму планируется провести 8 июня 2014 года. Всего будут организованы 500 мест для голосования, а участки будут работать с 8.00 до 22.00. Результаты праймериз 10 июня опубликуют на сайте Мосгордумы.

Цель праймериз - в условиях конкуренции отобрать лучших кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму и лучшие идеи, а также расширить прямое участие жителей в управлении городом. С этой инициативой выступили члены столичной Общественной палаты совместно с представителями общественных организаций.

Проведение отборочного тура профинансируют за счет добровольных пожертвований москвичей и организаций. Фонд для перечисления средств будет создан 31 марта.

Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре 2014 года в Единый день голосования 14 сентября. В столичный парламент сроком на пять лет будут избраны 45 депутатов.