Полная расшифровка дебатов кандидатов от 27-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 27 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 27-го избирательного округа. В них приняли участие Степан Орлов ("Единая Россия") и Ольга Щербакова (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку этого раунда дебатов.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября этого года. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Иван Князев. И мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 27-му избирательному округу, который включает в себя Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное. Представляю кандидатов, их у нас двое: Степан Орлов и Ольга Щербакова. Здравствуйте, уважаемые кандидаты.

Избирательный округ № 27 Районы: Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное Кандидаты:

Гоголев Виктор Александрович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Добровольский Алексей Юрьевич .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ТНТ-Телесеть". Занимает должность менеджера предэфирной подготовки и документального оформления контента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Орлов Степан Владимирович .

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Сухарева Татьяна Викторовна .

Родилась в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Группа компаний Горжилсервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Щербакова Ольга Александровна .

Родилась в 1990 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинута московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".



Ольга Щербакова: Здравствуйте.

Степан Орлов: Добрый день.

Ведущий: Остальные кандидаты по различным причинам не участвуют сегодня в дебатах. Ну, это их право. Прямо сейчас каждый из вас, уважаемые кандидаты, сможет коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Мосгордуму. На это у вас будет две минуты.

Начнем по порядку. Степан Орлов – первый. Ваши две минуты, время пошло.

Степан Орлов: Спасибо. Здравствуйте, глубокоуважаемые избиратели. Немного расскажу о себе. Мне 42 года, я женат, у меня трое детей. Я закончил исторический факультет Московского государственного университета и юридический факультет Российской академии госслужбы. После этого защитил диссертацию по экономике, я кандидат экономических наук. Работал в различных научных, экспертных организациях.

С 1997 года я представляю жителей Южного округа в Московской городской Думе, избирался четыре раза: в 1997-м, в 2001-м, в 2005-м и в 2009 годах. В Думе я возглавляю комиссию по городскому хозяйству и жилищной политике, вхожу в политсовет московской городской организации партии "Единая Россия".

Всегда для себя считал самым главным (и считаю сейчас) работу с избирателями, работу с округом, помощь конкретным семьям, конкретным людям, которые нуждаются в поддержке, участие в развитии округа.

Могу сказать, что есть чем гордиться, многое сделано за последнее время в Южном округе, в районах Орехово-Борисово Северное, Южное, в других районах Южного округа. Это и открытие новых станций метро в Зябликове и Братееве; это и новые подземные переходы на Каширском шоссе; это реконструкция парка "Царицыно"; создание фактически с нуля нового парка "Борисовские пруды". Это строительство новых храмов, новых детских садов, реконструкция школ. Это запуск масштабной программы по благоустройству дворов и подъездов.

Сейчас, на основании писем избирателей, на основании приема, который я веду еженедельно, на основании огромного количества встреч во дворах, в подъездах, в коллективах, мною сформирована "Народная программа". Я ее так назвал, потому что она содержит самые конкретные предложения избирателей, что еще нужно сделать в нашем округе, для того чтобы жителям жилось комфортнее, безопаснее.

Мы все гордимся тем, что мы – москвичи, и нам очень хочется, чтобы наш город был самым лучшим, самым чистым, самым комфортным, самым безопасным. Именно этим я и собираюсь заниматься в Московской городской Думе.

Ведущий: Спасибо, Степан. Степан Орлов, ваши две минуты истекли. Теперь слово предоставляется Ольге Щербаковой. Ольга, пожалуйста.

Ольга Щербакова: Спасибо. Здравствуйте, дорогие избиратели и телезрители. Меня зовут Щербакова Ольга Александровна, я – кандидат от партии ЛДПР в Московскую городскую Думу шестого созыва от избирательного округа 27, в который входят районы Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное. Сама я – коренная москвичка, живу в районе Орехово-Борисово Южное и поэтому баллотируюсь по этому же округу, знаю его с детства, вижу, как он развивается, растет, и непосредственно как коренная жительница хочу также принять в этом большое участие. Поэтому выхожу на эти выборы с программой ЛДПР, которая поможет также сделать наш район чище, лучше и комфортнее для жилья.

Большое спасибо за поддержку партии, которая сможет решить вопросы, непосредственно с которыми граждане обращаются и к нам, и при общении с избирателями – то, что делаю уже лично я.

Ставка идет на молодежь, хочется, чтобы было комфортно им проводить свой досуг, спортивные заведения и комплексы чтобы были в нашем районе. Также хочется видеть счастливых мам: есть место, где гулять у нас, – по прекрасным местам, как Царицынский парк, также у нас есть большие места и лес за Шипиловским проездом, которые также должны быть использованы нами как жителями этого района.

Ведущий: У вас еще целых 30 секунд, но если вам уже нечего сказать вашим избирателям, то…

Ольга Щербакова: Я думаю, я в течение дебатов откроюсь. Спасибо.

Ведущий: Спасибо вам. Уважаемые кандидаты, прямо сейчас у вас появится возможность задать вопрос друг другу. На то, чтобы задать вопрос, у каждого из вас будет 30 секунд и ровно минута на то, чтобы ответить. Задавать вопросы мы будем согласно жеребьевке. Начинать будет Степан Орлов. Пожалуйста, 30 секунд вам на вопрос.

Степан Орлов: Спасибо. Ольга Александровна, работа депутата состоит из различных направлений деятельности. Все-таки что в работе депутата Московской городской Думы вы считаете самым важным для вас лично?

Ведущий: Вопрос понятен?

Ольга Щербакова: Да, конечно. Уважение к избирателям, с ними быть честным и откровенным. Также депутату важно проявить себя – от слов к действию. И непосредственное участие в жизни каждой семьи, членов наших домов и жителей района. Я считаю, это основная непосредственная работа депутата в Госдуме – быть участливым и членом их семьи, как представителя в Думе уже. Я надеюсь, ответила на ваш вопрос?

Степан Орлов: Спасибо.

Ольга Щербакова: Вам спасибо.

Ведущий: Спасибо. Пожалуйста, Ольга, теперь ваши 30 секунд на вопрос Степану.

Ольга Щербакова: У меня конкретный вопрос по нашему району. Степан Владимирович, гуляя в детстве по яблоневому саду, который у нас является на Шипиловском проезде – уже в конце, было жалко смотреть, что он как-то засыхает и гибнет на глазах. Как раз то, что я говорила, – у парковой зоны, которая необходима нашему району как на юге самому загрязненному экологически, хочется узнать у вас как у действующего депутата, вообще есть какие-то инициативы и программы, чтобы это как-то возродить?

Ведущий: Ваша минута на ответ.

Степан Орлов: Яблоневый сад в конце Каширского шоссе – это гордость Орехова-Борисова. Вообще, когда-то все Орехово-Борисово было в яблоневых садах, и яблоки из Орехова-Борисова поставлялись еще ко двору московских царей. Сейчас таких садов осталось всего два – это яблоневый сад Орехова-Борисова Северного сразу за прудами и яблоневый сад, о котором вы сказали, между Каширским шоссе и Шипиловским проездом.

Я как действующий депутат очень много занимался этой проблемой. Мною были направлены необходимые запросы в правительство Москвы, было проведено несколько совещаний. Мы договорились о том, что в этом году разрабатывается проект его реконструкции, и в следующем году начнутся уже работы. Будут проложены тропинки, будут установлены малые архитектурные формы, наружное освещение, беседки. Но самое главное, что мертвые деревья, которых там, к сожалению, много, будут заменены на новые молодые яблони, которые будут плодоносить и украшать наш округ.

Ольга Щербакова: Спасибо.

Ведущий: Уважаемые кандидаты, так как сегодня вас всего лишь двое, поэтому я позволю себе сказать вам: вы сможете задать друг другу еще по три вопроса. Фактически сегодня все эфирное время будет предоставлено вам, потому что мы видим, сегодня тумбы некоторые пустуют. Будем действовать так же, по порядку: 30 секунд на то, чтобы задать вопрос, минута на то, чтобы получить ответ. Опять начнем по порядку. Степан, ваши 30 секунд, ваш вопрос.

Дебаты кандидатов 27-го округа прошли на канале "Москва Доверие"

Степан Орлов: Ольга Александровна, как кандидат в депутаты в Московскую городскую Думу, я уверен, что вы много встречаетесь сейчас с избирателями. Что волнует, на ваш взгляд, жителей Орехова-Борисова? Какие перед вами они ставят вопросы, задачи?

Ольга Щербакова: Ходя от подъезда к подъезду, общаясь с каждым нашим жителем округа, выяснилось, конечно, очень много проблем и личного характера, и в целом по району. Многих очень беспокоит алкоголизм и наркомания, к сожалению, чем славится Южный округ и чем в большей степени в последнее время озадачены и власти, полиция, а также обеспокоены уже старожилы нашего района. Хочется прекратить.

В этом плане я считаю, что проблемы здесь – нет места для проведения досуга молодежи, потому что, конечно, молодежь спивается, это видно. Также проблемы идут наших дворов, в том плане, что они сквозные. Вот эта магистраль, Каширское шоссе, объезжается по Домодедовской улице. Если уже встаю на Домодедовской улице, на Ясеневскую улицу выходит как раз мой дом и Домодедовская, 46 – прилегающий к нему дом по Домодедовской улице, 44. Видела, что в некоторых домах стоят шлагбаумы, и хотелось бы также проявить инициативу и подумать, как это сделать у себя в приближенных домах так же.

Ведущий: Спасибо, Ольга, за ваш ответ. Теперь уже ваш вопрос и ваши 30 секунд на него.

Ольга Щербакова: Спасибо. Степан Владимирович, еще знаю то, что у нас на Шипиловском проезде есть большая горнолыжная зона, которая удобна мне, как спортсмену, так же, как и любым другим, для зимнего времяпровождения. Хочется узнать, есть ли какое-то облагораживание, потому что там нет подъемников, а только склон. Конечно, зимой здорово – взял санки и в гору, но тяжело кататься. Есть что-то…

Степан Орлов: Спасибо. Я прекрасно знаю эту проблему, сколько я ни работаю в Южном округе, все время шли разговоры и требования жителей о том, чтобы эта зона была приспособлена для занятий горнолыжным спортом. Вот наконец в этом году Москомархитектура разработала проект строительства горнолыжной школы. К сожалению, он оказался крайне неудачным, жители выступили против, была большая дискуссия в интернете. Ко мне обратилась инициативная группа с просьбой пересмотреть проект. Проект получился слишком громоздким. Более того, предполагалось, что огромный забор перегородит практически всю парковую зону на Шипиловском проезде, которую прекрасно знаете вы и наши телезрители.

Мне удалось добиться приостановки этого проекта. Сейчас архитекторы перерабатывают проект. Мы его будем еще раз, безусловно, обсуждать с жителями, но уже сейчас ясно, что удастся убрать забор, понизить этажность, но в целом, я думаю, что было бы прекрасно, если бы на этой горке появилась детская горнолыжная школа, бесплатная, государственная.

Но еще одно пожелание, которое мы обязательно будем учитывать, и я думаю, что удастся совместными усилиями добиться этого, чтобы горка использовалась не только лыжниками, но и велосипедистами.

Ведущий: Спасибо, Степан. Наш своеобразный блиц продолжается. 30 секунд теперь на ваш вопрос.

Степан Орлов: Ольга Александровна, чем вы собираетесь заниматься, когда придете в Московскую городскую Думу в случае избрания?

Ольга Щербакова: ЛДПР ни один созыв не была представлена в Московской городской Думе. В первую очередь я как кандидат, а в будущем, если мне избиратели позволят, депутат Московской городской Думы от ЛДПР буду представителем, и это уже новшество. Главное сейчас, чтобы не было застоя и влилась новая кровь в Московскую городскую Думу, потому что кроме представителей от власти и КПРФ, нужно еще и третье мнение, которое должно объединить, я считаю, множество проблем, которые также свежие идеи должны представить в нерешенных проблемах уже несколько созывов до этого. Поэтому, я считаю, в этом году прекрасная возможность и для нашего округа, и в целом для жителей Москвы, чтобы ЛДПР была представлена в Московской городской Думе. Это моя первая инициатива.

Вторая – конечно, молодежь и спорт для нашего округа, потому что не хватает ФОКов, а также горнолыжный спорт, и он уже на поверхности, сделать доступным для жителей.

Ведущий: Спасибо, Ольга.

Степан Орлов: Спасибо.

Ведущий: Снова ваш вопрос. 30 секунд у вас на него. Степан, готовьтесь.

Ольга Щербакова: Вопрос по Каширскому шоссе, на котором стоит также еще большая фабрика табачных изделий – это "Лиггетт-Дукат", которая с детства беспокоила мою маму и сейчас меня как некурящего человека. Инициатива от партии ЛДПР – вывести все подобные учреждения за черту Москвы и Московской области, чтобы нашим жителям было комфортно дышать, легче гулять и проводить время, не портить свое здоровье, экологию также. Хочется узнать, когда это все-таки будет?

На "Радио Москвы" завершились дебаты от 27-го округа

Степан Орлов: Вы совершенно правы, очень острая проблема для наших районов. Все годы, как я работаю в Московской городской Думе, мне приходилось заниматься проблематикой "Лиггетт-Дукат". Они действительно нарушают экологическое законодательство, несмотря на то, что они обновляют свои очистные сооружения. Этого недостаточно. В прошлом году по моей инициативе была проведена проверка, которая выявила серьезные нарушения в их работе. Они были оштрафованы, но, видимо, этого недостаточно, этого мало. Руководство фабрики не понимает, что необходимо реально соблюдать экологическое законодательство города Москвы и Российской Федерации. Сейчас заканчивается очередная проверка, которая проводится по моей инициативе, проверка, в которой участвуют и прокуратура, и Департамент природопользования. Уже сейчас видно, что нарушения продолжаются. Будем добиваться, чтобы их штрафовали по полной программе. Возможно, будут обращения в суд о приостановке деятельности фабрики "Лиггетт-Дукат". Но я считаю, что, конечно, кардинальным решением был бы вывод фабрики за пределы Москвы, но это не так легко, потому что территория находится у них в собственности.

Ведущий: Степан, спасибо вам большое. Заходим еще на один круг. Теперь уже ваш вопрос Ольге.

Степан Орлов: Ольга Александровна, все-таки назовите две, на ваш взгляд, самых острых проблемы районов Орехово-Борисово Южное и Северное.

Ольга Щербакова: В Орехово-Борисово Южном большая проблема – у нас на Домодедовской улице идет большой ангар, который не используется десятки лет. Там вроде началось какое-то строительство и преображение прилежащих зон, но зависло в воздухе – и в очередной раз недостройка. Меня это очень угнетает, и я считаю, что все недострои, которые есть, либо сносить, либо что-то с ними делать.

У партии ЛДПР есть предложение, чтобы по суду их вывести на аукцион как неиспользуемое имущество, если хозяин не обращается и не находится, значит, его продавать с аукциона и деньги отдавать в фонд Москвы, города. И дальше землю выводить под другое строительство. Либо предоставить городскому имуществу, чтобы были построены сады, площадки. Там прекрасное место для футбольного поля, я считаю, которое необходимо там организовать.

Ведущий: Спасибо, Ольга. Ваше время истекло, но у вас еще есть 30 секунд на то, чтобы задать очередной вопрос Степану. Пожалуйста, Степан Орлов.

Ольга Щербакова: Степан Владимирович, вы уже много лет находитесь у власти в Московской городской думе. Есть какие-то новшества в нашем районе, которые могут изменить, именно само правление именно законодательной власти?

Ведущий: Вам вопрос понятен?

Степан Орлов: Вы имеете в виду местное самоуправление?

Ольга Щербакова: Да.

Степан Орлов: Местное самоуправление играет очень важную роль в жизни и Москвы, и всех районов. По инициативе мэра Москвы, по инициативе Мосгордумы совсем недавно были внесены серьезные изменения в городское законодательство, и мы передали с городского уровня на местный, на районный уровень большое количество полномочий. Теперь районные депутаты согласовывают и благоустройство дворов, и ремонты подъездов, капитальные ремонты домов. Могут вызывать к себе для отчета и руководителей управы, и руководителей управляющих компаний, главврачей поликлиники. Я думаю, что этот процесс нужно продолжать, нужно больше полномочий передавать местным властям, районным депутатам. Они ближе к населению, они лучше знают проблематику районов. И конечно, депутаты городской думы должны очень тесно сотрудничать, тесно взаимодействовать с районными депутатами. То есть мы должны быть единой командой по решению проблем конкретного района. Я думаю, что вот в этом направлении нужно корректировать законодательство.

Ведущий: Спасибо, уважаемые кандидаты. На этом наш такой, можно сказать, блиц вопрос-ответ завершился. У вас была возможность задать друг другу вопросы. Надеюсь, ответы ваших оппонентов вас удовлетворили. Сейчас у меня у самого будут к вам вопросы. Я напоминаю, что мы проводим дебаты кандидатов по 27-му округу. Включает он в себя Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное. Сегодня у нас только двое кандидатов пришли, остальные по тем или иным причинам прийти на дебаты не захотели. Поэтому у меня есть вопрос к вам двоим. Начну со Степана. Прежде чем будем мучать девушку, тем более такую очаровательную. Степан, вы уже в политике давно, как вы думаете, почему другие сегодня не пришли? Испугались?

Степан Орлов: Сложный вопрос. Наверно, у всех есть свои причины. Мне кажется, что дебаты – это прекрасная возможность донести свою программу до избирателей, поспорить, может быть, с оппонентами, с конкурентами. Самое главное, чтобы выборы были прозрачными, чтобы они были честными, чтобы у избирателя было бы максимальное количество информации. Мне кажется, что глупо не пользоваться такой возможностью. Еще раз хочу сказать, что у каждого кандидата могут быть свои причины, и не мне их судить.

Ведущий: А вот вы, случайно, с другими кандидатами не встречались, не было таких случаев, что они вам что-то сказали, или они слишком уверены в себе, а вы нет? Или вам есть что сказать?

Степан Орлов: Об этом, наверное, лучше будут судить избиратели, есть мне что-то сказать или нет. У меня есть свое видение, как должна развиваться Москва, как должны развиваться наши районы. Я на основании обращений избирателей, на основании встреч с избирателями подготовил свою "Народную программу". Она опубликована, я надеюсь, что она будет корректироваться, будут поступать новые и наказы, и предложения. А дальше уже будут решать избиратели.

Ведущий: Понятно. Спасибо. Ольга, я не зря упомянул, что вы молодая и красивая девушка и к тому же собираетесь стать депутатом Мосгордумы. Скажите, пожалуйста, вы, наверное, во время своей предвыборной кампании, как вы сказали, постоянно встречаетесь с жителями. Сколько дворов обошли, что они вам говорят, какие проблемы? Вообще доверяют они вам?

Ольга Щербакова: О доверии, конечно, всегда вопрос встает, потому что уже в течение многих лет не видят народных избранников своих. В округе многие жители задают вопрос: ну, очередной развод, ну что вы, как так. Я им говорю – нет. Мы дойдем до каждого, достучимся. Тем более, ЛДПР уже это делает в Госдуме 25 лет. Я хочу, верю и знаю, мы только на победу рассчитываем и в Московской городской думе. Поэтому каждые дворы, которые есть в Орехове-Борисове Южном и в Орехове-Борисове Северном к концу своей избирательной кампании я обойду и постучусь в каждый подъезд. Тем более, как вы говорите, молодая, энергичная, значит, есть силы на это.



Ведущий: Спасибо, Ольга. Уважаемые кандидаты, сейчас у вас будут две минуты на вашу финальную речь. Вы сможете резюмировать все, что вы сегодня говорили, спорили друг с другом, обращали на что-то внимание. Обращайтесь к вашим избирателям. Две минуты, полностью прошу использовать это время, потому что другого шанса у вас уже не будет. Во всяком случае, здесь, на канале "Москва Доверие". Начинаем со Степана Орлова. Ваши две минуты.

Степан Орлов: Дорогие жители Орехова-Борисова Южного, Орехова-Борисова Северного, глубокоуважаемые москвичи, я уже говорил о своей "Народной программе". Она появилась не случайно: это ваши обращения, это ваши письма, это встречи с вами, которые помогли подготовить такую народную программу.

Несколько пунктов, но, я думаю, что вы все эти проблемы прекрасно знаете: реконструкция нашего Дворца культуры "Авангард", открытие большого зала, который закрыт уже более 10 лет, строительство бассейнов на Шипиловском проезде и на улице Генерала Белова, создание новых парков, народных парков в яблоневом саду в конце Каширского шоссе, на Гурьевском проезде, превращение в парковую зону всего Орехового бульвара, благоустройство и превращение в парковую зону всего Шипиловского проезда. Продолжение работ в парке "Борисовские пруды", к сожалению, он нуждается в постоянной поддержке, в постоянном внимании.

Работа с Каширским шоссе, несмотря на реконструкцию, все равно пробки остаются, необходимо корректировать и работу светофоров, необходимо бороться с нелегальными перевозчиками, которые, к сожалению, занимают огромное количество места на дублере Каширского шоссе. Необходимо добиваться строительства новой развязки на пересечении Каширского шоссе и Борисовских прудов, к сожалению, в свое время она планировалась, но так до нее руки и не дошли. Именно из-за этого после Борисовских прудов при движении в область огромное количество пробок сохраняется на Каширском шоссе. Это корректировка маршрутной сети автобусов, необходимо учитывать желания жителей при формировании маршрутной сети.

Задач много. Очень много вопросов, с одной стороны, вроде бы локальных, небольших, но которые очень важны для москвичей. Только за последние месяцы я получил более 1500 наказов избирателей, связанных с конкретными домами, дворами, подъездами. Я могу сказать, что уже более 400 наказов положительно реализованы. Многие наказы будут реализованы до конца сентября.

Ведущий: Спасибо. Степан Орлов, ваши две минуты истекли. Теперь предоставим две минуты для финального слова Ольги Щербаковой. Время пошло, ваши две минуты.

Ольга Щербакова: Спасибо. Дорогие москвичи, как молодой активист от партии ЛДПР, которая уже немало сделала для района, а также принимала активное участие в жизни избирателей, хочу сказать, что новый, свежий воздух, который должен прийти с этими выборами в Мосгордуму, также не забудутся предпочтения ваши, избирателей. Также хочется представить и спортивные комплексы на пустырях, которые у нас есть и в Орехове-Борисове Северном и в Орехове-Борисове Южном. Считаю, что не нужны нам долгострои, которые все время были в течение многих лет на Каширском шоссе. Во дворах непонятные какие-то малые застройки. Нужно это облагораживать и поднимать наши районы именно с участием многих государственных площадок для занятия тем или иным видом спорта. Проводить встречи не только во время выборов и избирательной кампании, но и просто чтобы было где приятно провести время. Одно из таких предложений – приглашаем мы, я как кандидат от партии ЛДПР, Ольга Щербакова, а также Владимир Вольфович Жириновский, на наш митинг от ЛДПР 22 августа в Новопушкинский сквер по поводу Дня флага нашей России.

Ведущий: У вас еще 40 секунд. Хотел спросить, почему в вашей партии так много молодых людей? Решили обновить полностью состав вот этот старый?

Ольга Щербакова: Полностью новый состав, конечно. Как молодежь мы именно переходим от слов к делу, действуем энергично. В связи с этим связаны также тенденции к омоложению.

Ведущий: Понятно. Спасибо, уважаемые кандидаты. Это были дебаты кандидатов на пост депутатов Московской городской думы. Мы увидимся с вами уже завтра в 10.00 на канале "Москва Доверие". До встречи.