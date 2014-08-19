Полная расшифровка дебатов кандидатов по 11-му округу ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 11 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 11 избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Вадим Саватеев (ЛДПР), Татьяна Барсукова (Самовыдвиженец), Игорь Силиверстов ("Справедливая Россия"), Андрей Бабушкин ("Яблоко"), Николай Зубрилин (КПРФ). M24.ru предлагает полную расшифровку этого раунда дебатов.

Ведущая: Здравствуйте, в прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября, эфирное время предоставляется согласно законодательству. Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, и также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова, я – модератор сегодняшних дебатов. Мы начинаем.

Итак, сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 11-му избирательному округу города Москвы. Он включает в себя районы: Алтуфьевский, Марфино и Отрадное. Я представляю кандидатов, всего их шесть, но один человек не пришел, это Станислав Башанкаев, он отказался участвовать в дебатах. В нашей студии сегодня пять человек.

№1 – Вадим Саватеев. Я вас приветствую. Кандидат под №2 – Татьяна Барсукова. Здравствуйте.

Избирательный округ № 11

Районы: Алтуфьевский, Марфино, Отрадное Алтуфьевский, Марфино, Отрадное Кандидаты: Бабушкин Андрей Владимирович

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Барсукова Татьяна Митрофановна

Родилась в 1953 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Отрадное". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Башанкаев Станислав Давидович

Родился в 1986 году, живет в Москве. Домохозяин. Самовыдвиженец.

Зубрилин Николай Григорьевич

Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Орфей". Занимает должность главного инженера. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Саватеев Вадим Витальевич

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве помощи ветеранам боевых действий "Вера и доблесть". Занимает должность председателя правления. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Силиверстов Игорь Витальевич

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в региональной детско-молодежной общественной организации "Здоровое поколение". Занимает должность художественного руководитея. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Татьяна Барсукова: Это я. Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под №3 – Игорь Силиверстов. Спасибо, что пришли. Кандидат под №4 – Андрей Бабушкин. Добрый день.

Андрей Бабушкин: Здравствуйте.

Ведущая: И Николай Зубрилин, кандидат под №5. Здравствуйте.

Николай Зубрилин: Добрый день.

Ведущая: Итак, сейчас каждый из вас может коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы идете и баллотируетесь на выборы в Московскую городскую Думу. У каждого из вас есть ровно одна минута, и вы начинаете свое выступление согласно проведенной жеребьевке.

Еще раз повторю: кандидат под №1 – Вадим Саватеев. Вам слово. И у вас минута.

Вадим Саватеев: Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Саватеев Вадим, председатель правления некоммерческого партнерства ветеранов боевых действий "Вера и доблесть", вице-президент МГО Фонда ветеранов спецподразделений "Вымпел. Гарант". Выдвинут московским городским отделением партии ЛДПР.

Всех поздравляю с Яблочным спасом, присутствующих в студии и наших телезрителей. Всех москвичей. Дай бог вам мира, света, любви, мирного неба над головой, здоровья вашим детям и радости в наших районах и в нашей любимой Москве – городе-герое.

Я иду на выборы в Мосгордуму не за деньгами и не за машинами, не за кабинетами, я иду помогать людям. Я занимаюсь этим всю жизнь. Я приглашаю всех вас стать моими помощниками, всех моих избирателей, чтобы быстро решать проблемы. В каждом районе у меня будет по десять официальных помощников. Заходите на мой сайт – вадим-саватеев.рф. Звоните, пишите: приезжаем и немедленно решаем любую проблему.

Первый, всегда первый, победитель.

Ведущая: Спасибо, Вадим, ваше время закончилось. Я обращаю ваше внимание, господа, на таймер, который в нашей студии работает, телезрители могут видеть его в левом нижнем углу экрана, и когда вы будете представлять себя и свою программу, я прошу вас следить за временем, чтобы мы оставались в рамках законодательства и в равных условиях предоставления эфирного времени.

Кандидат под № 2 – Татьяна Барсукова. Прошу вас.

Татьяна Барсукова: Я - Барсукова Татьяна Митрофановна, более 17 лет руковожу социальным семейным центром "Отрадное" - с первого дня его основания. Родилась я в многодетной семье, получила образование техническое, психологическое, воспитала двух детей: сына и приемную дочь. И вот, находясь в постоянном контакте с людьми, я сегодня четко могу сказать, что нужно для гармоничного развития наших детей. Прежде всего, это семейный комфорт, благоустроенный и безопасный двор и здоровый микроклимат.

Для решения вопросов в комплексе мы с нашими единомышленниками организовали общественное движение "Родительская приемная". Встретились с тысячами жителей, запустили дворовые социальные программы, увезли детей из зоны риска и дали родителям морально-нравственные ориентиры. Все сходится в одно, что район сегодня, свой двор должен стать местом, где каждый должен найти свою точку комфорта, и стар и млад. И сегодня уже такой проект реализуется в парке на Санникова.

Я все силы приложу к тому, чтобы способствовать созданию в Москве такой законодательной базы, которая позволит более правильно относиться к семье и детству.

Ведущая: Спасибо, практически уложились, я вас благодарю. Кандидат под №3 Игорь Силиверстов, у вас есть минута, прошу вас.

Игорь Силиверстов: Спасибо. Хочу сообщить некоторые малоизвестные факты из своей биографии. Может быть, кто-то знает, чем я занимаюсь всю эту жизнь – это связано с творчеством, в первую очередь с тем, что мы занимаемся чем-то современным, новым. Мне 52 года, начал трудовой путь в 13 лет, в летние каникулы, вместо того, чтобы отдыхать, я месяц-два всегда ходил и занимался благоустройством города и, в общем-то, в это дело втянулся. Потом работал рабочим, потом поступил в институт, и армию отслужил, и даже получилось, что был в "горячих точках", как Чернобыль, как Северный Кавказ.

Для чего я иду в Думу? Не для того, чтобы протирать штаны и носить красный галстук. У меня и моих соратников есть хорошие инициативы, они касаются и жилищной политики, и культурной, и нравственной позиции. И чтобы это все претворить, необходима депутатская возможность.

Ведущая: Спасибо вам, Игорь, у вас еще будет возможность обозначить тезисно свою программу, с которой вы идете в Московскую городскую Думу.

Мы сейчас продолжаем мини-презентацию, приветственное слово кандидатов. Возможность заявить о своей программе теперь есть у Андрея Бабушкина, кандидата под №4. Прошу вас, у вас минута.

Андрей Бабушкин: Как кандидат от партии "Яблоко", я поздравляю всех своих соперников с Яблочным Спасом, светлым праздником Преображения Господня. Я желаю вам всем успехов, благополучия, и чтобы мы всегда с вами были друзьями, кто бы из нас ни победил. Вам я желаю, чтобы у вас были всегда хорошие, веселые, жизнерадостные кандидаты. А вам, дорогие избиратели, я желаю, чтобы вы никогда не ошибались в своем выборе. Чтобы тот человек, которому вы доверите решать судьбу своих семей, своих детей, своего города, своего двора, это был надежный человек, который будет выполнять ваши ожидания. И при конфликте между вашими интересами и интересами власти он будет знать, что занять надо сторону простых людей, сторону своих избирателей.

Я Андрей Бабушкин, депутат районного совета Отрадное, член Совета по права человека при Президенте Российской Федерации, заместитель председателя общественного совета при ГУВД по городу Москве. Я пытался многое сделать для нашего района и надеюсь, что смогу сделать еще больше при вашей поддержке. Успехов вам!

Ведущая: Спасибо, благодарю, что уложились. Андрей Бабушкин, кандидат под №4. И мы продолжаем. У нас остался еще кандидат под №5. Николай Зубрилин, прошу вас, у вас минута.

Николай Зубрилин: Добрый день, уважаемые москвичи. Я Зубрилин Николай Григорьевич, заместитель председателя совета депутатов района Отрадное. Избираюсь с 1997 года в качестве советника, депутата муниципального собрания и так далее. Коммунистическая партия, которая меня выдвинула, - это современная, народная, патриотическая партия. Мы идем на выборы большим блоком народно-патриотических сил, в который входят все здравомыслящие люди, москвичи, беспартийные, все люди, которые хотят, чтобы Россия жила хорошо, счастливо и в согласии со всеми своими соседями. У нас создается предвыборный блок народно-патриотический фронт "Красная Москва", который в первую свою задачу ставит помощь жителям Новороссии. Там сейчас гибнут люди, и наша помощь там очень нужна. Компартия уже 1200 тонн переправила страдающим жителям Новороссии, жителям Луганской и Донецкой областей.

Ведущая: Ваше время закончилось, за презентацию спасибо. Напомню еще раз нашим зрителям, что это был Николай Зубрилин, кандидат под №5. Кандидаты в депутаты стоят в нашей студии не в случайном порядке, перед эфиром прошла жеребьевка. Каждый получил свой номер и сейчас мы переходим к следующему этапу нашей встречи. Кандидат под №1, Вадим Саватеев, задает вопрос кандидату под №2 - Татьяне Барсуковой. У вас есть 30 секунд, чтобы задать свой вопрос, а у вас ровно одна минута на ответ. Пожалуйста, также следите за таймером. Я прошу вас, Вадим, начинайте.

Вадим Саватеев: Татьяна Митрофановна, вы все правильно говорите: семья – это малая церковь, мой двор – моя крепость, мой дом… И наша задача защищать и оборонять. Но чтобы прийти и реализовать чаяния наших избирателей, как сделать так, чтобы условия были равными? Сегодня срывают наши листовки, ходят по магазинам и говорят: "Не раздавайте материалы партии ЛДПР"… Как вы относитесь к административному ресурсу и как сделать так, чтобы у нас были общие возможности и честная борьба.

Ведущая: Спасибо. Вопрос понятен. У вас минута.

Татьяна Барсукова: Да, действительно, Вадим, я больше всего хочу, чтобы мы с вами были честными, откровенными и шли на равных. И я не понимаю, что сегодня такое административный ресурс. Административный ресурс – это те жители, те родители, которые прошли через наш центр, а их более 15 тысяч, и многое другое, то что есть. Потому что, работая в одном районе все годы своей сознательной жизни, – это понятно, что уже есть вокруг такие единомышленники, которые могут быть рядом с тобой. И я думаю, что просто надо правильно стучаться в те двери, которые необходимо, донести то, что ты хочешь донести – в этом случае действительно мы будем на равных. А то, что касается позиции каждого из нас, - они могут быть разными, они могут быть схожи вместе. И действительно, мы сегодня должны друг перед другом быть, самое главное, честными и откровенными в своих диалогах, своих встречах и в своих намерениях. Это самое основное. Спасибо большое.

Вадим Саватеев: Спасибо большое.

Ведущая: Я благодарю вас за ответ. Ваше эфирное время на ответ закончилось. Теперь у вас есть 30 секунд, чтобы задать свой вопрос кандидату под №3, это Игорь Силиверстов.

Татьяна Барсукова: Игорь, здравствуйте еще раз. Вы знаете, у меня очень практический вопрос: дело все в том, что в феврале в одной из школ Отрадного произошло несчастье. Я с содроганием сегодня еще вспоминаю, как мы бежали с психологами и работали там с участниками этого страшного, чудовищного случая. Скажите, мы сегодня не можем не задать этот вопрос: что надо сделать, чтобы действительно наша школа была зоной безопасности и комфорта, психологически комфорта. Пожалуйста, какие ваши шаги вы видите?

Дебаты кандидатов 11-го округа прошли на канале "Москва 24"

Ведущая: Спасибо. Игорь Силиверстов отвечает. Прошу вас.

Игорь Силиверстов: Спасибо большое. Я считаю, что вообще работа с подрастающим поколением – это самое главное, что мы должны сделать. Все мы – и депутаты, и будущие депутаты, и просто граждане этого города. Потому что как мы сегодня это все сделаем, как мы сегодня все это представим, как мы наших детей вырастим – так дальше и будет жить страна. Мы видим, что происходит на Украине: упущенное поколение. Сегодня люди, которые забыли абсолютно своих отцов, дедов - они идут на совершенно такие вещи, которые мы даже не ожидали. Вот таких вещей не должно произойти. Мы должны очень серьезно обращаться с таким явлением, как наркотики – очень большая проблема. Никогда этого не должно быть на территории Москвы. Москва – это образцовый город. Образцовый. Город №1. И заслужить звание москвича – это не просто прописка, это совершенно другой моральный кодекс, нравственный статус и все это должны дать мы – взрослые люди. Дать это подрастающему поколению. Это наша главная, святая обязанность и задача.

Ведущая: Спасибо большое. Я вас благодарю, эфирное время на ответ вышло. Игорь Силиверстов, теперь у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Бабушкину, кандидату под №4. 30 секунд – время пошло.

Игорь Силиверстов: Спасибо. Андрей, я с большим прискорбием, не скрою, узнал, что партия "Яблоко", когда делала списки для своих выдвиженцев, то необходимо было подписать некую декларацию или, может быть, нужно было дать устное согласие…

Андрей Бабушки: Меморандум.

Игорь Силиверстов: Меморандум? По поводу того, что партия не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Пожалуйста, прокомментируйте это. Потому что такого единения, какое было тогда, 16 марта, я за свою жизнь не видел.

Ведущая: Вопрос прозвучал. Я вас благодарю. Андрей Бабушкин отвечает.

Андрей Бабушкин: Спасибо вам большое за ваш вопрос. Действительно, партия "Яблоко" выступает за то, чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Если говорить про меня – я посещал Крым как член Совета при президенте, мне приходилось проверять там два пенитенциарных учреждения, я увидел, в каком бедственном положении они находятся. И мне приходилось оказывать практическую помощь крымским правозащитникам, крымским, извините за выражение, тюремщикам, оказывать практическую помощь заключенным, потерпевшим в том, чтобы минимизировать нарушения прав человека на территории Крыма. Я убедился в том, что действительно в Крыму при украинских властях проводилась политика массовой коррупции, когда гигантские денежные потоки в ущерб жителям Крыма текли на континентальную Украину. И, конечно же, я поддерживаю позицию своей партии. Вместе с тем принимаю все усилия к тому, чтобы права человека в Крыму были защищены. Вот сегодня мне звонил руководитель крупнейшего крымского правозащитного отделения "Мир", просил меня поддержки и мы активно поддерживаем крымских правозащитников.

Ведущая: Спасибо, благодарю вас за ответ, минута истекла и все-таки давайте, я призываю вас, господа, придерживаться московских городских вопросов. Может быть, каких-то локальных проблем вашего района. Все-таки у нас дебаты кандидатов в Московскую городскую думу. Андрей, у вас теперь 30 секунд на то, чтобы задать свой вопрос Николаю Зубрилину, это кандидат под №5. Прошу.

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов в Мосгордуму от округа №11

Андрей Бабушкин: Николай Григорьевич, за время избирательной кампании мне пришлось провести примерно 200 встреч с избирателями во дворах. И одна из самых острых проблем – это проблема объединения поликлиник. Проблема в том, что к врачу-специалисту можно записаться только через врача-терапевта. Скажите пожалуйста, какова ваша позиция по этому вопросу? И что вы будете делать для защиты прав пациентов в случае вашего избрания депутатом Мосгордумы? А также как депутат действующего Районного совета "Отрадное".

Николай Зубрилин: Спасибо, очень хороший вопрос. Именно на этом я сегодня хотел бы заострить внимание. Объединение поликлиник в некие холдинги – это пагубное решение московских властей, его нужно отменить немедленно. Я выступал на отчетных собраниях Совета ветеранов, они уж на что законопослушные и культурные люди, заслуженные, и то они раздражены, они с гневом отвергают эту реформу, которая направлена против людей, против их благополучия. В медицине, в образовании, извините за выражение, очень много недостатков. Их нужно срочно менять. Поколение гибнет. Медицина вообще в таком загоне, что вообще очень сложно подобрать слова. В управлении медициной имеются коррупционеры, в управлении образования наверху – имеются коррупционные структуры, которые продвигают вот эту коммерциализацию здравоохранения, образования. Этих чиновников нужно оттуда выгнать. Создать комиссию в Мосгордуме по борьбе с коррупционерами и прочистить нужно все органы власти города Москвы, начиная от управ, заканчивая префектурами о Правительством города Москвы.

Ведущая: Я благодарю вас. Николай Зубрилин, кандидат под №5. И сейчас мы переходим к следующему этапу нашей встречи и я все-таки еще раз напомню и призову наших гостей придерживаться городской повестки дня, каких-то конкретных вопросов и проблем. Итак, Николай Зубрилин, кандидат под №5 теперь, согласно жеребьевке, задает свой вопрос кандидату под №1, Вадиму Саватееву. Я прошу вас, у вас 30 секунд.

Николай Зубрилин: Скажите, пожалуйста, коммунистическая партия создает предвыборный блок: Патриотический фронт КПРФ "Красная Москва". Двери у него открыты для всех патриотов, для всех, кто желает добра нашей Москве и нашему населению. Готовы ли представители оппозиционных кандидатов войти в наш блок на равных правах и быть лучшими среди равных, чтобы мы вместе боролись против административного ресурса, против кандидата от партии власти, которые сегодня не идут от "Единой России", а прячутся под "самовыдвиженцев" и так далее. Готовы ли вы пойти на это?

Ведущая: Спасибо.

Вадим Саватеев: Отвечаю. Партия ЛДПР всегда…

Ведущая: Секундочку, я вас прерву. Таймер на ответ. Все, пожалуйста, можете отвечать.

Вадим Саватеев: Что касается инициатив патриотических, в рамках нашего города-героя Москва, России, крымских инициатив – все мы поддерживаем, со всеми будем разговаривать, объединяться. Партия ЛДПР всегда стоит на пути патриотизма, развитии молодого поколения, здорового поколения. Что происходит сегодня? Мы презентовали программу "Наши герои", провели пресс-конференцию в РИА Новостях вместе с Александром Залдостановым, "Хирургом", Сережей Трофимовым. Эта программа была представлена верой и доблестью и заключала в себе открытие военно-патриотических уголков, музеев, трудоустройство ветеранов, молодых, боевых действий. Повесить на доски фотографии погибших ребят в Чечне и Афганистане в каждой школе – во всей России это делают, а у нас нет. И именно создать очаги молодежного патриотизма, о чем сказала Татьяна, о чем сказал Игорь. И единение – не важно, по политической принадлежности, национальной, вероисповеданию – мы все патриоты России, мы все жители города-героя Москвы. Давайте открывать компьютерные клубы для детей, спортивные площадки и воспитывать здоровое, сильное патриотическое поколение. Только так страна будет великой и сильной.

Ведущий: Спасибо. Ваше мнение понятно. Время истекло. Вадим Саватеев, кандидат под №1. Я напомню, что в прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" проходят предвыборные дебаты кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу по 11-му избирательному округу. Он включает в себя Алтуфьевский район, Марфино и Отрадное. Но сейчас вопрос для вас для всех один. У вас будет у каждого минута эфирного времени, которую вы можете использовать для финального слова, для того, чтобы обозначить то, что не успели сказать. Полторы минут таймер. Вадим Саватеев, кандидат под №1.

Вадим Саватеев: Дорогие друзья, я о себе много говорить не буду, зайдите на сайт, наберите в "Яндексе" "Вадим Саватеев" - посмотрите, что говорят уважаемые люди о нас и о нашей деятельности. Я скажу только одно: если я не выполню ваших надежд, не решу конкретных проблем, которых накопилось очень много за эти годы... И правильно сказали коллеги, власть – она не должна быть на другом этаже, на небесах, а люди – на земле, мы должны быть вместе, мы – такой же народ, как и вы. Если я этих проблем не решу, ровно через год я положу депутатский мандат на стол. Я хочу создать такую вертикаль власти, такое объединение людей, такую команду, такую семью, чтобы мы могли решать все вопросы вместе, почувствовать себя единым народом, как это было в Крыму, как это мы чувствуем 9 мая, на День города-героя Москвы. И чтобы мой двор цвёл, моя семья расцветала. У меня трое детей, надеюсь, будет еще больше.

Чтобы мальчишки наши были сильными, умными, и девчонки здоровыми, чтобы было больше патриотических клубов. Приезжайте в патриотический клуб "Победоносец", заходите на сайт – победоносец-москва.рф.

Давайте вместе обустроим мой двор, мою улицу, мой любимый город – Москву. Давайте все работать на благо нашего города и нашей России. Спасибо большое.

Ведущая: Время истекло. Я вас благодарю. Теперь финальное слово кандидата под №2. Татьяна Барсукова, мы вас слушаем. Полторы минуты.

Татьяна Барсукова: Так. Дорогие москвичи, жители моих любимых районов – Отрадное, Марфино и Алтуфьево. Мы много прошли с вами вместе уже, выявили очень много районных острых проблем, и есть даже у нас уже положительные какие-то решения.

Был услышан наш вопрос про мангальные зоны, чтобы удалить их от детских площадок и от мест заселения жителей. У нас в народном парке в Отрадном хороший пример сегодня, рассматриваем сейчас и у "Марса" – больной вопрос, который есть в Алтуфьево.

Кроме этого мы добились с вами вместо строительства многоэтажного дома в Марфино строительства поликлиники. На комдива Орлова не будет строится сегодня "Дом быта". То есть многие такие вопросы, через которые мы уже за эти месяцы прошли вместе с вами. А еще сколько много мелких.

Но при всем этом, если бы сегодня вы спросили меня: "С чего бы ты начала, для того чтобы заниматься московским законодательством?", я бы сказала, что мы сегодня очень много упустили с вами уже в возрождении духовных ценностей семьи, и нам сегодня действительно надо наверстывать. И наверстывать надо очень быстро. Простыми убеждениями сегодня уже не поможешь.

Поэтому сегодня нужно дать возможность каждому ребенку в столице посещать необходимое количество театров, музеев, выставок, спортивных наших и досуговых центров, и так далее. И для этого я буду добиваться внедрения "Карты юного москвича", которая позволит каждой семье, вне зависимости от достатка и ее благосостояния, гармонично развивать своего ребенка.

Спасибо огромное.

Ведущая: Спасибо, эфирное время закончилось. Мы продолжаем. Кандидат под №3 – Игорь Силиверстов. У вас полторы минуты, чтобы обозначить как-то тезисно свою программу и проблемы района.

Игорь Силиверстов: попробую уложиться. Буду подсматривать, потому что здесь чуть-чуть все зарифмовано.

Устал от выбора народ, но у народа есть работа: куда-нибудь за годом год он должен выбирать кого-то. И если слушать и читать всех кандидатов в этом мире, тогда ни есть, ни пить, ни спать придется месяца четыре. И я, чтоб время не терять, стараясь быть других полезней, вам буду мысли излагать как в старой популярной песне.

Пусть будут сердце и душа в структуре каждой префектуры, чтоб регулярно повышать в районе уровень культуры, чтоб жить приятно было в нем без ежедневного облома, чтоб каждый во дворе своем мог чувствовать себя как дома. Чтоб улыбался ваш сосед, чтоб в лифтах не сжигали кнопки, чтоб на Алтуфьевском шоссе с утра бы рассосались пробки. И пусть умытое лицо у нас покажет людям бизнес, чтоб все пороки – за "кольцо", а в каждый дом – и спорт, и фитнес. И пусть комфортная среда добавит радостную ноту, чтоб каждый человек труда у нас почувствовал заботу. От слесаря и до врача, кого к примеру ни возьмите, чтоб славным званием москвича у нас гордился каждый житель.

Дорогие москвичи, вы много раз показывали свою поддержку тем начинаниям, тем проектам, которые я делал, которые делаю сегодня, надеюсь, что так произойдет и в этот раз. Жду вас всех 14 сентября, очень на вас рассчитываю. Спасибо. Я закончил.

Ведущая: Я вас благодарю. Игорь Силиверстов, кандидат под №3. Большая работа была проделана. Тем не менее, у каждого из вас ровно полторы минуты. Вы можете использовать это эфирное время по своему усмотрению. И мы слушаем Андрея Бабушкина.

Андрей Бабушкин: Уважаемые друзья. В том, что в Отрадном не появились многие объекты уплотнительной застройки, а многоквартирные дома получили дополнительно десятки гектаров придомовой территории, есть и моя скромная заслуга, как действующего депутата района Отрадное. Если вы изберете меня депутатом, я убежден, что я смогу добиться того, чтобы на детских площадках строилось то, что нужно жителям, а не то, что нужно строителям. Я обеспечу, чтобы одни и те же улицы не асфальтировались по нескольку раз в течение нескольких лет, а асфальт шел не туда, куда удобно городским властям, а туда, где это необходимо жителям. Я убежден, что смогу добиться, чтобы в Москве, наконец, началась борьба с нарушением тишины в ночное время и сотрудники полиции, наконец, получили самый примитивный прибор под названием шумометр, без которого невозможно бороться ни с машинами, мотоциклами, превышающими громкость звука, ни с ночными строителями, которые отравляют жизнь и отдых москвичей. Я добьюсь того, что на каждые десять детей в Москве будет семь-восемь бесплатных мест в кружках и секциях для досуга. Я обеспечу, чтобы экология стала одним из главных приоритетов, траву в Москве не стригли под корень, а деревья сажались там, где хотят жители, а не там, где это удобно, снова же, чиновничеству. Я добьюсь того, чтобы общественные организации получали городскую поддержку. Друзья, вместе мы победим.

Ведущая: Емко и конкретно. Спасибо. Теперь Николай Зубрилин, кандидат под №5. У вас полторы минуты.

Николай Зубрилин: Николай Григорьевич Зубрилин, заместитель председателя Совета депутатов района Отрадное. Я выдвинут коммунистической партией. Из опыта депутатской деятельности более, чем десять лет, я могу сказать следующее: система управления городом в Москве не отвечает современным требованиям. Система параллельного управления района давно себя изжила. Не может такого быть, чтобы в каждом районе города Москвы были параллельные органы власти, две администрации: администрация муниципалитета и администрация управы. Эту систему нужно менять. Это схема по растранжириванию, по небрежному отношению к бюджетным средствам города Москвы. В каждом районе города Москвы должна быть администрация района и представительный орган власти в лице совета депутатов. Все. Префектуры нужно устранить вообще, упразднить. Потому что они исполняют представительские функции, ненужные городу. Все эти функции должна представлять администрация района города Москвы. А контролироваться это все должно Московской городской Думой. Также депутаты Московской городской Думы должны утверждать назначение всех министров московского правительства, тех, кого представит мэр на утверждение. Ни один чиновник не должен назначаться, они все должны отвечать перед жителями. А Мосгордума как раз представляет жителей города Москвы. И эту систему нужно в корне менять. Нужно немедленно отменить коммерциализацию системы здравоохранения, образования. Нужно повысить уровень ответственности чиновников. Коррупционеры должны отправиться в Магадан, а люди должны быть счастливы и спокойно жить в Москве.

Ведущая: Спасибо, господа. Я вас благодарю и напомню нашим зрителям, что это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 11-му избирательному округу. Мы с вами увидимся на телеканале "Москва 24" в прямом эфире снова в 15.30.