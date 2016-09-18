Более 53 тысяч открепительных удостоверений выдано в Москве

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Мосгоризбирком опубликовал предварительные сведения об участии в голосовании 18 сентября отдельных категорий избирателей, сообщается на сайте избирательной комиссии.
Согласно их данным, всего избирателям в столице выдали 53 тысячи 152 открепительных удостоверений. Избиратели, желающие проголосовать вне помещения для голосования, подали 75 тысяч 714 заявлений.
Кроме того, избирателей, зарегистрированных на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания, насчитано 30 тысяч 118.
Пришедшие на избирательный участок получат сразу два бюллетеня. Первый – за отдельного кандидата в депутаты, второй – за партийный список. В бюллетене напротив выбранного кандидата\партии нужно поставить специальную отметку, но только одну. Если их будет несколько, бюллетень будет считаться недействительным.
Принять участие в выборах может любой совершеннолетний москвич при наличии паспорта.
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