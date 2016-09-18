Более 53 тысяч открепительных удостоверений выдано в Москве

Мосгоризбирком опубликовал предварительные сведения об участии в голосовании 18 сентября отдельных категорий избирателей, сообщается на сайте избирательной комиссии.

Согласно их данным, всего избирателям в столице выдали 53 тысячи 152 открепительных удостоверений. Избиратели, желающие проголосовать вне помещения для голосования, подали 75 тысяч 714 заявлений.

Кроме того, избирателей, зарегистрированных на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания, насчитано 30 тысяч 118.

Выборы депутатов Государственной думы VII созыва начались в Москве. В столице открылись более 3,6 тысячи избирательных участка. Они будут работать для голосования с 8:00 до 20:00 по местному времени. О том, как найти свой избирательный участок, читайте здесь

Пришедшие на избирательный участок получат сразу два бюллетеня. Первый – за отдельного кандидата в депутаты, второй – за партийный список. В бюллетене напротив выбранного кандидата\партии нужно поставить специальную отметку, но только одну. Если их будет несколько, бюллетень будет считаться недействительным.

Принять участие в выборах может любой совершеннолетний москвич при наличии паспорта.

