Полная расшифровка дебатов кандидатов по 6-му округу ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 6 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 6-го избирательного округа. Участие в них приняли Тамара Лопарева (ЛДПР), Надежда Барынина (КПРФ) и Сергей Григоров ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября этого года. Они будут проходить по мажоритарной системе. Эфирное время у нас предоставляется согласно законодательству. Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Илья Федоровцев, еще раз здравствуйте. Итак, поехали. У нас сегодня в студии кандидаты в депутаты по шестому избирательному округу, который включает в себя районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино. Я представляю наших кандидатов, три человека у нас сейчас в студии, двое не пришли – это Надежда Бабкина и Борис Елисеев. Поэтому я представляю тех, кто у нас сейчас в студии. Это Надежда Барынина. Здравствуйте, Надежда.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

Районы: Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино Кандидаты: Бабкина Надежда Георгиевна .

Родилась в 1950 году, живет в Москве. Работает в московском государственном музыкальном театре фольклора "Русская песня". Занимает должность художественного руководителя – директора. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия". Барынина Надежда Сергеевна .

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинута московским отделением "Коммунистической партии Российской Федерации". Григоров Сергей Геннадьевич .

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко". Елисеев Борис Петрович .

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в Московском государственном техническом университете гражданской авиации. Занимает должность ректора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия". Лопарева Тамара Михайловна .

Родилась в 1958 году, живет в Москве. Работает в ООО "Церера 5". Занимает должность генерального директора. Выдвинута московским отделением "Либерально-демократической партии России".





Надежда Барынина: Здравствуйте.

Ведущий: Это Тамара Лопарева и Сергей Григоров. Здравствуйте.

Тамара Лопарева: Добрый день.

Сергей Григоров: Добрый день.

Ведущий: Итак, согласно нашим правилам, сейчас у каждого будет ровно по одной минуте, чтобы рассказать о себе, о программе, с какой целью вы баллотируетесь в Мосгордуму. Прошу, номер один – вы.

Тамара Лопарева: Спасибо большое. Лопарева Тамара Михайловна, депутат Западного Дегунина по Северному округу. Так как я депутат муниципального собрания и кандидат в Московскую городскую Думу шестого созыва, хотелось бы видеть как программу, первое – разработку по пенсионерам, так как они у нас обижены и получают очень мало, и, конечно, хотелось бы пересмотреть их мизерную зарплату, то есть не зарплату, а пенсию, чтобы хотя бы ее увеличили, и не обижать стариков.

Второе – это дети. Окончив институт, университет, вуз, ребенок не может попасть по направлению куда-то. Он вынужден выбрать себе другую работу. Устроиться по специальности он не может, так как у него нет стажа работы, а везде требуется стаж. Хотелось бы им помочь. И третье – это ЖКХ. Например, мы строим дома, но…

Ведущий: Спасибо, спасибо, ваша минута истекла, но у вас будет еще возможность договорить либо в процессе вопроса, либо в процессе ответа сможете потом дополнить. Мы идем далее. Теперь ровно минута есть на представление у Надежды Барыниной. Надежда, прошу.

Надежда Барынина: Здравствуйте, уважаемые избиратели. В двух словах мою программу можно охарактеризовать так: сделать Москву удобным городом. Прежде всего это значит иметь возможность с одинаковым комфортом передвигаться по городу на машине, на автобусе и велосипеде. Точечная застройка, сделанная в прошлые годы, нарушила баланс между соотношением дорог и домов. Городская инфраструктура должна быть максимально приспособлена для прогулок и комфортной жизни. Изъятие зеленых территорий под те же самые дороги привело к тому, что мы живем уже фактически в бетонном городе.

Управляющие компании должны работать на улучшение жизни москвичей, а не на свое обогащение. Советы домов и председатели ТСЖ должны иметь полный контроль над деятельностью управляющих компаний по расходам средств жителей и госсубсидий, выделенных на содержание и текущий ремонт домов. А сейчас мы здесь наблюдаем полное неисполнение законов.

И последнее: право инвалидов на доступную среду.

Ведущий: Спасибо, ваша минута истекла. Теперь ровно минута есть на представление, на презентацию у Сергея Григорова. Сергей, пожалуйста, ваша минута.

Сергей Григоров: Спасибо. Я – Сергей Григоров, мне 40 лет. Я работаю старшим научным сотрудником Центра экономических и политических исследований, занимаюсь вопросами стратегического развития нашего мегаполиса, московского мегаполиса, вопросами социальной политики, здравоохранения, образования. Являюсь политическим советником Григория Алексеевича Явлинского.

И главный мой лозунг на выборах в Московскую городскую Думу: "Выбери Мосгордуму, неподвластную чиновникам". Потому что нынешняя власть, нынешняя мэрия сделала из Московской городской Думы декоративный орган, который штампует любые решения, которые предлагает исполнительная власть. А я хочу, чтобы дума нового созыва занималась и вопросами бюджета, и вопросами законодательства, и, в конце концов, стала настоящим городским парламентом, который представляет интересы жителей.

Ведущий: Спасибо, две секунды осталось, но я думаю, ничего страшного, вы потом их сможете еще использовать. Мы сейчас переходим ко второму раунду, непосредственно дебатам, то есть раунд вопросов и ответов. Согласно нашей жеребьевке, наши кандидаты стоят именно в таком порядке. Итак, кандидат номер 1 задает вопрос кандидату номер 2, ну и так далее, соответственно, Тамара Лопарева задает вопросы для Надежды Барыниной. Прошу, есть 30 секунд на вопрос, постарайтесь использовать все эти 30 секунд четко. И минута есть на ответ.

Тамара Лопарева: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть предложения по ЖКХ, что вы видите и что бы хотели изменить?

Ведущий: Спасибо. У нас сейчас пойдет таймер, ровно минута будет у вас на ответ. А в дальнейшем я все-таки прошу вас использовать до конца свое время эфирное. Вы можете не только задать вопрос, но и что-то еще от себя дополнить, например представить в этом вопросе свою программу. То есть целиком использовать свое эфирное время. Рекомендуется.

Тамара Лопарева: То есть сколько это надо?

Ведущий: 30 секунд у вас есть на вопрос. Вы можете его полностью использовать. Но теперь уже чуть позже. Прошу, минута есть на ответ.

Надежда Барынина: Спасибо за вопрос. Мы организовали как муниципальные депутаты Школу жилищного просвещения, потому что тот беспредел, который идет в ЖКХ, он основан на юридической безграмотности наших жителей. В данном случае их поддержка – моя основная задача.

Что касается оплаты коммунальных услуг и соблюдения законов, здесь, наверное, надо уже привлекать, честно говоря, правоохранительные органы, потому что это носит просто повсеместный характер.

Что бы я изменила? Наверное, я бы увеличила права для советов домов и внесла бы вплоть до уголовной ответственность за работу управляющих компаний.

Тамара Лопарева: Вот это правильно.

Ведущий: У вас есть еще 10 секунд, что за права для советов вы хотите ввести?

Надежда Барынина: Больше контролировать работу управляющих компаний. Более детально.

Ведущий: Более жесткий контроль?

Надежда Барынина: Да.

Ведущий: Спасибо, принято. Теперь Надежда Барынина задает вопрос для Сергея Григорова. Точно так же: 30 секунд есть на вопрос и минута ровно на ответ. Прошу, 30 секунд ваши.

Надежда Барынина: Сергей, я позволю себе процитировать ваши слова: "Необходимо остановить расширение мегаполиса, прекратить массовое строительство жилья и переуплотнение застройки, за исключением сноса и реконструкции ветхого жилья". С вашей точки зрения, как должен происходить процесс сноса и реконструкции ветхого жилья, чтобы не привести к переуплотнению кварталов? Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Прошу, Сергей Григоров, у вас есть сейчас ровно минута на ответ.

Сергей Григоров: Да, действительно, одна из важнейших проблем, которые стоят перед Москвой – это перенаселенность. Потому что так оказалось, что только в Москве можно заработать деньги, только в Москве есть рабочие места, но, к сожалению, вся Россия не может поместиться в Москве. Поэтому построить город, комфортный для жителей, в 20 миллионов жителей, 30 миллионов жителей невозможно.

Поэтому действительно одним из моих основных пунктов программы является остановить жилищное строительство, прежде всего за МКАД, и обеспечить восстановление лесозащитного пояса вокруг Москвы, остановить уплотнительную застройку. Особенно это касается пригородов Москвы, Новой Москвы, все это давит на инфраструктуру в Москве. А чтобы не происходило уплотнительной застройки в наших районах, у нас есть правила межевания, по которым нельзя отнимать придомовую территорию, и органы местного самоуправления, которые должны за этим следить.

Ведущий: Спасибо. Теперь вы можете задать свой вопрос. У вас тоже будет ровно 30 секунд. Итак, Сергей Григоров задает вопрос для Тамары Лопаревой. Прошу, 30 секунд на вопрос.

Сергей Григоров: Тамара, добрый день. Вопрос у меня такой: как известно, в Москве сливают школы, объединяют школы, готовят приватизацию больниц, объединяют больницы между собой, и всем этим занимается нынешняя мэрия. Я собираюсь в следующей Мосгордуме внести вопрос об отставке вице-мэра Москвы Печатникова и начальника департамента образования Калины. Поддержите ли вы такую мою инициативу в следующем составе Мосгордумы?

Ведущий: Сергей, спасибо, 30 секунд истекли. Сейчас пойдет минута. Тамара Лопарева отвечает.

Тамара Лопарева: Спасибо большое, Сергей. Да, вопрос очень интересный и всегда болезненный, так как в первую очередь у нас дети. Объединяют школы. Причем не только школы, объединяют садики и школы, где дети маленькие и взрослые. Почему бы не оставить, как у нас были, те же садики и те же школы? И не объединять те же классы? Это у нас первый вопрос. Я это полностью поддерживаю.

Ведущий: Сергей, вы удовлетворены ответом?

Сергей Григоров: Да.

Ведущий: Ну хорошо, Тамара, у вас осталось достаточно много времени.

Сергей Григоров: Вы поддержите отставку вице-мэра Печатникова и начальника департамента образования Калины?

Тамара Лопарева: Да, я поддерживаю такую отставку. Разработка неправильная. Также и объединение больниц. У нас много больных, не хватает больниц. У нас идут в основном коммерческие. А почему бы нам не сделать государственные, чтобы были бесплатные для народа, для населения? Мы это все забываем, уходит все у нас куда-то в прошлое.

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от шестого округа

Ведущий: Спасибо, ваша минута истекла. Мы сейчас переходим еще к одному раунду вопросов и ответов и пойдем, я думаю, уже в обратном порядке. Давайте так. Сейчас есть на вопрос 30 секунд у Сергея Григорова, он задает вопрос для Надежды Барыниной. Прошу, ваши 30 секунд на вопрос.

Сергей Григоров: Надежда, как известно, очень тяжелая демографическая ситуация у нас в стране и многие женщины не уверены, стоит ли им рожать второго, третьего ребенка, но они хотят рожать детей. Я хочу в следующей Мосгордуме выступить с инициативой, чтобы матери могли получать отпуск по уходу за ребенком, 70 процентов от заработной платы – это порядка до 42 тысяч рублей в месяц. Поддержите ли вы эту инициативу?

Ведущий: Спасибо. Ровно минута есть у вас на ответ.

Надежда Барынина: Я как мама не могу не поддержать эту инициативу. Конечно, молодая семья не должна испытывать материальных трудностей при рождении ребенка. Соответственно, это поднимет у нас уровень рождаемости. Вопрос в другом: данная инициатива должна быть поддержана финансово. А это сложный вопрос, который надо решать как раз в Мосгордуме.

Ведущий: У вас еще осталось время. Хорошо. Вы говорили в своем вступительном слове про зеленые зоны, что вы хотите их увеличивать. Как вы будете этого добиваться на посту депутата Мосгордумы?

Надежда Барынина: На самом деле идет межевание территорий и отъем общедомовых территорий в пользу некого общего зеленого пояса. В данной ситуации это говорит о том, что в любой момент территория, изъятая из дома, будет задействована под любое строительство. Это очень важно предотвратить.

Ведущий: Спасибо, время на ваш ответ истекло. Мы идем дальше. Надежда Барынина задает вопрос для Тамары Лопаревой. Прошу, также 30 секунд – вопрос, минута – ответ.

Надежда Барынина: Как депутат депутату.

Ведущий: Как кандидата в депутаты.

Надежда Барынина: Мы еще муниципальные депутаты вместе с ней. Как вы относитесь к сносу гаражей и что сделано вами как муниципальным депутатом Западного Дегунина для решения этого вопроса?

Тамара Лопарева: Действительно, это важный момент. Да, раньше были гаражи у нас. То есть могли зарегистрироваться где-то, построить гараж, и эти гаражи у нас образовались. Так как сейчас идет программа по сносу этих гаражей, это правильно. Старые сносятся, вместо них строят "народные гаражи". Это хорошо. Мы все рады, что есть "народные гаражи". Но почему они стоят таких денег? Это только место. Если бы эти "народные гаражи" предоставлялись жителям районов бесплатно или не бесплатно, а за деньги, сравнимые с квартплатой, каждый житель был бы просто рад и благодарен государству и тем более нашему руководству за то, что они обеспечивают "народными гаражами". Я считаю, что и эти гаражи, и стоянки надо как-то продумать и больше для народа сделать.

Ведущий: Спасибо. Теперь у вас есть возможность задать вопрос Сергею Григорову. Прошу, Тамара Лопарева задает вопрос. Вы задаете вопрос Сергею.

Тамара Лопарева: Скажите, пожалуйста, как вы сможете поддержать и поддерживаете ли вы вопрос о повышении зарплаты пенсионерам, увеличении пенсии? Инвалидам? Как вы видите это все в будущем? И возможно ли это?

Ведущий: Ну и есть ли у вас это в программе?

Тамара Лопарева: Разработана такая программа? Или можете поддерживать эту программу? Либо будете разрабатывать такую программу для народа?

Ведущий: Спасибо, вопрос понятен, прошу, минута на ответ.

Сергей Григоров: Спасибо. Ответ на этот вопрос очень непростой, потому что как только повышают пенсии пенсионерам в Москве, тут же повышают плату за ЖКХ, растут цены в магазинах, становится менее доступным здравоохранение. Поэтому это неправильное решение вопроса, что можно просто повысить пенсии и всем будет хорошо. Главный вопрос для пенсионеров и инвалидов Москвы – это доступность услуг ЖКХ. И здесь мы должны ограничивать наши коммунальные монополии, чтобы не росли тарифы.

Второе – пенсионерам должно быть доступно здравоохранение, чтобы они могли получить необходимые медицинские услуги. И здесь мы с Печатниковым будем разбираться с этими вопросами. И третий вопрос – это цены в магазинах. Но дешевых рынков нет, доступных товаров нет, малые магазины в Москве ликвидируются.

Ведущий: Спасибо, ответ ясен. Спасибо. Ну что, у нас еще остается время. Кандидаты идут строго по хронометражу, поэтому давайте еще один раунд вопросов и ответов пройдем. И опять как мы изначально делали – первый задает второму, второй задает третьему и так далее. Нет, мне подсказывают, что на это у нас времени не остается. Давайте тогда сделаем по-другому. У вас будет у каждого по минуте на ответ, а вопрос буду задавать я всем в порядке очередности. Вопрос очень простой, для всех он будет в принципе одинаковым. Поэтому у кандидата номер 3 больше времени подготовиться, слыша, как отвечают другие кандидаты. Прошу, Тамара, вопрос для вас: какое первое решение вы примете, если станете депутатом Мосгордумы?

Тамара Лопарева: Первое решение – такое, у нас есть дети, которые, отучившись, окончив вузы, должны получать распределение. Потому что сейчас их либо стараются куда-то устроить родители, либо они находят работу не по специальности. Почему наша страна не может обеспечить наших детей? Это наше будущее. Они оканчивают университеты, молодые специалисты, получают дипломы, а их никто не берет на работу. Они никому не нужны. Они идут куда? Секретарями или еще куда-то.

Диплом теряет свое значение. Тогда зачем нам образование? Зачем нам тогда в стране образование? Да, мы понимаем: сейчас у нас многие предприятия закрыты. Но и среди остальных лишь мизерное количество может себе позволить взять на работу студента. Почему тогда страна не побеспокоится о наших детях, которые получают высшее, среднее техническое образование?

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от 6-го избирательного округа

Ведущий: Спасибо. Теперь тот же самый вопрос для Надежды Барыниной. Ваше первое решение, что вы первым делом сделаете, придя на пост депутата Московской городской Думы от своего округа?

Надежда Барынина: Ну фактически я уже работаю в Мосгордуме, в двух подкомиссиях КПРФ. И первое – закончила бы как раз рассмотрение очень важного закона и принятие закона по аналогии с законом, принятым в Санкт-Петербурге: о правах граждан – владельцев гаражей на коллективные автостоянки. Основная идея данного законопроекта – это введение в правовое поле взаимоотношения владельцев гаражей и администрации города Москвы, выделение земельных участков и закрепление существующих участков в долгосрочное льготное пользование.

Ну и вторая подкомиссия разрабатывала важный закон города Москвы, чтобы он препятствовал точечной застройке, чтобы он гарантировал сбалансированность инфраструктуры городских кварталов. Это очень важно в данный момент.

Ведущий: Спасибо. Вопрос понятен, ответ тоже. Сергей, прошу. Теперь собственно тот же самый вопрос вам, я еще раз повторю: что первым делом сделаете вы на посту депутата Московской городской Думы, если вас изберут?

Сергей Григоров: К сожалению, прошлый состав Московской городской думы практически отказался от всех полномочий по контролю за бюджетом Москвы, за его принятием, практически не принимал никаких законов в интересах москвичей, не представлял их интересы. Поэтому первое, что мы сделаем, – вернем те полномочия, которые должны принадлежать народным представителям, чтобы жители наконец получили свое представительство, получили свой настоящий городской парламент.

Вторым решением мы отменим закон о капитальном ремонте, который на слух, с голоса принял последний состав Мосгордумы. Напомню, что по этому закону практически каждая семья уже осенью этого года должна будет доплачивать в какой-то непонятный общий котел примерно 500 рублей квартплаты за этот капитальный ремонт. Вот этот платеж за капитальный ремонт, который идет непонятно куда, будем отменять.

Ведущий: Спасибо, принято. Ну что, мы подошли плавно к концу нашего сегодняшнего раунда, теперь у каждого кандидата будет ровно по минуте на заключительное свое слово. Также вы можете представить свою программу и какие-то важные решения, которые планируете принимать. Идем в том же порядке, Тамара Лопарева – ваша минута.

Тамара Лопарева: Спасибо большое. Ну что хотелось сделать: если поменять все в жизни – нам это не удастся. Да, мы кандидаты, много стремимся, мы хотим помочь людям. В первую очередь мы должны выслушать людей, в чем они нуждаются и в чем нужна им помощь. И мы должны помочь, а не так: выслушав и не помогая им, развернувшись, ушли. Да, наша программа, у меня программа, которая в первую очередь это у меня по пенсионерам – это поднятие нам, нашим пенсионерам, инвалидам, которые унижены и не получают той пенсии, которую они заработали, отработав свою всю жизнь, не получая от государства, или мизерное, так сказать, количество от государства денег. Обеспечение их, их обслуживание в тех же больницах, магазинах. И внимание, самое главное, внимание нашего государства.

Ведущий: Спасибо. Теперь есть ровно минута у Надежды Барыниной. Прошу, ваша минута на заключительное слово.

Надежда Барынина: Уважаемые избиратели. Я хочу сказать, что то, что будет дальше, какая дума будет работать дальше, – все целиком зависит от вас, того, кого вы изберете. Поэтому важно не равнодушно относиться к процессу выбора депутата, а затратить хотя бы полчаса своего времени, прийти на избирательный участок и проголосовать за вашего кандидата. Вы сейчас имеете возможность выбрать себе человека достойного, которому вы будете доверять. И прошу вас: нам сейчас нужна ваша помощь. Пожалуйста, как в старые советские времена, – придите 100 процентов избирателей и проголосуйте за своего кандидата.

Ведущий: Спасибо. Теперь есть ровно минута на заключительное слово у Сергея Григорова. Сергей, ваша минута пошла.

Сергей Григоров: Я считаю, что наш округ – это не каменный мешок, а вселенная жизни. Но у нас, к сожалению, нет ни кинотеатров, ни театров, ни выставочных центров. И более того, ко мне недавно как к депутату, который два раза избирался в Ховрино депутатом муниципальным, обратились несколько десятков наших предпринимателей, потому что сносят их магазины, сносят магазины шаговой доступности там, где как раз наши пенсионеры, да и вообще жители всего нашего округа могут купить дешевые, недорогие качественные товары. Мы знаем очень непростую ситуацию во внешней политике, когда Путин ввел санкции на ввоз продовольствия в Россию из Европейского союза. Так вот, я требую от мэра Москвы Собянина: отмените санкции против малого бизнеса Москвы. Хватит преследовать малый бизнес.

Ведущий: Сергей, спасибо. Все-таки это вопрос уже федерального уровня. Здесь к вашему району это отношения мало имеет. Но за вашу экспрессию я вас благодарю. Господа, спасибо вам всем, безусловно, желаю удачи и хочу напомнить для всех избирателей еще раз, что следующие у нас дебаты сегодня на канале "Москва 24" в 15.30. Сами выборы пройдут 14 сентября 2014 года. Будет избрано 45 депутатов, а не 35, как это было ранее. Выборы пройдут по мажоритарной системе. Приходите, голосуйте и не забывайте, что практически каждый день у нас идут дебаты. Следующий раунд – в 15.30 на канале "Москва 24". С вами был Илья Федоровцев. До встречи.