Расшифровка дебатов кандидатов по 10-му округу ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 10 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 10-го избирательного округа. Участие в них приняли Алексей Кравцов (самовыдвиженец), Дмитрий Кузнецов (ЛДПР), Максим Фадеев (КПРФ), Александр Саблуков ("Справедливая Россия"), Лариса Картавцева (самовыдвиженец). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва. Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы. Выборы, напомню, пройдут 14 сентября 2014 года. Эфирное время предоставляется согласно законодательству. Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, также, в какой очередности они будут отвечать на вопросы оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев, мы начинаем. Итак, сейчас у нас в студии кандидаты в депутаты по 10-му избирательному округу. Он включает в себя районы Бибирево, Лианозово и Северный. Представлю участников: Алексей Кравцов в нашей жеребьевке получил номер 1.

Избирательный округ № 10 Районы: Бибирево, Лианозово, Северный Бибирево, Лианозово, Северный Кандидаты: Картавцева Лариса Руслановна.

Родилась в 1966 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице № 20. Занимает должность заместителя главного врача. Самовыдвиженец.

Кравцов Алексей Владимирович.

Родился в 1977 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Кузнецов Дмитрий Иванович.

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЛИДИЯ 1+". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократической партии России".

Мерцалова Инна Борисовна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Занимает должность ассистента. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Саблуков Александр Валентинович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО МГЛУ. Занимает должность профессора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия". Фадеев Максим Анатольевич.

Родился в 1972 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением "Коммунистической партии Российской Федерации".

Алексей Кравцов: Здравствуйте.

Ведущий: Дмитрий Кузнецов и номер 2 сегодня у него, он будет выступать вторым.

Дмитрий Кузнецов: Добрый день.

Ведущий: Максим Фадеев, слева от меня, – номер 3.

Максим Фадеев: Здравствуйте.

Ведущий: Александр Саблуков – номер 4 сегодня.

Александр Саблуков: Здравствуйте.

Ведущий: И Лариса Картавцева с номером 5.

Лариса Картавцева: Добрый день.

Ведущий: Шестой участник, Инна Мерцалова, от участия в дебатах отказалась и ее сегодня в нашей студии нет. Сейчас каждый из вас может рассказать о себе, о своей программе. Вы обращаетесь непосредственно к вашим потенциальным избирателям, расскажете, с чем вы баллотируетесь в Мосгордуму. У вас будет на это ровно одна минута. Обращаюсь к Алексею, потому что он будет выступать первым. Ваша минута пошла.

Алексей Кравцов: Спасибо. Здравствуйте, дорогие москвичи. Я – Кравцов Алексей Владимирович, родился в 1977 году, окончил военный университет, офицер запаса. После службы работал в различных коммерческих организациях, прошел буквально все ступени карьерного роста. Проходил государственную и гражданскую службу. Работал в Правительстве Москвы, работал в ставшем мне уже родным районе Бибирево. В настоящее время я безработный. Последние 15 лет проживаю в Северо-Восточном административном округе, проблемы которого для меня близки. Буквально все проблемы эти я переживаю, проношу через себя, через свое сердце.

А проблем, к сожалению, много. И многие из них мы могли бы решить законодательным путем. Многие из них мы могли бы решить с помощью исполнительной власти. Но по факту что мы порой с вами имеем? К сожалению, черствое отношение, равнодушие, порой отписки, а порой и просто выполнение дел для галочки. Как с этим можно бороться? Ведь проблема не сегодняшняя. Проблеме уже несколько лет. А бороться можно только одним способом: с помощью активности новых людей.

Ведущий: Спасибо, Алексей. Итак, вы слышали – этот звуковой сигнал будет сообщать вам о том, что ваше время истекло. Поэтому будьте готовы, когда вы его слышите – нужно заканчивать уже непременно. Дмитрий Кузнецов, получивший номер 2 в нашей жеребьевке, будет выступать прямо сейчас. Вам слово.

Дмитрий Кузнецов: Уважаемые избиратели, здравствуйте. Кузнецов Дмитрий Иванович, кандидат в депутаты Московской городской Думы шестого созыва. Хотелось бы рассказать немного о себе. Родился я в городе Москве, живу в районе Бибирево по сей день. Учился в 180-й средней школе, за что благодарен этой школе. Прошел военную службу. Сейчас работаю. Что еще о себе – на протяжении последних трех лет я занимаюсь активной деятельностью с инвалидами, трудоустраиваю, занимаюсь проблематикой. Так что мне есть с чем идти в Московскую городскую Думу. Я работаю с людьми не перед выборами, а постоянно. Являюсь депутатом района Бибирево, так что проблемы мне тоже ясны и понятны. Спасибо.

Ведущий: Дмитрий, спасибо. И еще одна минута сейчас будет уже для Максима Фадеева. Он получил номер третий. Максим, ваша минута.

Максим Фадеев: Здравствуйте, дорогие москвичи, уважаемые избиратели. Я являюсь депутатом совета депутатов района Лианозово с 2012 года. За это время я стал, не побоюсь этого слова, профессиональным депутатом. Я за это время отправил порядка 150 обращений в различные инстанции. И все проблемы города, в том числе и района, мне видны. Одна из проблем – это то, что Москву, я акцентирую на этом внимание, заполняют мигранты. Я считаю, это главное, что Москву необходимо вернуть москвичам. И с этой программой я иду на выборы: вернуть столицу москвичам. Это главное, о чем я хочу сказать.

Ведущий: Спасибо, Максим. Еще одна минута времени для Александра Саблукова. Александр, ваше время пошло.

Александр Саблуков: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Я, Саблуков Александр Валентинович, по первому своему образованию и первой своей профессии я военный. Службу проходил в войсках ракетно-космической обороны. В Москве в районе Лианозово живу с 1988 года и собственно с этого года основной моей деятельностью, профессией является преподавательская работа. В настоящее время я доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Московского государственного лингвистического университета.

Данные выборы – вообще первые в моей жизни, я никогда не избирался, причин, по которым я решился на этот шаг, много, но основная из них, наверное, заключается в том, что, несмотря на то что у меня за плечами большой жизненный опыт, я не потерял веру в людей и верю, что мои соседи по дому, округу, району – это добрые порядочные люди, в которых надо пробудить веру в себя и желание не оставаться безразличным к происходящему. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Александр. И заключительное выступление-приветствие Ларисы Картавцевой. Лариса, вам минута.

Лариса Картавцева: Добрый день, меня зовут Лариса Картавцева. Я всю свою жизнь посвятила самой гуманной и благородной профессии – я детский доктор. А сейчас я работаю в самой большой клинике северо-востока заместителем главного врача. Более шести лет я работаю муниципальным депутатом. А главное в этой работе – это, конечно, люди, это когда ты думаешь о них, ты вникаешь в те проблемы, которые их беспокоят и волнуют, а значит, вместе можно принять умное, грамотное и правильное решение. Приведу пример: ОФМС в районе Бибирево. 10 лет оно беспокоило жителей. И вот мы вместе собрались, решили, и есть результат – осенью ОФМС Бибирево не будет. Это наша главная победа, и за это спасибо нашим жителям. Все дело в людях, главные – они. Спасибо.

Ведущий: Лариса, спасибо, буквально две секунды недобрали, но вы свою мысль закончили, я думаю, что претензий в данном случае у вас нет.

Спасибо еще раз всем собравшимся здесь кандидатам. Я надеюсь, вы сейчас слушали внимательно своих коллег-оппонентов. У вас будет возможность задать им вопросы. До 30 секунд вы получите на то, чтобы сформулировать свой вопрос, и минута будет у каждого на ответ. Вопросы задаем по часовой стрелке: от первого – второму, от второго – третьему, и последний, пятый номер задает вопрос номеру один.

Итак, Алексей Кравцов. Алексей, вы задаете свой вопрос Дмитрию Кузнецову. 30 секунд.

Алексей Кравцов: Дмитрий, я знаю вашу активную гражданскую позицию, знаю, что вы являетесь депутатом, вижу, как вы душой болеете за район, но у меня возникает вопрос: неужели вам не хватает полномочий, которые есть у вас сейчас, для того чтобы улучшить жизнь в нашем районе, в районе Северный, Лианозово, Бибирево. Для чего вы идете в Московскую городскую Думу?

Ведущий: Ну что ж, вопрос сформулирован, теперь у Дмитрия будет минута, для того чтобы полноценно на него ответить. И эта минута стартует прямо сейчас.

Дмитрий Кузнецов: Алексей, я активно борюсь и в районе Бибирево, и в районе поселка Северного, активно работаю, люди меня знают, трудные решения всегда принимались... Я немного нервничаю. Конечно, не хватает немного полномочий у муниципального депутата. Если, конечно, избраться в Московскую городскую Думу, я думаю, у нас там побольше будет возможности помочь людям. Я занимаюсь активно инвалидами, пенсионерами. Я думаю, что в Московскую городскую Думу я пойду именно под этой эгидой – помочь людям, помочь инвалидам и пенсионерам.

Алексей Кравцов: Спасибо большое.

Ведущий: Дмитрий, спасибо, но для того чтобы избраться, нужно максимально достойно выступить сейчас перед вашими избирателями. В этом помогут не только ваши ответы, но и вопросы.

Дмитрий Кузнецов: Я просто нервничаю слегка, ничего страшного.

Ведущий: У вас сейчас 30 секунд, для того чтобы задать свой вопрос Максиму Фадееву, соответственно, у Максима будет минута времени. 30 секунд пошли.

Дмитрий Кузнецов: Максим, я знаю, что вам 11-го числа предложили вступить в коалицию из числа кандидатов, которые избираются по нашему округу, объединиться против единственного кандидата – Ларисы Руслановны, но вы отказались. Скажите, пожалуйста, что является причиной отказа вас от коалиции, от жителей этих районов. Спасибо.

Ведущий: Дмитрий, спасибо за ваш вопрос. Максим, у вас есть одна минута времени на то, чтобы на него ответить.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 10 округа

Максим Фадеев: Да, Дмитрий, я не ожидал, что будет такой вопрос. Спасибо за вопрос, он на самом деле хороший. Да, такое предложение поступило, и я его принял и еще не отверг. Я не тороплюсь с выводами, не тороплюсь, это однозначно. И может быть, у нас что-то и получится и мы это обсудим вместе. Но я в себе чувствую уверенность.

Дмитрий Кузнецов: Чувствуем уверенность мы все.

Максим Фадеев: Я прошу пока не перебивать. Я чувствую уверенность, что и без коалиции у меня очень хорошие шансы, меня поддерживают жители. Но это не столь важно. А важно вернуть столицу москвичам, что я и буду делать вместе с коалицией или без коалиции – я буду именно возвращать столицу москвичам. А к этому вопросы мы с вами еще вернемся, это наше внутреннее дело. И если нужно, мы объединимся для победы.

Ведущий: Максим, спасибо. Теперь у вас будет 30 секунд для вашего вопроса. Вы его задаете Александру Саблукову и 30 секунд пошли.

Максим Фадеев: Александр Владимирович.

Александр Саблуков: Валентинович.

Максим Фадеев: Александр Валентинович, прошу прощения. На ваш взгляд, как вы считаете, вы, конечно, не являетесь депутатом, не проходили это поприще, но как вы считаете, хватает ли муниципальным депутатам полномочий для настоящей работы в своем округе?

Ведущий: Итак, вопрос вновь о полномочиях муниципальных депутатов, насколько их хватает, нужно ли больше и так далее. Отвечает Александр Саблуков, и минута времени у вас есть.

Александр Саблуков: Я думаю, что не буду оригинальным, если повторю ту известную мысль, о которой сегодня говорят многие, что в Москве нет подлинного самоуправления. Полномочия муниципалитетов урезаны, их возможности с точки зрения финансовой базы существенно ограничены. Поэтому эту ситуацию, безусловно, надо менять и это в общем-то один из пунктов моей предвыборной программы. Более того, я хотел бы сказать о том, что сейчас Московская городская дума выступила с инициативой, чтобы часть депутатов работали не на постоянной основе. Я предлагаю деньги, сэкономленные на этом, передать как раз муниципалитетам и оплачивать в том числе труд муниципальных кандидатов. Бесплатные депутаты дорого обходятся избирателям.

Ведущий: Вы можете пояснить, почему они обходятся дорого.

Александр Саблуков: Я могу пояснить. Потому что если депутат за решением каждого вопроса должен обращаться к исполнительной власти, то он теряет…

Ведущий: Прошу прощения, у нас время ограничено. К сожалению, вы на этот вопрос уже не успеете ответить. Зато успеете задать свой. У нас будет еще время, и если вы какие-то тезисы не успеваете произнести, то чуть позже можно будет их включить в следующее выступление. Итак, Александр задает свой вопрос Ларисе Картавцевой. У вас 30 секунд на вопрос.

Александр Саблуков: Лариса Руслановна, меня как избирателя всегда интересовал вопрос: почему некоторые кандидаты не живя, не работая в округе, избираются от этой территории? И конечно же, я хотел бы задать этот вопрос сегодня вам как кандидату.

Ведущий: Лариса, у вас сейчас будет минута времени для того, чтобы объяснить, как такое возможно и что вы можете на это ответить. Минута пошла.

Лариса Картавцева: Вы знаете, не обязательно жить в этом округе. Достаточно работать, достаточно быть здесь, на месте, работать с людьми, помогать, слышать их, решать вместе проблемы. Я думаю, что этого достаточно, ведь не обязательно быть на этом месте. Ведь есть многие, кто родился и живет в этом округе, но ничего не делает для своего округа. А есть те, которые приходят и от всей души работают там, где они полезны. Спасибо.

Ведущий: Я думаю, что суть этого вопроса в том, что, может быть, вы не знаете каких-то нюансов по конкретному округу. Что вы можете на это сказать?

Лариса Картавцева: Нет, вы знаете, когда ты идешь и работаешь с людьми, ты вникаешь в их проблемы, ты работаешь с ними и ты понимаешь, что тревожит и что волнует сегодня жителей, и решаешь эти проблемы вместе с ними. А если вместе, – то значит, это ведет к победе.

Ведущий: Ну что ж, ваша позиция понятна. Благодарю. Две секунды времени, но вы уложились и теперь у вас будет 30 секунд для того, чтобы задать уже свой вопрос. Возвращаемся к Алексею Кравцову. 30 секунд на вопрос вам.

Лариса Картавцева: Алексей, вы знаете, я за последние три месяца очень много встречалась со своими жителями во дворах и практически прошла все свои районы, заглянула в каждый двор. И обнаружила очень много разных проблем. В каждом дворе почти об одном и том же спрашивают жители. Это то, например, что нет места для парковки и поэтому автомобилисты ставят свои машины там, где придется. Скажите, пожалуйста, как вы будете решать эту проблему? Спасибо.

Алексей Кравцов. Спасибо большое за вопрос.

Ведущий: Спасибо, Лариса, и сейчас минута времени для Алексея Кравцова. Она стартует прямо сейчас.

Алексей Кравцов: Спасибо. На самом деле вопрос актуален не только для нашего района. Ту же самую проблему мы наблюдаем, я как автомобилист наблюдаю по всей Москве. И в том числе и в Бибиреве, и в Лианозове, и в Северном проблемы одни и те же. Конечно, надо решать. Но я считаю, что в данном случае необходимо работать со специалистами. Это не должно быть решением депутата, не должно быть решением даже группы депутатов. Считаю необходимым привлекать специалистов для того, чтобы определить правильные места парковки, развязки, правильные дороги.

То, что вводится сейчас в центре Москвы, я с этим не согласен. У нас немножко другие условия в Москве, мы живем не в Европе, у нас холодно. Соответственно, развитие велодорожек я считаю неправильным. Необходимо в первую очередь уделить внимание автомобилистам. В этой связи я считаю, что развитие стоянок, парковочных мест в нашем районе должно исходить от того, что приоритет должен быть все-таки у водителей. Пусть меня будут ругать велосипедисты, но, к сожалению, погодные условия у нас говорят о том, что у нас правильно ездить на машине.

Ведущий: Что ж, спасибо, Алексей. И вот теперь, когда все участники ответили на вопросы друг друга, прошли мы, так сказать, один круг, будет один вопрос от меня. Он будет всем одинаковый. У вас будет так же по минуте времени на то, чтобы на него ответить. И точно так же, в соответствии с жеребьевкой, я буду задавать вопрос по порядку. Сначала Алексей Кравцов на него будет отвечать. Вопрос очень простой. Представьте, что вас выбрали депутатом Московской городской думы, что вы сделаете в первую очередь на этом посту и будет ли это как-то связано с вашим районом. Минута пошла.

Алексей Кравцов: Да, конечно. Избираясь от 10-го округа, конечно, я в первую очередь буду болеть душой за тех людей, которые, надеюсь, меня изберут, которые отдадут свои голоса, которые доверятся мне. По проблемам – в моей предвыборной программе есть три основных, главных направления, которые необходимо решать в первую очередь. Первое – это социальная сфера. Здесь очень много проблем, к сожалению, у нас и в здравоохранении, и в образовании, и в работе с малоимущими, и с теми людьми, которые нуждаются в государственной социальной поддержке.

Второе – это, естественно, проблемы ЖКХ, которые у нас годами, к сожалению, не решаются. Это и качество оказания услуг. Это, к сожалению, как уже говорил, работа для галочки, это и, что греха таить, это отмывание денег. Это те вопросы, которые нам необходимо решать. И третье – это, наверное, краеугольный камень, это вопросы безопасности. Спасибо огромное говорят жители за то, что уберут ОФМС. Дело в том, что нелегальная миграция…

Ведущий: Спасибо, Алексей. Основные ваши тезисы, основные темы мы поняли. Дмитрий Кузнецов, ваша минута для того, чтобы ответить на вопрос о том, что вы сделаете, если вас изберут депутатом Московской городской Думы, будет ли как-то это связано с районом, что именно самое первое вы начнете делать? Минута пошла.

Дмитрий Кузнецов: Вы знаете, понятно, что в этих трех районах проблемы есть. От программы я немножечко отойду, потому что все предлагают программу. Программа есть, она есть на сайте. Хочу сказать, что есть реальные проблемы в этих районах. Хочу первым обратить внимание и обратиться к мэру с просьбой помочь людям в поселке Северный, Северная Слобода – 2, где им хотят перед домовой территорией пустить дорогу в четыре полосы. Я был на публичных слушаниях, люди недовольны, люди хотят, чтобы их оставили в покое, не важно, что там коттеджи, которые стоят больших денег, люди для этого продали квартиры. Они хотели уехать, где потише, а сейчас им этого не дают. По району Бибирево есть проблемы, например гаражники. Проблемы есть, их надо решать. Спасибо.

Завершены дебаты кандидатов от 10 избирательного округа

Ведущий: Спасибо, спасибо, Дмитрий. И Максим Фадеев – вопрос тот же самый, повторять я его уже не буду, что вы сделаете первое, если будете избраны депутатом Мосгордумы. Минута.

Максим Фадеев: Спасибо за вопрос. Если я буду избран депутатом от 10-го округа, в котором я прожил всю свою жизнь, родился я совсем рядом, в САО, в 1972 году, и с 1977-1978 года проживаю именно в районе Лианозово, и Бибирево, и поселок Северный – это как раз те районы, где проходила вся моя жизнь. Соответственно, я знаю проблемы этого района. Но в последнее время они несколько изменились и стали более серьезные. Это проблема раз – гаражников, то есть снос гаражей без предоставления компенсации. Это основное в наших районах. А то, что я сделаю в Мосгордуме, – я буду действовать таким образом, чтобы именно москвичи управляли городом Москвой.

Ведущий: Максим, спасибо. Теперь переходим к Александру Саблукову. У вас тоже будет минута времени. Что первое вы сделаете, если вас вдруг изберут депутатом Мосгордумы?

Александр Саблуков: Если москвичи окажут мне доверие, то первое, на чем бы я сосредоточился, прежде всего воспрепятствовать реализации проекта по строительству транспортно-пересадочного узла в Лианозово. По крайней мере в том виде, как он сегодня представлен населению. Под угрозу ставится значительная часть Лианозовского парка, под угрозу ставится бульварная зона и скверная зона по улице Череповецкой, Лескова и так далее. Под угрозу ставится существование лианозовского сельскохозяйственного рынка, к которому так привыкли жители. Но главное, и точнее не только эта проблема, а то, что в конечном счете этот проект не решит транспортных проблем. Этот проект прошлых лет, он опоздал лет на двадцать. Сегодня надо это решать коренным образом и по-другому – выносить его за МКАД.

Ведущий: Спасибо. И теперь, Лариса, представьте, что вас выбрали депутатом Мосгордумы. Ваши первые действия и минута на то, чтобы о них рассказать.

Лариса Картавцева: Самое первое, что я сделаю, конечно же, я поблагодарю тех, кто оказал мне это доверие, потому что за этим доверием кроется большая ответственность и очень серьезная работа. И мы сегодня говорим о нашем любимом городе, о городе Москве, который становится очень комфортным, очень удобным. И для того чтобы моим избирателям было удобно в моем округе, первое, что я сделаю: самый большой район – Бибирево, и в нем нет МФЦ, и я буду добиваться, чтобы он там был, чтобы жители могли в одном месте получать все необходимые услуги. А дальше время покажет, и мы будем следовать намеченному плану и тому, что мы обсудили с жителями на наших встречах. Спасибо.

Ведущий: Ну что ж, если вы закончили, то у вас есть возможность сохранить мысль для последнего слова. У нас есть еще 30 секунд примерно на каждого из кандидатов, для того чтобы выступить и рассказать все, что вы не успели рассказать. Так же по порядку, Алексей Кравцов начинает, 30 секунд для вас.

Алексей Кравцов: Знаете, очень часто приходится слышать от жителей, что им не нужны эти выборы, они не хотят менять одного депутата на другого, устраивать им карьерный рост. Уважаемые жители, вы неправы. Сейчас у вас появилась возможность избрать того человека, который будет защищать ваши интересы, того человека, который будет отстаивать наш с вами город, наш с вами район. Сделайте, пожалуйста, правильный выбор. Все в наших руках. Город должен принадлежать не чиновникам, а нам с вами. Спасибо.

Ведущий: Спасибо вам, Алексей. Дмитрий Кузнецов, 30 секунд для вас, начинайте.

Дмитрий Кузнецов: Уважаемые избиратели, прошу вас прийти проголосовать именно за меня, я наш житель, я работаю от земли. Надеюсь, что вы меня поддержите. Спасибо за оказанное доверие и заранее благодарен, спасибо большое. Буду вас поддерживать в тех проблемах, которые сейчас есть в этих трех районах. Проблемы все известны, они есть у меня на сайте…

Ведущий: Спасибо, Дмитрий. Максим Фадеев, 30 секунд для вас.

Максим Фадеев: Уважаемые избиратели, действительно это так, что ту власть, которую вы выберете, от этого будет сильно зависеть, как вы будете жить, будут ли парковки или газоны, будут ли бесплатные обеды в школах или платные и так далее. Поэтому это очень важно. И я считаю, что именно москвичи, коренные москвичи, те люди, которые родились в городе Москве, и должны составлять ту самую власть. И я, повторяю, иду на выборы с тем, чтобы вернуть столицу москвичам.

Ведущий: Спасибо, Максим. Александр Саблуков, теперь 30 секунд ля вас, чтобы рассказать еще о чем-нибудь избирателям.

Александр Саблуков: Спасибо. Уважаемые москвичи! Один из основных пунктов моей программы – это остановить коммерциализацию образования и здравоохранения. Сегодня формально в эти сферы вкладываются большие деньги, но стало ли от этого лучше москвичам? Стали ли они получать более качественные услуги в образовании и здравоохранении. Если посмотреть на статистику, то именно там самые высокие темпы роста цен на оказываемые услуги, и этому в конце концов надо поставить крест.

Ведущий: Спасибо, Александр. И Лариса Картавцева, 30 секунд – ваше выступление.

Лариса Картавцева: Уважаемые жители! У нас с вами очень много дел: нам нужно с вами навести порядок в промзоне, нужно побороться за улицу Череповецкую, очистить Чермянку, открыть МФЦ, побороться с рынком на Дмитровке и сделать доступным наш район Северный. И только вместе мы это сможем. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Лариса. Это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы. Увидимся завтра на телеканале "Москва. Доверие" в 10 часов утра. До встречи.