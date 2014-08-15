Большинство москвичей поддерживают "Единую Россию" и Собянина - опрос

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Большинство жителей Москвы поддерживают "Единую Россию" и Сергея Собянина, рассказал на пресс-конференции, посвященной предвыборным настроениям горожан, глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Так, жители Москвы за два года стали больше доверять мэру – это показала серия соцопросов. За этот период уровень доверия вырос почти на треть - с 55% до 84%. Максимальную поддержку Собянин получил в "молодой" группе (24-43 года) - 89% и у пенсионеров - 82%.

При этом около 60% опрошенных положительно оценивают сотрудничество городских властей и "Единой России", а голосовать за кандидатов от партии власти готовы 28% москвичей. Интересно, что рейтинги других партий оказались существенно ниже: КПРФ готовы поддержать 7% горожан, ЛДПР - 5%, "Справедливую Россию" - 4%, "Яблоко" - 3%, Гражданскую платформу – 1%", - отметил генеральный директор ВЦИОМ.

По мнению профессора ВШЭ Олега Матвейчева, рост доверия к ЕР во многом связан с тем, что представители этой партии стали активнее вести себя в он-лайн пространстве. "Партия сделала выводы из прошлогодней кампании по выборам мэра, где оппозиция, пользуясь социальными сетями, сумела добиться серьезных успехов. Сегодня кандидаты от "Единой России" сами стали активными пользователями Интернета, например, завели свои страницы в различных соцсетях", - заявил эксперт.

Федоров отметил, что из всех опрошенных 33% "безусловно собираются принять участие в выборах (в Мосгордуму)", 19% - "скорее всего придут", 11% "скорее всего не придут" и 13% "точно не придут". Опрос проходил с 10 по 12 августа, в нем приняла участие тысяча человек.

Напомним, что выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.



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На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако те, кто не сможет в день голосования попасть на свой участок, сможет проголосовать досрочно.

Голосованию будут предшествовать предвыборные дебаты. Они стартуют 18 августа на телеканалах "Москва Доверие", "Москва 24", радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM". Дебаты продлятся до 12 сентября. С полным расписанием можно ознакомиться здесь