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Выборы

03 сентября 2014, 12:20

Общественный штаб получил возможность "отмотки" видео с выборов

выборы наблюдатели Михаил Барщевский Михаил Кузовлев Олег Бочаров выборы в Мосгордуму

Фото: M24.ru

Общественный Штаб по наблюдению за проведением выборов в Мосгордуму сможет "отматывать" видео для разбора конфликтных и спорных ситуаций. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду председатель Общественной палаты Москвы Михаил Кузовлев.

"Мы обратились в Мосгоризбирком. Штабу предоставили делать "отмотку" видеонаблюдения. Кроме того, члены штаба смогут посещать все избирательные участки", - рассказал Кузовлев. Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский уточнил, что раньше "отмотка" могла производиться по просьбе представителя кандидата, теперь она будет производиться и по требованию председателя общественного Штаба, то есть самого Барщевского.

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"Был объявлен конкурс на роль видеонаблюдателя. Конкурс составил 100 человек на место. Поскольку это требует навыков, 80% - это те, кто занимался видеонаблюдением год назад, и 20% – "свежая кровь", - сказал Барщевский.

Ответственный секретарь штаба Олег Бочаров добавил, что штаб будет расположен на "Красном Октябре". "Штаб по наблюдению за выборами, как и в прошлый раз, будет находиться в "Красном Октябре" на третьем этаже, Digital October, то есть будет занят весь третий этаж", - пояснил Бочаров, добавив, что штаб завершит свою работу 15 сентября в 10.00.

История вопроса: Штаб наблюдателей

Напомним, штаб, объединяющий наблюдателей от разных кандидатов, уже действовал при ОП на прошлогодних выборах мэра столицы. Благодаря его деятельности все избирательные участки были оборудованы камерами видеонаблюдения, что дало возможность изучить ситуации, по которым поступали жалобы и требования пересчета голосов.

Штаб на нынешних выборах возглавит Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях. Член ОП Вадим Ковалев и действующий депутат Мосгордумы Олег Бочаров станут заместителями главы штаба по вопросам видеонаблюдения и связей с общественностью.


14 сентября пройдут выборы и в Московскую городскую думу шестого созыва. Досрочное голосование началось 3 сентября и продлится вплоть до 13 сентября.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования. Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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