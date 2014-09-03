Представители Штаба наблюдателей будут в каждом из 45 избирательных округов

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В этом году количество членов общественного Штаба по наблюдению за проведением выборов в Мосгордуму увеличилось. Представители Штаба будут присутствовать в каждом из 45 избирательных округов. Об этом на пресс-конференции, посвященной созданию общественного Штаба по наблюдению за проведением выборов, заявил руководитель комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления и добровольческой деятельности Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

В свою очередь депутат Мосгордумы Олег Бочаров отметил, что количество желающих наблюдать за выборами очень велико. "Мы сделаем специальную студию, откуда будут вестись прямые включения. Все, что касается сигнала на радио, - будем открыты. Будем стремиться к тому, чтобы в СМИ были прямые эфиры. В течение дня раз в час будем делать интервью специально для вас, а после закрытия участков пригласим и лидеров партий, чтобы дать им слово в прямом эфире. Очень рассчитываем, что Сергей Семенович найдет возможность заехать в штаб", - сказал Бочаров.

Председатель Общественной палаты Михаил Кузовлев добавил, что в общественный Штаб по наблюдению за выборами войдут все члены совета и руководители комиссий Общественной палаты Москвы. "В штаб вошли все члены совета Общественной палаты Москвы, руководители комиссий палаты и их заместители. Председателем избран Михаил Барщевский", - сказал Кузовлев.

Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский напомнил, что для того, чтобы стать наблюдателем от общественного Штаба необходимо до вечера 13 сентября аккредитоваться на портале Общественной палаты. "14 числа прийти в штаб может и не получиться без аккредитации. Это просто уведомление, которое оставляешь на сайте", - пояснил Барщевский.

История вопроса: Штаб наблюдателей Напомним, штаб, объединяющий наблюдателей от разных кандидатов, уже действовал при ОП на прошлогодних выборах мэра столицы. Благодаря его деятельности все избирательные участки были оборудованы камерами видеонаблюдения, что дало возможность изучить ситуации, по которым поступали жалобы и требования пересчета голосов. Напомним, штаб, объединяющий наблюдателей от разных кандидатов, уже действовал при ОП на прошлогодних выборах мэра столицы. Благодаря его деятельности все избирательные участки были оборудованы камерами видеонаблюдения, что дало возможность изучить ситуации, по которым поступали жалобы и требования пересчета голосов. Штаб на нынешних выборах возглавит Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях. Член ОП Вадим Ковалев и действующий депутат Мосгордумы Олег Бочаров станут заместителями главы штаба по вопросам видеонаблюдения и связей с общественностью.



14 сентября пройдут выборы и в Московскую городскую думу шестого созыва. Досрочное голосование началось 3 сентября и продлится вплоть до 13 сентября.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования. Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.