Для военнослужащих в Москве организуют 90 избирательных участков

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Для голосования военнослужащих в Москве организуют 90 избирательных участков. Об этом на пресс-конференции, посвященной созданию общественного Штаба по наблюдению за проведением выборов, сообщил на пресс-конференции в среду полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

"Всего в Москве 30 тысяч военнослужащих. Это 0,5% от общего количества избирателей Москвы", - отметил Барщевский. По его словам, о том, на каких именно участках будут голосовать военные, проинформированы все кандидаты в депутаты. "К этим участкам они могут проявить повышенное внимание. Мы к ним тоже проявим особое внимание", - добавил он.

Михаил Барщевский отметил, что Штаб гражданских наблюдателей отвечает за контроль процедуры самого голосования. "Процедура голосования на выборах мэра была шикарна. Мы видели все", - сказал он, добавив, что процедуру и результаты голосования невозможно фальсифицировать. Он также сообщил, что на сайте Общественной палаты раз в 3-4 дня будут публиковаться данные о количестве проголосовавших досрочно. "Но за досрочным голосованием Штаб не наблюдает, это проблема Мосгоризбиркома", - уточнил Барщевский.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

Мэр Москвы поддержал инициативу Общественной палаты Москвы по созданию Штаба гражданских наблюдателей за выборами в Мосгордуму, которые пройдут в столице 14 сентября. "Общественная палата Москвы обратилась с предложением создать общественный штаб по наблюдению за выборами и обратилась с просьбой обеспечить качественное изображение со всех избирательных участков на этот общественный штаб с функцией просмотра архивов видеонаблюдения, чтобы можно было разбирать те или иные спорные ситуации", - пояснил Сергей Собянин.

Напомним, что штаб, объединяющий наблюдателей от разных кандидатов, уже действовал при ОП на прошлогодних выборах мэра столицы. Благодаря его деятельности все избирательные участки были оборудованы камерами видеонаблюдения, что дало возможность изучить ситуации, по которым поступали жалобы и требования пересчета голосов.

Штаб на нынешних выборах возглавит Михаил Барщевский, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях. Член ОП Вадим Ковалев и действующий депутат Мосгордумы Олег Бочаров станут заместителями главы штаба по вопросам видеонаблюдения и связей с общественностью.

14 сентября пройдут выборы и в Московскую городскую думу шестого созыва. Досрочное голосование началось 3 сентября и продлится вплоть до 13 сентября.

Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования. Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.