Сама или с врачами: Тутта Ларсен – о родах после кесарева сечения

Всем привет! С вами снова я, Тутта Ларсен! Сегодня мы обсуждаем вопрос, с которым могут столкнуться любые родители. Мы поговорим о том, возможны ли естественные роды после кесарева сечения. В каких случаях это большой риск? Стоит ли вообще пробовать и к чему готовиться?

Еще не так давно родить естественным путем после кесарева было чем-то из разряда научной фантастики. Раньше операцию, помогающую в родах, проводили другим способом – делали не поперечный шов, а продольный. Это большая полостная операция, после которой были такие рубцы на матке, что даже речи не шло о том, чтобы потом родить самостоятельно.

Сейчас ситуация поменялась, и вмешательство уже не такое травматичное, да и способы заживления другие. Многие женщины рожают сами, даже если первые роды проходили с помощью кесарева. Конечно, стоит ли рожать самостоятельно после кесарева сечения или нет, определяет врач. Но очень многое зависит от настроя женщины и от того, почему первый раз пришлось делать операцию. Для этого действительно могли быть серьезные причины, а могло просто что-то пойти не так. Буду сразу рассказывать на примерах.

У одной моей подруги первый ребенок просился на свет раньше времени. Она очень хотела родить сама, старалась, но у нее все равно была довольно слабая родовая деятельность, и ее прооперировали. Потом были большие проблемы с грудным вскармливанием, которое так и не наладилось. Сейчас она родила сама: и она, и врач пошли на риск, но с малышом и с грудным вскармливанием все в порядке, а у женщины получилось реализовать весь свой материнский потенциал.

Это не единственный положительный опыт в моем окружении. Я знаю женщину, которая родила первых детей-погодок в 20 лет с помощью кесарева, а в 40 лет родила двух девочек сама – естественными домашними родами в ванной. Если женщина хочет естественных родов, то она, конечно, имеет право попытаться родить сама даже после кесарева сечения.

Фото: Лара Бардина

С другой стороны, естественные роды после кесарева – не та ситуация, к которой можно подходить с надеждой на авось. Нужно быть очень внимательной и обязательно найти врача, который вас поддержит и разделит с вами эту ответственность. Я считаю, что естественные роды после первого кесарева должны проходить только в роддоме и желательно со своей акушеркой. Обязательно нужно рассчитать все риски и пройти все необходимые обследования.

Раньше к кесареву относились точно также, как и к естественным родам, то есть оно не было чем-то менее правильным. Сейчас эта позиция изменилась. Хорошо, что есть множество современных врачей, которые склоняются к тому, что там, где есть шанс родить самой, нужно за этот шанс бороться. Все-таки, кесарево – не совсем здоровая ситуация для мамы и младенца. Это скорее вынужденный шаг, а не альтернатива.

В заключении хочу добавить то, о чем говорят врачи. Самая главная опасность при естественных родах после кесарева – разрыв матки. При этом, может пострадать не только матка, но и другие органы. Просчитать со 100-процентной гарантией, разойдется шов или нет, невозможно.

Обязательно проходите все необходимые обследования. Решаться на естественные роды после кесарева стоит обдуманно, с хорошим специалистом и в проверенном роддоме, которые специализируется на естественных родах. В очередном выпуске TUTTA.TV опытные врачи рассказывают о всех возможных рисках и делятся своим мнением на эту тему.