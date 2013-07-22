Как дистанционно записаться на прием к врачу

Дистанционная запись на прием к врачу

Сегодня москвичам предоставляется возможность записаться на прием к врачу дистанционно, используя современные технологии. О том, как это сделать, рассказывает сетевое издание M24.ru.

Итак, если врач общей практики оформляет электронное направление к специалисту узкого профиля, пациент может самостоятельно записаться через Инфомат, выбрав раздел "Мои направления", через бесплатное мобильное приложение ЕМИАС, через регистратуру или позвонив в call-центр.

Инфомат - это электронное терминальное устройство, внешне напоминающее аппараты оплаты различных платежных систем, с интерактивным экраном, реагирующим на прикосновение.

В настоящее время для самостоятельной записи на прием в Москве доступны врачи 19 специальностей, сообщает департамент информационных технологий Москвы.

Для взрослых это акушер-гинеколог, врач общей практики, лор, офтальмолог, врач по спортивной медицине, психиатр-нарколог, психотерапевт, стоматолог-терапевт, терапевт, участковый терапевт, уролог и хирург.

Детей самостоятельно можно записать к педиатру, участковому педиатру, детскому психиатру, стоматологу, детскому хирургу, детскому урологу-андрологу и врачу по гигиеническому воспитанию.

Количество специалистов зависит от наличия того или иного специалиста в конкретном медицинском учреждении.

Если какого-либо специалиста в поликлинике нет или он временно не принимает, пациент может быть направлен в другую поликлинику.

Пациенты, которым необходимо регулярно посещать определенного врача, могут быть прикреплены врачом "к себе". В этом случае они могут записываться к "своему" врачу напрямую без посещения врача общей практики для получения направления.