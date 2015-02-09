За "минирование" Ленинградского и Павелецкого вокзалов задержаны два человека

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Сотрудники транспортной полиции задержали двоих человек, подозреваемых в "минировании" Ленинградского и Павелецкого вокзалов, передает пресс-служба УТ МВД по ЦФО.

По словам сотрудницы пресс-службы полиции, поймать "телефонных террористов" удалось на станциях Ярославская и Павелецкая Московской железной дороги.

Отметим, что речь идет о якобы заложенных бомбах 6 и 8 февраля. Днем 6 февраля Ленинградский вокзал частично эвакуировали после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Бомбу так и не нашли.

Вечером 8 февраля неизвестный сообщил о заложенной бомбе на Павелецком вокзале. Никаких взрывных устройств там тоже не обнаружили.

Кроме того, 8 февраля было сообщение о бомбе на Курском вокзале, оттуда эвакуировали 3 тысячи человек. После проверки вокзал вернулся в обычный ритм работы.

Добавим, что за ложное сообщение об акте терроризма фигурантам может грозить до трех лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.