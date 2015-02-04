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Москва 24

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Вода

04 февраля 2015, 18:50

Как не переплатить за установку счетчиков на воду

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Фото: ТАСС/Роман Балаев

Москвичи, желая сэкономить на коммунальных платежах, устанавливают счетчики для воды. В связи со спросом на услугу в городе появились предприимчивые сантехники и лжемастера, которые завышают цены. Как не дать себя обмануть, читайте в материале M24.ru

Выбор фирмы и льготы

Тем москвичам, кто еще не успел установить приборы учета, за январь уже пришлось заплатить за водоснабжение на 10% больше обычного. С начала года начали действовать повышенные коэффициенты к нормативу, и расти они будут в арифметической прогрессии.

Поставить счетчик выгоднее. Однако в Москве немало псевдоспециалистов, которые пытаются заработать на стремлении людей сэкономить. Например, помимо цены за сам счетчик, которая обычно колеблется в районе двух тысяч, некоторые сомнительные фирмы требуют завышенную плату за перекрытие воды в подвале и работу с вентилем. При этом никаких прейскурантов и документов клиентам не предъявляется.

Как мошенники наживаются на установке счетчиков для воды

Сантехников из крупных фирм можно сразу узнать по униформе и ящику с инструментами. После установки счетчика и всех необходимых работ, вам детально объяснят, за что именно вы будете платить.

Кроме того, в городе по-прежнему работает программа льготной установки счетчиков. Чтобы узнать про получение бесплатной услуги, надо обратиться в управу. "В первую очередь право на льготу имеют инвалиды и ветераны ВОВ, - отметил руководитель центра координации инженерных служб Москвы Александр Бакашев, - Пишется обращение-заявление, которое затем рассматривается и устанавливается в план".

Манипуляции с показаниями водосчетчиков

Повсеместная установка водосчетчиков в стране должна была завершиться еще два года назад. Но, например, в Москве - по разным оценкам - этого до сих пор не сделали от 30 до 50 процентов владельцев квартир. По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, такие жесткие меры предложили жильцы, у которых приборы учета воды установлены, но при этом им все равно приходится платить за перерасход воды соседей.

Формула начисления платежей за воду довольно проста: если в квартире есть счетчик, его показания умножаются на тариф, прибавляется потребление на общедомовые нужды и водоотведение. Если счетчика нет, тогда владелец жилья платит, исходя из среднего объема потребления, а неучтенный остаток воды делится на всех жильцов дома, в квартирах которых счетчики не установлены. В обоих случаях сумма всех показателей должна сходиться с данными общедомового счетчика.

"Экономика": Выгодно ли устанавливать счетчики учета воды

Но, в частности, ДЕЗ "Черемушки" в прошлом году получил убыток почти в 9 миллионов рублей. Это объясняется тем, что счетчики не хотя устанавливать в квартирах, где прописан один человек, а фактически проживают несколько, и вода использованная ими не учитывается.

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Однако не все управляющие организации записывают потери себе в убыток. По словам директора института энергетики и ЖКХ Высшей школы экономики Виктора Колесника, потери зачастую относят к общедомовым нуждам. Таким образом, сумма распределяется на всех жителей дома, вне зависимости от наличия счетчика.

Однако если объем потребления воды не совпадает с показаниями счетчика, жилец вправе жаловаться в управляющую компанию, либо в суд.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Москва 24" руководитель департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников сообщил, что водосчетчиками оборудованы более 66 процентов квартир в Москве.

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